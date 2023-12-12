Никита Манец любит играть хулиганов: где еще снимался герой сериала «Слово пацана»

Детство и юность

Никита Манец начал свой жизненный путь 28 сентября 2006 года в Москве. Мальчик рано повзрослел и научился ответственности, поскольку был старшим ребенком в семье.

В детстве Никита увлекался спортом, особенно легкой атлетикой, завоевал немало наград. В 14 лет стал вторым на Всероссийском дне бега «Кросс нации».

Также юноша занимался верховой ездой, самбо и стрельбой. Младшие братья последовали примеру старшего и тоже пошли в легкую атлетику.