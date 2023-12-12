Сколько потратили российские звезды на свои свадебные платья: жена Петрова – 42 тысячи, Собчак – больше миллиона рублей

Около 40 тысяч рублей потратила на свадебный наряд и комик шоу «Женский стендап» на ТНТ Сауле Юсупова. Она призналась на одном из своих выступлений, что не стала покупать дороже, потому что не выглядит дороже. Ее избранник - режиссер Аскар Узабаев.

По словам Сауле Юсуповой, она родилась и выросла в деревне в Челябинской области, поэтому в числе подарков оказалась корова. А во время торжества она в основном слушала поздравления многочисленных родственников, вместо того чтобы веселиться.