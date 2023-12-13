Харизматичный, но жестокий хулиган из «Слова пацана», молодой отец и кумир девушек: как актер Рузиль Минекаев пришел к славе

Биография актера
Рузиль Минекаев — молодой актер, о котором сейчас трубят все кинокритики, СМИ и молодые любители кинематографа. Харизматичный парень сыграл главные роли в сериалах «Смычок» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также артист является членом труппы «Школы современной пьесы».
Детство Минекаева
Рузиль Минекаев появился 20 мая 1999 года в городе Нурлате, Татарстан. У него есть сестра-близняшка. Парень очень привязан к своей семье и считает родителей и сестричку своей опорой.
Многие годы мальчик занимался борьбой. Какое-то время по совету близняшки парень занимался академическим вокалом и играл на фортепиано в школе искусств. С юного возраста ему нравилось быть в центре внимания.
Рузиль в юности вместе со своей будущей женой. Фото: соцсети Рузиля Минекаева
Школу молодой человек покинул после 9-го класса. Учительница из его любимой музыкальной школы помогла парню подготовиться и поступить на актерское отделение под началом Ильдара Хайруллина в Казанское театральное училище. В 2019 году красавец прошел прослушивание на режиссерский курс Иосифа Райхельгауза в ГИТИСе, выпускной намечен на лето 2024 года.
Театральная карьера Рузиля
Еще во время учебы в казанском училище парень выходил на сцену. Рузиль активно играл в спектаклях учебного театра «Бенджамин Баттон» и «Комедия номер 13». С 2021 года парень состоит в труппе московского театра «Школа современной пьесы». Тут он дебютировал с постановкой «Бешеный хворост».
Рузиль Минекаев в спектакле «Бешеный хворост». Фото: соцсети Рузиля Минекаева
Минекаев начал активно сниматься в кино после переезда в Москву. Он засветился в сериалах «Наследники», «Уличное правосудие», «Напарники». В этих проектах он сыграл эпизодические, но запоминающиеся роли.
Артист как-то признался, что отлично сыгранная роль гораздо дороже многомиллионного контракта. Рузиль считает, что его должны любить за профессионализм, а не за какую-то бешеную любовь и гонку за деньгами. После каждого отыгранного дубля он интересуется у окружающих мнением. Минекаев называет себя целеустремленным человеком и старается стремиться к лучшему.
Популярность к парню пришла после выхода сериала «Смычок», премьера состоялась весной 2022 года. В центре сюжета — талантливый скрипач Арсений (Марк Эйдельштейн).
Рузиль в родном городе Нурлате. Фото: соцсети Рузиля Минекаева
Рузиль изобразил мальчика Макса, соседа Сени по квартире, который мечтает быть рэпером. Минекаев в процессе съемок также исполнил трек «Привет», для которого сам написал слова, и «Лабиринт». По признанию артиста, образ жизни своего героя он не принимает, однако ему нравится целеустремленность Сени.
Личная жизнь
Жена Рузиля — молодая актриса Азиза Бекманова. Девушка окончила Казанское театральное училище и ГИТИС, играла на одной сцене с мужем. Ребята знакомы давно и публика знает их по совместным выходам и теплым признаниям друг другу в любви.
Рузиль Минекаев в сериале «Смычок». Фото: кадр из сериала «Смычок» (2022)
На данный момент ребята растят сына Рэмиля. Фотографиями с семьей Минекаев изредка делится в своих соцсетях, но предпочитает больше рассказывать о творческой биографии и делится моментами со съемочной площадки.
Рузиль сейчас
В 2023 году парень поучаствовал в спектаклях «Школы современной пьесы». В репертуаре артиста — постановки «Чайка», «Вредные советы», «Красавец-мужчина», «На трубе».
Минекаев успел засветиться в ставшем скандальным и обсуждаемым сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Действие картины, которая снята по мотивам произведения Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», развернулось в 1990-х. Тогда молодежь объединялась в банды и крышевала свои районы, могла легко встать на криминальный путь и поплатиться за это.
Рузиль Минекаев проходил пробы на несколько ролей и в итоге изобразил Марата, который стал проводником главного героя в мире улиц. Исполнитель отмечал, что остался доволен этим образом. Артист назвал своего героя одновременно жестоким, харизматичным, душевным и независимым.
Рузиль со своей женой. Фото: соцсети Рузиля Минекаева
Партнершей парня по съемочной площадке, сыгравшей его подружку, скрипачку Айгуль, стала Анна Пересильд, дочка Юлии Пересильд и Алексея Учителя. Зрители с замиранием сердца следили за развитием отношений в этой паре.
Интересные факты
1. В 2021 году Рузиль Минекаев снимался в рекламе бренда мобильных телефонов.
Рузиль Минекаев и Леон Кемстач во время съемок сериала Жоры Крыжовникова. Фото: соцсети Рузиля Минекаева
2. Любимый цветок актера — лилия, а любимый цвет — белый.
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