Работа диджеем, бизнес и брак с футболистом: как сложилась жизнь Екатерины Малафеевой

Детство и юность
Екатерина Малафеева родилась под фамилией Комякова 7 апреля 1988 года в Боровичах Новгородской области.
Родители Любовь и Алексей с детства прививали своим детям, Кате и ее младшему брату Владимиру любовь к знаниям. Девочка посещала много кружков, любила общаться с людьми, увлекалась танцами, легкой атлетикой и занималась рукоделием. Немного позже к этому списку прибавилась музыка.
После 7 класса семья переехала в Санкт-Петербург. Окончив школу, Катя поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Учась на втором курсе, девушка зарабатывала сама.
Еще в студенческие годы Екатерина стала участницей группы поддержки «Соул Систерс» и регулярно посещала матчи БК «Спартак» и хоккейного СКА. Помимо этого болельщицы сотрудничали и с баскетбольно-волейбольно-футбольным «Зенитом».
Жена экс-голкипера Малафеева на футбольном матче. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
DJ Dolls
В 2005 году Екатерина со своей подругой решили организовать проект DJ Dolls. Девочки облачались в сценические одежды и прославились зажигательными сетами.
Уже через год после создания диджейского коллектива они выступили на одной сцене со Scooter, а затем и с Tiesto. Кроме этого подружки гастролировали по стране и миру и наполняли музыкой вечеринки в лучших ночных клубах. В 2013 году поклонники запомнили их совместную работу с MC Richy.
DJ Dolls. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
Бизнес
Катя - личность разносторонняя, в ней сочетается трезвый ум и творчество. В 2013 году вместе с мужем Малафеева возглавила петербургскую компанию «М16-Недвижимость», где на протяжении нескольких лет девушка занималась строительством, продажами и руководила целым штатом сотрудников.
Спустя пару лет, супруги организовали в Новгородской области горнолыжный комплекс «Любогорье». Бизнес успешно развивался, но в 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции начались сложности, уменьшились туристические потоки.
В это время Малафеева занималась развитием комплекса, построила веревочный парк с трассами.
А в конце декабря 2020 года жена вратаря сообщила своим подписчикам об открытие собственного проекта - студию по организации праздников «Арт-Перезагрузка».
Екатерина также принимала участие в программе, выпущенной на канале «Ю», о супругах российских защитников ворот. В интервью она поведала зрителям о своем бизнесе и творческих проектах.
Екатерина Малафеева с мужем Вячеславом. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
До знакомства Екатерины с Вячеславом Малафеевым подробности ее личной жизни малоизвестны. Она не была обделена вниманием противоположного пола, но не спешила связывать себя отношениями, ждала настоящую любовь.
Весной 2011 года DJ Dolls пригласили выступить на мероприятии ФК «Зенит». Игроков впечатлило выступление подруг, а Вячеслава особенно. Он заинтересовался Екатериной и чуть позже судьба все-таки свела их вместе в одном из ресторанов северной столицы.
Вскоре влюбленные начали встречаться.
11 декабря 2012 года в Царском Селе в Пушкине состоялась церемония бракосочетания семьи Малафеевых. Время было выбрано не случайно, пара заключила брак в 16:16 - это счастливое число Вячеслава, под ним футболист защищает ворота своей команды. На мероприятии присутствовали друзья и родные пары.
Супруги Малафеевы. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
Для Малафеева это был второй брак. 10 лет совместной жизни с его первой супругой Мариной прервала автомобильная катастрофа, которая прервала жизнь любимой жены и матери двоих детей Ксюши и Максима.
Наследники нашли общий язык с Катей, поэтому Вячеслав смог отправиться с ней в загс. Мальчик сразу подружился с избранницей отца, девочке понадобилось немного больше времени. Она тяжело переживала уход матери, постоянно пребывала в стрессовом состоянии.
Кроме двоих старших детей, пара обзавелась совместным сыном Алексом. Екатерина старалась уделять внимание всем детям: поддержала Максима, когда тот решил заняться футболом и отрабатывая приемы, приветствовала увлечение Ксении танцами и вокалом. Близко подружиться Малафеевой с падчерицей так и не удалось.
Екатерина Малафеева с семьей. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
В 2019 году начали ходить слухи о разводе футболиста с женой из-за поведения дочери вратаря. Но после этого Екатерина опубликовала пост, где рассказала, что разлад действительно был, но о разводе речь не идет. Также она поделилась совместными фото с мужем из Дубая.
В начале 2021 года коронавирус добрался и до семьи Малафеевых. Первым заболел Алекс, но, к счастью, ребенок перенес заболевание бессимптомно, в легкой форме. Но в конце января хворь поразила Вячеслава. Он попал в больницу с CoViD-19 и двусторонней пневмонией.
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После этого Екатерина сообщила фолловерам о сложностях в отношениях с мужем и призналась, что они уже несколько недель живут отдельно. Кризис в отношениях наступил еще в 2020 году, как раз тогда Малафеева потеряла ребенка, у нее была замершая беременность.
Также постоянно не прекращались проблемы с дочерью Вячеслава, позже она даже уехала в Дубай и прекратила общение с семьей.
Екатерина Малафеева с приемной дочерью Ксюшей. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
В середине ноября 2022 года Вячеслав сообщил о разводе. А в июне пара передумала разводиться и дала браку второй шанс. Но попытки сохранить семью не удались и осенью 2023 года Малафеевы все же развелись. В честь этого события бывшие возлюбленные организовали большую вечеринку, на которую пригласили близких друзей. Екатерина облачилась в черный наряд, а Вячеслав выбрал торжественный летний костюм.
Скандал с Айзой Анохиной
Когда в эфир вышел очередной выпуск программы «Звезды в Африке», зрители начали думать, что в разрыве пары Малафеевых есть вина Айзы Долматовой, которая откровенно приставала к экс-вратарю. Но сам Вячеслав попытки сблизиться пресек, потому что находился в отношениях.
Екатерина также отвергла такие слухи, объяснив, что Анохина здесь совершенно не при чем. Но при этом бывшая жена футболиста называла Айзу «помешанной на интиме».
Диджей, бизнес-леди Екатерина Малафеева на отдыхе. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
Екатерина Малафеева сейчас
Екатерина занимается бизнесом. С 2022 года она попробовала себя в онлайн-сфере и провела онлайн-семинар, затронула темы важности целей в жизни и основные ошибки в их достижении.
Малафеева после развода с Вячеславом стала жить в элитной новостройке на Петровском острове в центре Санкт-Петербурга. Дети остались с мужем, Екатерина регулярно их навещает и участвует в воспитании. Максим решил пойти по стопам отца и профессионально занимается футболом, Алекс увлекается хоккеем.
Бывшая жена футболиста Малафеева с сыновьями. Фото: соцсети Екатерины Малафеевой
Бывшая жена Малафеева занимается организацией фитнес-туров и развитием туристического комплекса.
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