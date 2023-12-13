Любовь к боксу, известным экранным злодеям и роли криминальных авторитетов: что известно об актере Никите Кологривом

Биография артиста
Никита Кологривый — один из самых востребованных молодых актеров российского театра и кино. В детстве парнишка занимался боксом, но в итоге стал артистом. Сейчас Никита серьезно настроен на достижение творческих целей и даже мечтает создать свой продюсерский центр. Кологривый уверен, что добьется всего задуманного.
Спортивное детство Никиты и актерские курсы
Никита Кологривый появился на свет 16 октября 1994 года в Новосибирске. Папа его работал строителем, а мама многие годы занималась семейным бытом.
В детстве парень занимался боксом и даже мечтал о тренерской деятельности. Об этом грезил и его папа, который был ветераном афганской войны. Мужчина хотел видеть сына настоящим мужчиной. А вот дед посоветовал внуку прийти на театральные курсы. Никита послушал его. Успех не заставил себя ждать. Вскоре преподаватели заметили талант Никиты.
Весной 2015 года на сцене Московского губернского театра состоялась премьера спектакля «Остров сокровищ». Кологривый на сцене уверенно воплотил образы Бена Ганна и Дика Джонсона.
Юный Никита с папой и братом. Фото: соцсети Никиты Кологривого
В 2018 году талантливый молодой человек окончил в ГИТИСе курс Павла Хомского и Сергея Голомазова. К слову, первым вузом для Никиты стал Новосибирский театральный институт. Однако оттуда парень вылетел из-за плохого поведения. При этом позже ему удалось восстановиться, успешно окончить 2-й курс и отправиться покорять большую Москву. Примерно в это же время он сыграл главную роль в спектакле «Тиль» по пьесе Григория Горина в Театре на Малой Бронной.
Первые кинокартины с участием Кологривого
Первым фильмом с участием красавца стала лента «Пиджак» (2016). Никита Кологривый сыграл роль ученика автошколы.
В 2017 году вместе Никита снялся в режиссерском дебюте Кирилла Плетнева «Жги». В фильме показана история надзирательницы женской тюрьмы Алевтины Романовой. Ленту продемонстрировали на открытом российском фестивале «Кинотавр».
Никита Кологривый в спектакле «Веселый солдат». Фото: соцсети Никиты Кологривого
В 2019-м молодой талант снялся в сериале «В клетке». В том же году Кологривый снялся в ленте «Балканский рубеж». В нем показано противостояние российской спецгруппы и войск НАТО в Косово. Среди продюсеров значился Гоша Куценко. Актерами в известной ленте выступили Гойко Митич и Эмир Кустурица.
1 октября на экраны вышла любопытная картина «Русский рейд». Речь в ленте идет о деятельности преступной группировки. На этом проекте партнерами актера по съемочной площадке стали Илья Антоненко, Илья Котик, Александр Красовский.
2020 год оказался очень насыщенным для юного актера. Так, в ноябре Никита Кологривый и Дмитрий Карташов показали зрителям первую серию проекта «Большая империя», в котором не только сыграли главные роли, но выступили как режиссеры и продюсеры. Криминальная комедия о жизни мафии по стилю похожа на такие легендарные проекты, как «Клана Сопрано», «Острые козырьки» и «Крестный отец».
Никита Кологривый в фильме «Девятаев». Фото: кадр из фильма «Девятаев» (2021)
В этот же период Никита был занят на съемках сериала «Вертинский», премьера его состоялась в 2021 году. Это экранная биография знаменитого певца Александра Вертинского и композитора начала XX века.
В январе 2021 года вышла драматическая лента «Зоя» о Зое Космодемьянской. В проекте Никита исполнил одну из главных ролей.
Роль криминального авторитета и каторжанина
В ленте «Бендер: Начало» Кологривый стал авторитетом Япончиком. Когда актер прочитал сценарий, то его немало впечатлил данный персонаж. Однако изначально парню предложили иную роль. В момент кастинга режиссер решил попробовать Никиту в амплуа известного криминального авторитета в молодости. Никита с удовольствием согласился и пошел на такой эксперимент.
Никита Кологривый в образе Миши Япончика в фильме «Бендер: Начало». Фото: кадр из фильма «Бендер: Начало» (2021)
Нельзя обойти стороной и ставший известным проект «Пищеблок». Экшен о вампирах сняли на базе заброшенного лагеря «Искра», и для этого здание приводили в должный вид для съемок в течение нескольких месяцев. Проект стал действительно популярным, о нем писали все. У Кологривого появились новые фанаты и критики.
Важным для молодого артиста стал проект «Девятаев». Никита смог найти общие черты с беглым каторжанином Рябым, исполнить амплуа которого ему пришлось. В интервью актер сообщил, что его герой отважный и принципиальный.
В это же время молодой артист с интересом отнесся к сериалу «Два холма». Ему удалось по-доброму посмеяться над темой феминизма, мужских и женских отношений. Вместе с ним в ленте сыграла и прелестная актриса Пелагея Невзорова.
Никита Кологривый в фильме «Русский рейд». Фото: кадр из фильма (2020)
В следующем проекте под названием «Жиза» Кологривому пригодился опыт общения с детьми из детского дома. Как-то в интервью красавчик рассказал, что вместе с женой состоит в волонтерской организации. Ребята часто навещают детей, оставшихся по разным причинам без родителей. Первое посещение интерната произвело на Никиту неизгладимое впечатление.
Личная жизнь артиста
В 2020 году молодой человек женился на актрисе Александрине Питиримовой. Весной следующего года родилась малышка-дочь Есения. Гордый отец выставил в соцсетях фото. Позже выяснилось, что парень присутствовал на родах жены и сам перерезал пуповину.
Кологривый с женой и малышкой-дочкой. Фото: соцсети Никиты Кологривого
Однако счастье ребят длилось совсем недолго. Так, в ноябре 2023-го Никита рассказал о расставании с избранницей. Актер с грустью признался, что они некоторое время не живут вместе, но официально развестись не успели. По словам Кологривого, их отношения стали ухудшаться из-за бесконечных съемок, поездок и рабочих фотосессий. Парень часто отсутствовал дома, что сказалось на его отношениях с женой.
К слову, артист занимается духовными практиками и даже умеет стоять на иглах! Знаменитость вдохновляют сильные и импозантные мужчины, например, Степан Разин. Артисту также нравится играть бандитов, отрицательных, но харизматичных и умных персонажей.
Съемки в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и новые проекты
Никита вернулся к роли Геры в продолжении комедийного проекта «Два холма». Популярность проекта актер объяснил интересной темой, а также иронией над ошибками, жестокостью и глупостью.
Неожиданный сказочный образ Емели Никита примерил на себе в необычном проекте «По щучьему велению». Актер в своих интервью он много рассказывал про производство этой картины. Съемки, как известно, велись в Сибири, в городе Тобольске. В фильме совсем немного компьютерной графики. Но на экране это произведение смотрится очень эффектно и свежо.
Никита Кологривый в фильме «Зоя». Фото: кадр из фильма (2020)
В конце 2023-го Никита внезапно для поклонников сообщил, что приостанавливает карьеру актера и все больше времени уделяет работе на посту креативного продюсера. У него появилась команда в виде трех сценаристов и художника-постановщика.
Однако в это же время вышел наделавший много шума сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Никита сыграл одного из главных героев — Кащея, а сам проект уже после премьеры сравнили с «Бригадой». В скандальной ленте показана жизнь в конце 1980-х годов в Казани, в фокусе находится деятельность преступных банд, их непростые взаимоотношения между друг другом. Лента снята по мотивам книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».
Никита Кологривый в роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
Сам Кологривый был рад принять участие в таком проекте, несмотря на планы уйти в продюсерство. И не зря: в последнее время многие СМИ и зрители говорят о сериале и актерах, которые в нем снялись.
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