Харизматичный, но жестокий хулиган из «Слова пацана», молодой отец и кумир девушек: как актер Рузиль Минекаев пришел к славе

Биография актера

Рузиль Минекаев — молодой актер, о котором сейчас трубят все кинокритики, СМИ и молодые любители кинематографа. Харизматичный парень сыграл главные роли в сериалах «Смычок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также артист является членом труппы «Школы современной пьесы».

Детство Минекаева

Рузиль Минекаев появился 20 мая 1999 года в городе Нурлате, Татарстан. У него есть сестра-близняшка. Парень очень привязан к своей семье и считает родителей и сестричку своей опорой.

Многие годы мальчик занимался борьбой. Какое-то время по совету близняшки парень занимался академическим вокалом и играл на фортепиано в школе искусств. С юного возраста ему нравилось быть в центре внимания.