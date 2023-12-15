Роли короля и криминального авторитета: биография актера, художника и поэта Вигго Мортенсена

Кто такой Вигго Мортенсен?
Актер Вигго Мортенсен дебютировал в кино в фильме «Свидетель» (1985). Он стал хорошо известен благодаря роли храброго воина Арагорна в трилогии «Властелин колец» (2001-2003), а затем снялся в фильмах Дэвида Кроненберга «Оправданная жестокость» (2005), «Порок на экспорт» (2007) и «Дорога» (2009).
После экранного перерыва Мортенсен вернулся с ролями, номинированными на «Оскар» в комедийно-драматических фильмах «Капитан Фантастик» (2016) и «Зеленая книга» (2018). В 2022 году вышел фильм с Мортенсеном в главной роли «13 жизней».
Вигго Мортенсен и Махершала Али. Фото: постер фильма «Зеленая книга» (2018)
Ранние годы
Вигго Питер Мортенсен родился в 1958 году на Манхэттене, штат Нью-Йорк, в семье отца-датчанина и матери-американки. Основную часть своего раннего детства он провел путешествую с со своей семьей. Так семья на несколько лет обосновалась в Венесуэле, затем Аргентине и потом в Дании. В итоге семья вернулась в Америку, в Нью-Йорк, где Мортенсен поступил, а затем учился в Университете Святого Лаврентия.
«Свидетель» и другие ранние фильмы
Переехав в Лос-Анджелес, Мортенсен занялся актерским мастерством, и через некоторое время дебютировал с второстепенной ролью в криминальном триллере с Харрисоном Фордом «Свидетель» (1985). В дальнейшем Мортенсен поучаствовал в дебютном режиссерском драматическом фильме Шона Пенна «Индеец-беглец» (1991). Затем последовали «Портрет леди» (1996) с Николь Кидман в главной роли и комедийно-драматический фильм «28 дней» (2000) с Сандрой Буллок.
Сандра Буллок в роли Гвен Каммингс и Вигго Мортенсен в роли Эдди Буна в фильме «28 дней» (2000). Фото: Global Look Press
Трилогия «Властелин колец»
Мортенсен прочно занял лидирующую позицию, сыграв роль Арагорна, воина королевского происхождения, в трех эпических фантастических приключенческих фильмах режиссера Питера Джексона, снятых по роману британского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». В эпической трилогии так же участвовал Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа и другие звезды кинематографа.
Хотя Мортенсен не претендовал на индивидуальные награды, он разделил несколько коллективных наград, поскольку фильмы собрали в мировом прокате почти 3 миллиарда долларов и были номинированы в общей сложности на 30 премий «Оскар» из которых они выиграли 17, что является рекордом для любой кинотрилогии.
Вигго Мортенсен во «Властелине колец: Возвращение короля» 2003 г. Фото: Global Look Press
Сотрудничество с Дэвидом Кроненбергом и «Оправданная жестокость»
После главной роли в биографическом вестерне «Идальго» (2004) Мортенсен занял центральное место в роли гангстера, пытающегося забыть свое преступное прошлое в боевике-триллере «Оправданная жестокость» (2005) Дэвида Кроненберга.
Он воссоединился с Кроненбергом для роли Николая Лужина в криминальной драме о русской мафии в Лондоне «Порок на экспорт» (2007) с Наоми Уоттс в главной роли. Мортенсен привлек внимание критиков своей работой над фильмом, выиграв премию Британского независимого кино за лучшую мужскую роль и получив номинацию на премию «Оскар» в той же категории.
И в третий раз Мортенсен посотрудничал с Кроненбергом в исторической драме «Опасный метод» (2011) с Кирой Найтли и Майклом Фассбендером. Фильм рассказывает о бурных отношениях между Карлом Юнгом, основателем аналитической психологии, Зигмундом Фрейдом, основателя психоанализа, и Сабиной Шпильрейн, первоначально пациенткой Юнга, а позже врачом и одной из первых женщин-психоаналитиков. За фильм Мортенсен получил номинацию на «Золотой глобус» и ежегодную награду за лучшее исполнение актером роли второго плана от Академии канадского кино и телевидения.
Кадр из фильма «Опасный метод» 2011 г.: Вигго Мортенсен, Майкл Фассбендер. Фото: Global Look Press
«Капитан Фантастик» и «Зеленая книга»
После нескольких лет отсутствия на экране Мортенсен вернулся с захватывающей ролью отца семейства, проживающего изолированно на десяти акрах земли в горной глуши Вашингтона, в комедийно-драматическом фильме «Капитан Фантастик» (2016), за который Мортенсен был номинирован на Золотой глобус, премию BAFTA, и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.
И снова Мортенсен попал в круг награжденных после главной роли в еще одном комедийно-драматическом фильме «Зеленая книга» (2018). Фильм основан на реальной истории тура 1962 года афроамериканского пианиста Дона Ширли (Махершала Али) и итало-американского вышибалы Фрэнка «Тони Липа» Валлелонги (Вигго Мортенсен), который нанялся водителем и телохранителем Ширли.
Вигго Мортенсен с юными актерами. Фото: кадр из фильма «Капитан Фантастик» 2016 г.
«Падение» и «13 жизней»
В 2020 году вышел драматический фильм «Падение» снятый Вигго Мортенсеном по своему же сценарию.
В 2022 году вышел фильм с Мортенсеном в главной роли «13 жизней». Невероятная реальная история спасения двенадцати мальчиков и их футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде.
Колин Фаррелл в роли Джона Волантена, Джоэл Эдгертон в роли Гарри Харриса, Вигго Мортенсен в роли Рика Стэнтона в фильме «13 жизней» 2022 г. Фото: Global Look Press
Жена и сын
Мортенсен женился на певице Эксин Червенке в конце 1980-х, но в 1997 году они развелись. У пары родился один ребенок, сын по имени Генри. С 2009 года он состоит в отношениях с испанской актрисой Ариадной Хиль. Хотя пара проживает в Мадриде, Мортенсен проводит большую часть своего времени в Соединенных Штатах.
Мортенсен - художник, фотограф, поэт и музыкант. Его картины, часто абстрактны и содержат фрагменты его поэзии, выставлялись в галереях по всему миру.
Мортенсен экспериментирует со своей поэзией и музыкой, смешивая эти два вида искусства. Он сотрудничал с гитаристом Buckethead над несколькими альбомами, в основном выпущенными на его собственном лейбле (Perceval Press) или TDRS Music.
Номинант на премию «Оскар» Вигго Мортенсен с сыном Генри на 89-й церемонии вручения премии «Оскар», 26 февраля 2017 г. — Голливуд, Калифорния, США — Фото: Global Look Press