Почему таксист в «Джентльменах удачи» ни разу не посмотрел на Косого: внезапная разгадка

Вы поверите словам Олега Видова, если представите в полуметре от себя Савелия Крамарова, который с серьезным лицом несет абсолютную чушь, дополняя ее забавными жестами и неповторимой мимикой. Так было испорчено несколько дублей.

А потом Олег Видов взмолился: давайте я буду просто смотреть вперед, перед собой! Александру Серому пришлось согласиться — иначе сцена в такси никогда не была бы снята. В результате зритель получил один из самых смешных эпизодов в фильме «Джентльмены удачи»: уверенный в своей правоте Косой возмущенно рассказывает про «дерево» и «мужика в пиджаке», а похожий на каменное изваяние таксист с непроницаемым выражением лица, едва разжимая губы, цедит уточняющие слова.

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И мы никогда не откажемся посмотреть этот фильм еще раз. Георгий Данелия и Виктория Токарева написали гениальный сценарий, а режиссер Александр Серый и актеры воплотили на экране невероятно смешную историю, которая обязательно поднимет настроение, даже если вы видите эту комедию в сотый раз.