Почему Алиса Салтыкова не хочет замуж: секреты и разочарования единственной дочери Ирины Салтыковой

Алису воспитывала мама. К тому времени Ирина уже стала популярной певицей, она могла себе позволить отправить дочку на учебу за границу: так, подростком Алиса училась сначала во Франции, затем — в Швейцарии. Там она и окончила школу. А потом поступила сразу в два лондонских вуза — девушка хорошо пела, хотела совершенствовать свой талант, поэтому в одном вузе она изучала вокал, а во втором осваивала знания о сцене и драматическом искусстве.

С Виктором Салтыковым Алиса практически не общается. А вот с его дочкой от второго брака — Анной Мун — у нее установились вполне дружеские отношения, девушки часто видятся, а однажды даже сделали себе одинаковые наколки.

Музыка в жизни Алисы