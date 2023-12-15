Могла получиться красивая восточно-британская сказка — но увы: жизнь и трагическая смерть Доди Аль-Файеда

Кем был Доди Аль-Файед?
Доди Аль-Файед был египетским кинопродюсером, более известным своим роскошным образом жизни, поддерживал его отец-миллиардер, владелец универмага Harrods в Лондоне. В 1980-х и начале 1990-х Аль-Файед продюсировал несколько фильмов, в том числе «Огненные колесницы», «F / X», «Капитан Крюк» Стивена Спилберга. Летом 1997 года у Аль-Файеда были короткие отношения с принцессой Дианой. 31 Августа 1997 года пара погибла в автомобильной аварии в парижском туннеле, преследуемая папарацци. Аль-Файеду было 42 года.
Ранняя жизнь и отец
Доди Аль-Файед родился как Эмад Эль-Дин Мохаммед Абдель Монейм Аль-Файед 15 апреля 1955 года в Александрии, Египет. Доди был сыном Мохаммеда Аль Аль-Файеда, который стал бизнес-магнатом-миллиардером, и Самиры Хашогги, чьим братом был миллиардер-торговец Аднан Хашогги.
Родители Доди расстались в 1956 году, когда мальчик был еще совсем маленьким. Его отец получил полную опеку при разводе, но Доди часто оставляли со слугами, поскольку Мохаммед строил судоходный бизнес, который позже распространился на строительство, нефтяное дело, банковское дело, недвижимость и розничную торговлю. Доди учился в колледже Сен-Марк в Египте, затем поступил в швейцарскую школу-интернат Institut Le Rosey.
В 1974 году 19-летний Аль-Файед поступил на шестимесячные курсы в Королевскую военную академию Сандхерст в Великобритании. Позже он работал атташе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в Лондоне (Файед имел гражданство Египта и ОАЭ). Он также наслаждался ночной жизнью Лондона и роскошным образом жизни, поддерживаемым его все более богатым отцом.
Доди Аль-Файед. Фото: соцсети
«Огненные колесницы» и другие фильмы
При поддержке своего богатого отца Аль-Файед в 1979 году основал компанию по производству фильмов под названием Allied Stars Ltd. Компания профинансировала несколько фильмов, начиная с «Разбитого стекла» (1980).
Их следующий фильм, «Огненные колесницы» 1981 года, получил четыре премии «Оскар», включая премию «Оскар» за лучшую картину. Аль-Файед получил звание исполнительного продюсера фильма «Огненные колесницы», но не принимал непосредственного участия в создании фильма. Другой продюсер сказал о его роли: «Доди появился на съемочной площадке на пару дней, и он пришел для какого-то постпродакшна». Он был независимым продюсером и в других своих фильмах.
Постер фильма «Огненные колесницы» 1981 года
Тем не менее триумф Chariots of Fire побудил Аль-Файеда перевести свою компанию в Лос-Анджелес. Затем он продюсировал фильм 1986 года «F / X». Этот фильм стал хитом, за ним последовало менее успешное продолжение в 1991 году.
В том же году Аль-Файед был исполнительным продюсером фильма Стивена Спилберга «Капитан Крюк», в котором снялись Дастин Хоффман, Робин Уильямс и Джулия Робертс. Он получил этот кредит, потому что продал часть прав на экранизацию «Питера Пэна», истории Дж.М. Барри, которая вдохновила Хука.
Постер фильма «Капитан Крюк» 1991 года
Файед также помогал финансировать фильм 1995 года «Алая буква», в котором снялась Деми Мур. Однако у него возникли проблемы, когда он продал права на распространение фильма, которые он не контролировал.
Чистый капитал
Точное состояние Аль-Файеда при жизни неизвестно, но в нескольких сообщениях СМИ его называли и миллионером, и мультимиллионером.
У него был доступ к яхтам, самолетам и домам своей семьи. Он тратил деньги на такие вещи, как аренда роскошных автомобилей высокого класса, личная охрана и вечеринки. Его отец выплачивал ему ежемесячное пособие, которое составляло либо 100 000 долларов, либо 400 000 фунтов стерлингов. Однако Аль-Файед мог сорить деньгами и иногда уклонялся от уплаты арендной платы и других расходов. В итоге несколько кредиторов подали на Аль-Файеда в суд.
Несмотря на большую поддержку, Аль-Файеду так и не удалось сравниться с успехом своего богатого отца. Мохаммед приобрел знаменитый лондонский универмаг Harrods в 1985 году, а в 1989 году ввел Доди в совет директоров. Доди ушел в отставку через два года. Мохаммед также приобрел дилерский центр Ferrari для своего сына, но и из этого предприятия ничего не вышло. Между тем, помимо контроля над Harrods до 2010 года, Мохаммед в течение 16 лет владел английским футбольным клубом «Фулхэм» и парижским отелем «Ритц». До его смерти в августе 2023 года, по разным оценкам, состояние Мохаммеда составляло около 2 миллиардов долларов.
Мохаммед Аль-Файед. Фото: соцсети
Подруги и бывшая жена: Келли Фишер, Сюзанна Грегард и другие
Файед встречался с дочерью Фрэнка Синатры Тиной Синатра, актрисой и моделью Брук Шилдс и актрисой Вайноной Райдер.
В 1980-х годах у него был восьмимесячный брак с моделью Сюзанной Грегард. Согласно некоторым сообщениям, включая статью Vanity Fair, для которой Грегард брал интервью, они поженились 31 декабря 1986 года, всего через несколько дней после того, как Доди сделал предложение. Однако в других статьях СМИ говорится, что их брак начался и закончился в 1987 году.
Незадолго до начала своего романтического увлечения принцессой Дианой Аль-Файед был связан с моделью Келли Фишер.
Доди Аль-Файед и Келли Фишер. Фото: соцсети
По сообщениям The Guardian, они были помолвлены летом 1997 года после двух лет знакомства. Когда Аль-Файед прекратил отношения, чтобы встречаться с Дианой, Фишер была в отчаянии и подала на него в суд за нарушение контракта. Она считала, что Аль-Файед убедил ее отказаться от карьеры только для того, чтобы бросить ее ради Дианы. Она требовала 440 000 долларов, но отказалась от иска после смерти Аль-Файеда.
Отношения с принцессой Дианой
Принцесса Диана и Доди Аль-Файед. Фото: соцсети
Файед впервые встретился с Дианой, принцессой Уэльской, на матче по поло в 1980-х годах, но отношения у них завязались только в 1997 году, после того как она развелась с тогдашним принцем Чарльзом. В июле того же года отец Аль-Файеда пригласил Диану и ее сыновей, принцев Уильяма и Гарри, на каникулы со своей семьей на юг Франции. Мохаммед попросил Доди присоединиться к ним и, как сообщается, призвал своего сына быть с принцессой.
После того, как ее дети вернулись в Великобританию, Диана проводила больше времени с Доди. Папарацци сфотографировали размытый поцелуй на яхте «Джоникал», одной из яхт семьи Аль-Файед, а затем преследовали пару весь август.
Принцесса Диана и Доди Аль-Файед на яхте. Фото: соцсети
Отношения Доди и Дианы привлекли еще больше внимания, когда 14 августа его бывшая, Келли Фишер, провела пресс-конференцию по поводу своего судебного иска против него. Фишер носила кольцо с сапфиром и бриллиантом, которое подарил ей Аль-Файед, и иногда плакала. Она также пригласила Диану встретиться, чтобы Фишер могла поделиться информацией о Аль-Файеде, прежде чем их отношения продолжатся.
Смерть
Аль-Файед погиб 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже вместе с принцессой Дианой. Ему было 42 года.
30 августа Аль-Файед и Диана прибыли в Париж. Тем вечером они пошли ужинать в отель «Ритц», который отец Файеда купил в 1979 году. Папарацци продолжали следить за ними, в том числе и тогда, когда пара покидала отель.
Пока фотографы гнались за «мерседесом», в котором находились Аль-Файед и Диана, водитель прибавил скорость. Утром 31 августа, въехав в туннель Пон-д'Альма, машина врезалась в столб. Аль-Файед и водитель погибли на месте. Диана умерла через несколько часов после крушения.
Четвертый пассажир, телохранитель, выжил. Согласно официальному отчету полиции, власти полагают, что никто в машине не был пристегнут ремнем безопасности.
31 августа 2017 года. Париж, Франция. Дань уважения и цветы покойной принцессе Диане над туннелем Post de l'Alma в Париже. Фото:Global Look Press
После их смерти распространился слух, что Аль-Файед сделал Диане предложение. Это так и не было подтверждено. В 2008 году британское расследование установило, что смерть Дианы и Аль-Файеда стала результатом как преследования папарацци, так и халатности их водителя. Водитель не только превысил скорость, но и был пьян в момент аварии.