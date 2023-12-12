Никита Манец любит играть хулиганов: где еще снимался герой сериала «Слово пацана»

Детство и юность
Никита Манец начал свой жизненный путь 28 сентября 2006 года в Москве. Мальчик рано повзрослел и научился ответственности, поскольку был старшим ребенком в семье.
В детстве Никита увлекался спортом, особенно легкой атлетикой, завоевал немало наград. В 14 лет стал вторым на Всероссийском дне бега «Кросс нации».
Также юноша занимался верховой ездой, самбо и стрельбой. Младшие братья последовали примеру старшего и тоже пошли в легкую атлетику.
Никита Манец на соревнованиях по легкой атлетике. Фото: соцсети Никиты Манец
Карьера в кино
Манец всегда отличался артистичностью. В семь лет Никита впервые сыграл в мелодраме «Берега». После этого его заметили режиссеры и стали приглашать сниматься в небольших эпизодах.
В 2014 году юный актер появился в комедийной мелодраме «Как выйти замуж за миллионера – 2», где главные роли исполнили Любовь Толкалина и Дмитрий Марьянов. Через год Манец сыграл Женю в мелодраме «И шарик вернется».
Пусть роли были совсем небольшие, юноша погружался в съемочный процесс, набирался опыта и рос. В 2015 году в мелодраме «Это наши дети!» Никита исполнил главную роль. Здесь он воплотил образ мальчика Вани, который помог бездетной паре разобраться в отношениях.
Никита Манец в начале творческого пути. Фото: страница ВК Никиты Манец
В 2016 году вышли целых три премьеры с участием юного артиста. Одна из них — фантастическая комедия «Страна чудес» — получила много негативных отзывов, несмотря на звездный состав. В фильме сыграли Федор Добронравов, Олеся Железняк, Елена Яковлева, Александр Паль. Намного больше зрителям понравилась спортивная картина «Коробка», где Никита сыграл роль Егора. В мелодраме «Вероника не хочет умирать» Манец воплотил образ одноклассника одного из главных героев, Дениса Кудряшова.
Но самым заметным проектом с участием юного актера стал детективный сериал «Второе зрение», который вышел на экраны осенью 2017 года. Во время съемок Никита сотрудничал с Павлом Трубинером, Марией Шумаковой и другими знаменитыми артистами.
В многосерийной ленте «Тот, кто читает мысли» Никита Манец сыграл Алешу — сына работника аэроклуба Леонида Голикова. Картина была аналогом американского «Менталиста», но адаптация не получила популярности оригинала.
В 2019 году актер вместе с другими молодыми дарованиями российского кинематографа появился в исторической саге «Отчим». Никита Манец сразу же стал любимцем аудитории, ярко исполнив роль Витьки в детстве.
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Никита Манец в картине «Отчим». Фото: страница ВК Никиты Манец
Следующим героем талантливого москвича стал хулиган Венька Гельбич в «Пищеблоке».
В 13 лет Никита сам стал автором сценария и режиссером короткометражного фильма «Мелочь», рассказавшего о потерявшемся ребенке. Идея пришла в голову мальчику от родителей, которые много лет занимаются поиском в проекте «Лиза Алерт».
Никита снимал ленту на смартфон, а роли раздал братьям, друзьям и соседям. Мама помогла с монтажом. Проект получил специальный приз на Всероссийском фестивале визуальных искусств.
Никита Манец в сериале «Пищеблок». Фото: соцсети Никиты Манец
Манец дебютировал в театре в 2019 году, в постановке «Остров сокровищ» на сцене Московского губернского театра.
В начале 2022 года Никита появился на телеканале СТС в комедийном сериале «Братья». После этого были четырехсерийная мелодрама «Бойся, я с тобой» и спортивная драма «Мистер Нокаут» с Сергеем Безруковым. В фильме «У самого Белого моря» Манец сыграл главную роль воспитанника дома-интерната.
Актер Никита Манец на сцене театра. Фото: соцсети Никиты Манец
Личная жизнь
Молодой, но уже знаменитый актер обладает стройной фигурой и высоким ростом — 178 см. Никита Манец не любит делится информацией о своих романтических отношениях. Лишь однажды на его странице в соцсети появились фото с коллегой Марией Лобановой. Поклонники сразу же приписали юным артистам отношения, но ни один из них это не подтвердил.
Никита учится и продолжает заниматься легкой атлетикой.
Кроме этого, талантливый парень обожает читать, особенно приключенческие романы и фантастику. Манец часто пересматривает комедийный сериал «Сваты», где снимался его любимый актер Федор Добронравов.
Никита Манец с актрисой Марией Лобановой. Фото: соцсети Никиты Манец
Никита Манец сейчас
В проекте «Повелитель ветра» о легендарном российском путешественнике Федоре Конюхове и его кругосветном полете на воздушном шаре смог открыть для себя Дагестан. В ленте Манец сыграл центрального персонажа в юности.
Никита Манец с Сергеем Безруковым. Фото: соцсети Никиты Манец
Летом 2023 года Никита сыграл в боевике «Отставник. Ближний бой», где смог покататься на машинах и почувствовать себя первоклассным водителем. А осенью состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где актер предстал в образе Кирилла, которого «отшивают» из банды за предательство.
Манец признался в своем интервью, что ему больше всего нравится играть хулиганов. Если драка неизбежна, то бить нужно всегда первым, уверен артист. Но сразу же с очаровательной улыбкой уточняет, что схватки можно избежать, иначе для чего еще нужен язык.
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Никита Манец и Никита Кологривый на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фото: соцсети Никиты Манец