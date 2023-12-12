Работа диджеем, бизнес и брак с футболистом: как сложилась жизнь Екатерины Малафеевой

Детство и юность

Екатерина Малафеева родилась под фамилией Комякова 7 апреля 1988 года в Боровичах Новгородской области.

Родители Любовь и Алексей с детства прививали своим детям, Кате и ее младшему брату Владимиру любовь к знаниям. Девочка посещала много кружков, любила общаться с людьми, увлекалась танцами, легкой атлетикой и занималась рукоделием. Немного позже к этому списку прибавилась музыка.

После 7 класса семья переехала в Санкт-Петербург. Окончив школу, Катя поступила в Санкт-Петербургский государственный институт культуры. Учась на втором курсе, девушка зарабатывала сама.

Еще в студенческие годы Екатерина стала участницей группы поддержки «Соул Систерс» и регулярно посещала матчи БК «Спартак» и хоккейного СКА. Помимо этого болельщицы сотрудничали и с баскетбольно-волейбольно-футбольным «Зенитом».