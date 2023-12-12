Сколько потратили российские звезды на свои свадебные платья: жена Петрова – 42 тысячи, Собчак – больше миллиона рублей

Скромно и со вкусом
Многие россияне были удивлены, когда услышали, что красавица-жена Алексея Чадова модель Лейсан Галимова потратила на свое платье невесты всего 42 тысячи рублей. Наряд был скромным, но в то же время выполненным со вкусом, утонченным.
По меркам российского шоу-бизнеса – это сущие копейки.
«Вот живой пример того, что «скромненько и со вкусом» реально существует», «Чадов что-то не разорился на наряд для жены», «Вот и правильно, что без лишней помпезности женились, кому нужна эта пыль в глаза», - написали про платье жены Алексея Чадова в соцсетях люди.
Алексей Чадов с женой. Фото: Global Look Press
Около 40 тысяч рублей потратила на свадебный наряд и комик шоу «Женский стендап» на ТНТ Сауле Юсупова. Она призналась на одном из своих выступлений, что не стала покупать дороже, потому что не выглядит дороже. Ее избранник - режиссер Аскар Узабаев.
По словам Сауле Юсуповой, она родилась и выросла в деревне в Челябинской области, поэтому в числе подарков оказалась корова. А во время торжества она в основном слушала поздравления многочисленных родственников, вместо того чтобы веселиться.
Сауле Юсупова с мужем Аскаром Узабаевым. Фото: соцсети Сауле Юсуповой
Дорогая свадьба Петрова
Сколько стоило платье невесты на недавней свадьбе Александра Петрова доподлинно неизвестно, но тут знаменитый жених вряд ли поскупился. Актер в целом потратил на свадьбу 25 миллионов рублей, так что дизайнерский наряд для возлюбленной он точно мог себе позволить недешевый.
Платье Виктории Антоновой некоторые пользователи Сети сочли вульгарным.
«Вся голая, разве в таком замуж выходят?», «Крайне откровенный вид у невесты», «Жених веселенький, а вот платье у невесты – умереть, не встать. Еще бы голая пришла на свадьбу», - накинулись хейтеры.
«Платье Виктории – олицетворение нежности, невинности и сексуальности. Если какой-то там "публике" кажется иначе – пусть она говорит и думает что хочет. В этом и заключается ее роль – языками чесать (улыбается)», - ответил на эти комментарии дизайнер Дмитрий Логинов, который подбирал образы для Александра Петрова и его жены.
Свадьба Петрова. Стоп-кадр из видео: КП
Собчак не стала мелочиться явно
Ксения Собчак потратила на свои свадебные образы более 1 миллиона рублей. В ЗАГС с Константином Богомоловым она пришла в наряде из кружева за 500 тысяч рублей, а на банкет в платье израильского дизайнера Галии Лахав за 700 тысяч рублей.
Однако это еще не все. На венчании Ксения Собчак была в скромном костюме с чепчиком и фатой, а во время банкета переоделась в более удобный образ. То есть 1 миллион можно смело увеличивать в полтора-два раза.
Ксения Собчак. Фото: Иван Макеев/ КП
Седокова даже в третий раз не экономила
Анна Седокова была замужем не единожды, но даже пойдя под венец в 3 раз за футболиста Яниса Тимму, она не стала экономить и приобрела свадебный наряд за 500 тысяч рублей. Певица плевала на традиции и примерила белое платье с фатой, что является символом невинности.
На тот момент у Анны Седоковой, заметим, было уже трое детей.
Звезда облачилась в ЗАГС в кружевное платье, которое подчеркивало ее фигуру от любимого бренда Дженифер Лопес Zuhair Murad.
Анна Седокова с мужем Янисом, сыном Гектором и дочерью Алиной. Фото: соцсети Анны Седоковой
Источники: KP.RU, Тeleprogramma.pro, Thevoicemag.ru «СтарХит»,
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