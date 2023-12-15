Могла получиться красивая восточно-британская сказка — но увы: жизнь и трагическая смерть Доди Аль-Файеда

Кем был Доди Аль-Файед?

Доди Аль-Файед был египетским кинопродюсером, более известным своим роскошным образом жизни, поддерживал его отец-миллиардер, владелец универмага Harrods в Лондоне. В 1980-х и начале 1990-х Аль-Файед продюсировал несколько фильмов, в том числе «Огненные колесницы», «F / X», «Капитан Крюк» Стивена Спилберга. Летом 1997 года у Аль-Файеда были короткие отношения с принцессой Дианой. 31 Августа 1997 года пара погибла в автомобильной аварии в парижском туннеле, преследуемая папарацци. Аль-Файеду было 42 года.

Ранняя жизнь и отец

Доди Аль-Файед родился как Эмад Эль-Дин Мохаммед Абдель Монейм Аль-Файед 15 апреля 1955 года в Александрии, Египет. Доди был сыном Мохаммеда Аль Аль-Файеда, который стал бизнес-магнатом-миллиардером, и Самиры Хашогги, чьим братом был миллиардер-торговец Аднан Хашогги.

Родители Доди расстались в 1956 году, когда мальчик был еще совсем маленьким. Его отец получил полную опеку при разводе, но Доди часто оставляли со слугами, поскольку Мохаммед строил судоходный бизнес, который позже распространился на строительство, нефтяное дело, банковское дело, недвижимость и розничную торговлю. Доди учился в колледже Сен-Марк в Египте, затем поступил в швейцарскую школу-интернат Institut Le Rosey.

В 1974 году 19-летний Аль-Файед поступил на шестимесячные курсы в Королевскую военную академию Сандхерст в Великобритании. Позже он работал атташе в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в Лондоне (Файед имел гражданство Египта и ОАЭ). Он также наслаждался ночной жизнью Лондона и роскошным образом жизни, поддерживаемым его все более богатым отцом.