Ани Лорак пришла в мерцающем комбинезоне, а Алсу – в стильном костюме: в чем звезды блистали на новогоднем шоу «Жара»

Каждый год декабрь становится одним из самых насыщенных месяцев. В Москве проходит много новогодних съемок и концертов. 11 декабря состоялось шоу «Жара». Это мероприятие, а также одноименный фестиваль организовывает Эмин Агаларов.
Корреспондент Teleprogramma.pro побывал в гуще событий. Звезды для такого случая выбрали броские образы. Каждая девушка старалась выделиться и затмить коллег.
Ольга Бузова не могла пропустить такое событие. Она в этом году поправилась, поэтому выбрала многослойный лук, чтобы скрыть недостатки фигуры. Певица была в белом платье в пол и атласном жакете. Лук звезды оценила стилист Надя Иванова.
«С одной стороны, сочетание белого и черного — беспроигрышный вариант для любого мероприятия. Мне нравится ее жакет, который словно снят с мужского плеча.
Элементы мужской вечерней моды в женском гардеробе достаточно популярны. Здесь вроде бы образ неплохой, но есть некоторые нюансы, которые касаются нарушений пропорций и форм образа в целом.
Что меня смущает, это платье. Меня устраивает цвет, но не устраивает его форма. Вырез горловины однозначно спорит с линией лацканов жакета. Если бы это был более глубокий вырез или была форма бюстье, то смотрелось бы более гармонично.
Длина подола платья и низа жакета тоже рубят фигуру не очень правильно. Я бы под этот жакет реокмендовала Ольге надеть просто прямое платье, платье-футляр или комбинацию. Смотрелось бы боле чувственно», – поделилась эксперт.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот Алсу многие не сразу узнали. Певица приехала с коллегой Натаном. Они оделись в черный тотал блек. Артистка, которая обычно выбирает нежные образы или гламурные вечерние платья, на этот раз отдала предпочтение сдержанному современному костюму в темном оттенке. Жилетка подчеркнула ее стройность. Алсу также надела туфли на каблуках и крупные солнцезащитные очки.
«Не зря Алсу часто называют иконой стиля. Она неплохо ориентируется в модных тенденциях. Она знает все нюансы своей внешности, всегда выигрышно их подчеркивает. И этот случай не исключение.
В свое время великий Ивсен Лоран сказал: "Ничто так не подчеркивает женственность, как мужской костюм, но при условии, что это истинная женщина".
Видимо Алсу знала эту фразу, поэтому выбрала костюм-тройку по мужскому образцу. Это действительно тренд. Это подчеркивает чувственность, особенно, когда костюм надет на голое тело. Черный цвет придает еще больше привлекательности.
Это беспроигрышный вариант. Но меня смущают распущенные волосы. Я бы убрала волосы в низкий или высокий хвост, а также можно было сделать низкий пучок, чтобы открыть шею и еще больше подчеркнуть изгибы женственно силуэта», – рассказала свое мнение стилист.
Алсу. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Приехала на концерт также певица Глюкоза. Она в свои 37 лет держит себя в идеальной форме. Певица захотела надеть платье цвета Барби с эффектом блеска. Она показала свои изящные ключицы.
«Здесь можно отметить следование модным трендам. Сегодня яркие фактуры, 3D элементы в декоре на высоте трендов. Мне нраивтся это платье, фактура, цвет. Он очень уместен на таких светских мероприятиях, когда важно приковывать к себе внимание фотографов. Это ход конем.
Меня смущает отсуствие выразительно макияжа. Платье настолько интенсивно по фактуре, что отвлекает внимание от внешности Глюкозы. Когда мы с вами надеваем яркую одежду, нужно проакцентировать лицо.
Это могут быть яркие стрелки, тени или насыщенны йоттенок помады. Тут все очень скромно. Серьги тоже не попадают в тональность платья и выглядят простовато», – отметила Надя Иванова.
Глюкоза. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Отдельно от мамы появилась дочка Глюкозы Лидия, которая тоже строит карьеру певицы. 16-летняя девушка выступает под псевдонимом Ray. Она выбрала наряд, который ни в чем не похож на лук ее родительницы. Хотя Лидия призналась, что ни порой носят наряды друг друга. На ней было платье с принтами и надписями в романтичном стиле.
Сама певица отметила, что наряд нашла в питерской винтажке. Его сшили из детской простынки, которую нашли в садике. Лидия заверила, что это были лучшие пять тысяч рублей, которые она потратила.
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«Здесь нужно делать скидку на возраст и эпатажность имиджа самой героини. Она любит шокировать публику, любит нестандартный подход в стайлинге одежды. Я только это приветствую, когда одежда становится элементом самовыражения личности, когда юные девы не боятся выделить из толпы и противопоставить себя канонам моды.
Самое платье мне нравится. Они немножко навевает тему цирка, оно комичное. Единственное, я бы поддержала и макияж такой же эстетикой. Можно сделать более объемную прическу, или кичевый макияж. Например, цветные нестандартные губы, даже зеленые или оранжевые, а также могут быть яркие стрелки.
А тут получается, что она надела платье в маминой гардеробной. Она играет образ, но не является им. Хочется еще отметить, что платье мятое, а это недопустимо. Кич и неряшливость — это не синонимы», – пояснила Иванова.
Ray. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Одной из самых ярких на шоу была Ольга Серябкина. Она снова подчеркнула свою женственность, надев платье с корстом и присборенной юбкой в алом цвете. Образ дополняли лодочки в тон, крупные серьги и красная помада.
«Хороший пример аутфита для красной дорожки, светкого мероприятия. Это красный насыщенный цвет, который не позволит затеряться в толпе.
Платье-бюстье подчеркивает чувственность, привлекательность и мягкость женских форм. Здесь все прекрасно. Тут меня смущает, что применено правило в стайлинге 20-летней давности, когда обувь подбирается в тон наряду.
Для меня слишком много красных акцентов. Я бы добавила какого-то фактурного или декоративного акцента. Я бы предпочла золотые босоножки или надела чокер или колье из золота, чтобы подчеркнуть дороговизну красного цвета. Можно также было бы надеть парные широкие браслеты. Хочется поддержать гламурность образа», – пояснила стилист.
Ольга Серябкина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Ани Лорак на этот раз вышла в свет в мерцающем комбинезоне. Она подчеркнула фигуру. Певица в свои 45 лет не перестает заниматься спортом. Также ей помогает тренироваться возлюбленный Исаак Виджарак, который является тренером по йоге.
Пара вместе уже больше года. Лорак также дополнила образ мерцающим жакетом со стразами и переливающимися бусами. При этом она сделала макияж с акцентом на глаза, а волосы выпрямила. Звезду многие осыпали комплиментами.
Ани Лорак. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот молодая певица и блогер Юлия Гаврилина предстала в кротком платье с белыми плюшевыми вставками. Наряд дополнили кожаные сапоги на каблуке.
«Это не мой стиль. Я ему не симпатизирую, но отмечаю, что он может быть. Он даже абсолютно логичен. Более того, она едва не из всех звезд создала максимально целостный гармоничный образ.
В нем есть стиль инфантильности, стиль бэби-долл. В нем также есть провокация за счет мини-юбки. Здесь также есть отсыл в 2000-е к стилю Кристины Агилеры, Spice Girls. Мероприятие допускает такие эпатажные образы. Юля смотрится гармонично.
Я бы возможно для большей яркости образа добавила более крупные аксессуары: чокер, колье, браслеты или пояс на талию в стиле Versace. Тогда бы было 100% попадание и я бы была абсолютно довольна этим образом», – поделилась эксперт.
Юлия Гаврилина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro