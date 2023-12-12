Ани Лорак пришла в мерцающем комбинезоне, а Алсу – в стильном костюме: в чем звезды блистали на новогоднем шоу «Жара»

Ольга Бузова не могла пропустить такое событие. Она в этом году поправилась, поэтому выбрала многослойный лук, чтобы скрыть недостатки фигуры. Певица была в белом платье в пол и атласном жакете. Лук звезды оценила стилист Надя Иванова.

«С одной стороны, сочетание белого и черного — беспроигрышный вариант для любого мероприятия. Мне нравится ее жакет, который словно снят с мужского плеча.

Элементы мужской вечерней моды в женском гардеробе достаточно популярны. Здесь вроде бы образ неплохой, но есть некоторые нюансы, которые касаются нарушений пропорций и форм образа в целом.

Что меня смущает, это платье. Меня устраивает цвет, но не устраивает его форма. Вырез горловины однозначно спорит с линией лацканов жакета. Если бы это был более глубокий вырез или была форма бюстье, то смотрелось бы более гармонично.

Длина подола платья и низа жакета тоже рубят фигуру не очень правильно. Я бы под этот жакет реокмендовала Ольге надеть просто прямое платье, платье-футляр или комбинацию. Смотрелось бы боле чувственно», – поделилась эксперт.