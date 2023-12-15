Роли короля и криминального авторитета: биография актера, художника и поэта Вигго Мортенсена

Кто такой Вигго Мортенсен?

Актер Вигго Мортенсен дебютировал в кино в фильме «Свидетель» (1985). Он стал хорошо известен благодаря роли храброго воина Арагорна в трилогии «Властелин колец» (2001-2003), а затем снялся в фильмах Дэвида Кроненберга «Оправданная жестокость» (2005), «Порок на экспорт» (2007) и «Дорога» (2009).

После экранного перерыва Мортенсен вернулся с ролями, номинированными на «Оскар» в комедийно-драматических фильмах «Капитан Фантастик» (2016) и «Зеленая книга» (2018). В 2022 году вышел фильм с Мортенсеном в главной роли «13 жизней».