Любовь к боксу, известным экранным злодеям и роли криминальных авторитетов: что известно об актере Никите Кологривом

Биография артиста

Никита Кологривый — один из самых востребованных молодых актеров российского театра и кино. В детстве парнишка занимался боксом, но в итоге стал артистом. Сейчас Никита серьезно настроен на достижение творческих целей и даже мечтает создать свой продюсерский центр. Кологривый уверен, что добьется всего задуманного.

Спортивное детство Никиты и актерские курсы

Никита Кологривый появился на свет 16 октября 1994 года в Новосибирске. Папа его работал строителем, а мама многие годы занималась семейным бытом.

В детстве парень занимался боксом и даже мечтал о тренерской деятельности. Об этом грезил и его папа, который был ветераном афганской войны. Мужчина хотел видеть сына настоящим мужчиной. А вот дед посоветовал внуку прийти на театральные курсы. Никита послушал его. Успех не заставил себя ждать. Вскоре преподаватели заметили талант Никиты.

Весной 2015 года на сцене Московского губернского театра состоялась премьера спектакля «Остров сокровищ». Кологривый на сцене уверенно воплотил образы Бена Ганна и Дика Джонсона.