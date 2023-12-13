Почему Алиса Салтыкова не хочет замуж: секреты и разочарования единственной дочери Ирины Салтыковой

В детстве Алиса часто наблюдала громкие ссоры родителей. Может быть, именно поэтому наследница популярных артистов не торопится обзаводиться собственной семьей.
Дочь знаменитостей
Алиса в детстве с отцом, Виктором Салтыковым. Фото: страничка ВК Алисы Салтыковой
Алиса Салтыкова родилась 7 декабря 1987 года в Москве. Родители Алисы — известные певцы Виктор и Ирина Салтыковы. Они познакомились в Сочи, где Виктор с группой «Форум» был на гастролях. Он сразу обратил внимание на эффектную девушку в модном платье. Завязалось знакомство, переросшее в страстный роман, итогом которого стало появление на свет дочери Алисы. Виктор и Ирина поженились, но через некоторое время, после череды громких скандалов, супруги расстались.
Обучение в Европе и отношения с отцом
Алиса в детстве с мамой, Ириной Салтыковой. Фото: страничка ВК Алисы Салтыковой
Алису воспитывала мама. К тому времени Ирина уже стала популярной певицей, она могла себе позволить отправить дочку на учебу за границу: так, подростком Алиса училась сначала во Франции, затем — в Швейцарии. Там она и окончила школу. А потом поступила сразу в два лондонских вуза — девушка хорошо пела, хотела совершенствовать свой талант, поэтому в одном вузе она изучала вокал, а во втором осваивала знания о сцене и драматическом искусстве.
С Виктором Салтыковым Алиса практически не общается. А вот с его дочкой от второго брака — Анной Мун — у нее установились вполне дружеские отношения, девушки часто видятся, а однажды даже сделали себе одинаковые наколки.
Музыка в жизни Алисы
Алиса с мамой, Ириной Салтыковой. Фото: Global Look Press
Алиса с детства сочиняла песни. Повзрослев, она исполнила несколько собственных песен, придя на встречу с продюсером. Он заинтересовался, захотел послушать в ее исполнении что-нибудь другое, и тогда Алиса спела хит Леди Гаги — без музыкального сопровождения. Так началась сольная карьера Салтыковой-младшей. Девушка выбрала для себя звучный псевдоним Salt и стала выкладывать свои треки и клипы в соцсетях. Началом ее музыкальной карьеры можно считать 2012 год.
Периодически Алиса выступала вместе с британскими диджеями и другими исполнителями, сочиняла песни для российских артистов. Помимо песен на английском языке, в ее творчестве появлялись и русскоязычные композиции — например, «Не отпускает». А в 2019 году она представила публике ремейк песни «Серые глаза», которая когда-то гремела на всю страну в исполнении ее мамы. Надо отметить, впрочем, что Алиса полностью изменила слова старого хита, оставив лишь припев.
Сколько зарабатывает Алиса Салтыкова
Алиса любит путешествовать. Фото: соцсети Алисы Салтыковой
Алису Салтыкову порой называют «золотой девочкой» — ведь она дочка двух знаменитостей. По словам Ирины Салтыковой, она пробовала поначалу «раскручивать» дочь, но потом поняла, что у самой Алисы это получается лучше — девушка заработала популярность, выкладывая свои треки в Сети.
«Немного в интернете зарабатывает, дает частные уроки английского, вокала. Но больших денег нет, конечно», — рассказывала Ирина Ивановна.
Личная жизнь Алисы Салтыковой
Алиса Салтыкова на отдыхе. Фото: соцсети Алисы Салтыковой
Алиса Салтыкова предпочитает хранить свою личную жизнь в тайне. Даже в соцсетях, где она выкладывает множество фото с мамой, родственниками, друзьями, поклонники не могут отыскать кадров с молодым человеком. Неудивительно, что вокруг жизни певицы то и дело возникают всевозможные слухи. Впрочем, сама Алиса никак эти слухи не комментирует.
Виктор Салтыков в молодости. Фото: Global Look Press
В свои 36 лет артистка не замужем, детей у нее нет. Салтыкова-старшая предполагала в одном из интервью, что, возможно, нежелание иметь семью возникло у Алисы еще в детстве, когда она наблюдала скандалы родителей. Однажды, пытаясь успокоить разбушевавшихся взрослых, девочка изо всех сил ударила рукой по застекленной двери.
«Разбила стекло и порезала руку, чтобы мы замолчали. У нее до сих пор шрам остался. Тогда мне был звонок — кого мы в такой атмосфере вырастим. Это все очень плохо отразилось на дочери. И детские травмы, и нынешнее время — все повлияло. Но у меня есть надежда на Бога, что он нам подарит продолжение», — делилась Ирина Салтыкова.
Алиса с любимым псом. Фото: соцсети Алисы Салтыковой
Возможно, в жизни Салтыковой-младшей вскоре произойдут серьезные изменения. Во всяком случае прошлый Новый год она встречала на Антигуа с молодым человеком, и на ее страничке в соцсети появилась трогательная фотография, дополненная красным сердечком.
Новые песни Алисы Салтыковой
Алиса Салтыкова с молодым человеком. Фото: соцсети Алисы Салтыковой
Алиса Салтыкова продолжает делиться со своими подписчиками новыми композициями. Довольно часто она устраивает челленджи: предлагает поклонникам прислать ей на выбор несколько слов, а потом сочиняет на них композиции и исполняет перед камерой.
О своих отношениях с отцом певица откровенно рассказала в эфире передачи «Судьба человека». По словам Алисы, она не общается с Виктором Салтыковым, но ее сердце открыто для него, и она примет отца с распростертыми объятиями, если он сделает шаг ей навстречу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Жизнь Алисы Салтыковой наполнена самыми разными занятиями и событиями. Она много путешествует, занимается спортом, у нее есть домашний питомец — пес по кличке Шарик. Словом, Алиса — самодостаточная, независимая, увлеченная девушка, которая занимается тем, что ей по-настоящему интересно.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro