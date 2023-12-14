Почему таксист в «Джентльменах удачи» ни разу не посмотрел на Косого: внезапная разгадка

Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»  

Тeleprogramma.prо раскроет «страшную» тайну: почему таксист в комедии «Джентльмены удачи» ведет себя как-то неестественно, ни разу не повернув головы к собеседнику — Косому.

«Джентльмены удачи» — фильм, который никогда не надоест пересматривать. Мы давно знаем его наизусть и заранее начинаем смеяться в самых забавных местах. Однако есть в нем моменты, которые вызывают некоторое недоумение. Например, вспомните сцену поездки Косого (Савелий Крамаров), Хмыря (Георгий Вицин) и «Доцента» (Евгений Леонов) по Москве на такси. Они ищут нужное место, причем Косой с трудом вспоминает совершенно бесполезные детали: 

«Памятник там был… мужик в пиджаке. И дерево!»

Странное поведение таксиста 

Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» 

Чтобы до таксиста «дошло», Косой жестикулирует. Но это бессмысленно – потому что таксист (на самом деле – милиционер, работающий под прикрытием) упрямо смотрит прямо перед собой, ни разу не повернув головы к собеседнику. И его лицо остается каменным, не выражая никаких эмоций. 

Вам никогда не казалось это странным? В процессе беседы, пытаясь понять пассажира, водитель наверняка должен был как-то более активно себя проявить, спорить, уточнять. Но нет — строгое лицо, взгляд только на дорогу, слова выдавливает из себя будто через силу.

Редкий талант Крамарова 

Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи» 

Разгадка проста. На самом деле секрет — в особенностях Савелия Крамарова как актера. Он снялся в множестве фильмов, ставших классикой советского кино: «Неуловимые мстители», «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Не может быть», «Большая перемена»… Артист был наделен не только талантом, но и своеобразной внешностью. 

Ему достаточно было просто появиться в кадре — и в зале уже начинался смех. А уже если герой Крамарова улыбался , никто не мог удержаться от хохота, настолько заразительной была его улыбка.

У всех текли слезы от смеха 

Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»

А теперь вспомните лицо Косого в такси. Это же невозможно смешно! Олег Видов, игравший милиционера-«таксиста», вспоминал позднее, что эта сцена далась ему очень тяжело. Он пробовал вести себя с Косым как обычный водитель, то есть поворачиваться, смотреть на него, реагировать мимикой и жестами. 

Но каждый раз, едва взглянув на Крамарова, Видов начинал безудержно хохотать. Режиссер Александр Серый выходил из себя. Он ставил перед Видовым задачу: надо повернуться и разговаривать с человеком, ты же таксист! Но у Видова уже текли слезы от смеха. И у всех, кто участвовал в съемках, — тоже.

Как каменное изваяние 

Фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»  

Вы поверите словам Олега Видова, если представите в полуметре от себя Савелия Крамарова, который с серьезным лицом несет абсолютную чушь, дополняя ее забавными жестами и неповторимой мимикой. Так было испорчено несколько дублей. 

А потом Олег Видов взмолился: давайте я буду просто смотреть вперед, перед собой! Александру Серому пришлось согласиться — иначе сцена в такси никогда не была бы снята. В результате зритель получил один из самых смешных эпизодов в фильме «Джентльмены удачи»: уверенный в своей правоте Косой возмущенно рассказывает про «дерево» и «мужика в пиджаке», а похожий на каменное изваяние таксист с непроницаемым выражением лица, едва разжимая губы, цедит уточняющие слова.

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 И мы никогда не откажемся посмотреть этот фильм еще раз. Георгий Данелия и Виктория Токарева написали гениальный сценарий, а режиссер Александр Серый и актеры воплотили на экране невероятно смешную историю, которая обязательно поднимет настроение, даже если вы видите эту комедию в сотый раз.

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