Звездные страсти на «Песне года»: Киркоров простил Успенскую, а Бузову признали за свою

На телеканале «Россия 1» 1 и 2 января покажут телевизионный фестиваль «Песня года». «Телепрограмма» побывала на съемках и рассказывает, что происходило за кулисами. Этого по телевизору вам не покажут!
Филипп Киркоров
Поп-короля чествовали за «Саундтрек года» — песню «Если ты уйдешь» к кинофильму «Нюрнберг». Филипп был благодушен: удивил заявлением, что женщинам можно простить все, даже если это Любовь Успенская (у артистов давние конфликты на разные темы). А потом Филипп поздравил Лолиту с прошедшим днем рождения — подарил за кулисами блестящую сумочку из последней коллекции H&M с Paco Rabanne, подчеркнув, что это эксклюзивная вещица из уникальной коллаборации. Киркоров расчувствовался: «Мы 35 лет дружим. Лолита — наша Лайза Миннелли».
Ольга Бузова
Фото: Михаил Фролов / «КП-Москва»
Артистка светилась от счастья: на этот праздник песни ее пригласили впервые. Можно сказать, что это первое официальное признание Бузовой как певицы.
«Тебя пинают, кидают камни в спину, говорят гадости, и ты всю жизнь живешь с этим грузом... Но параллельно это нивелируется той любовью, которую я получаю от людей, и верой в себя. А сейчас мне просто говорят: «Ты на самом деле молодец!» — радовалась невпопад Оля.
Дипломом «Песня года» наградили авторов хита Ольги Бузовой «Верни» — Михаила Гуцериева и Дарью Кузнецову.
«Сказать, что я счастлива, это не сказать ничего. Я все детство и юность смотрела концерты «Песни года». Сегодня я стала частью этой истории», — едва не рыдала Бузова.
Люся Чеботина
Девушку много хвалили. Особенно постарался Филипп Киркоров: он назвал песню «Королева», записанную с Чеботиной, главной песней 2023 года. Артист заявил, что фраза трека «Из принцессы королеву может сделать лишь король» пошла в народ.
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Дима Билан
Фото: Михаил Фролов / «КП-Москва»
Певец нарядился так стильно, что его назвали Джонни Деппом. Особенно на это намекали кожаные перчатки-митенки. Осведомленные гости церемонии поздравляли Диму с недавней покупкой квартиры в центре Москвы.
Лолита
Фото: Михаил Фролов / «КП-Москва»
Артистка похвасталась, что Киркоров балует ее подарками еще с 90-х:
«Однажды Филипп привез перчатки из Америки. Мы тогда мало зарабатывали. Перчатки продавали по $50 — баснословные деньги. А Филипп привез мне целую упаковку разного цвета!»
Лолита и не думает скрывать возраст:
«Я конь. Проснулась утром, когда мне стукнуло 60, посмотрела в зеркало, и разницы между 50-летней и 60-летней не заметила. Наверное, потому что мы не на искусственном вскармливании выросли, а на грудном молоке. И наши мамы ели абсолютно нормальную пищу. Поэтому нам повезло. А если что с возрастом во внешности и меняется, то мы это поправляем».
Юрий Антонов
Фото: Михаил Фролов / «КП-Москва»
78-летний композитор был в отличном настроении. Поэтому ответил на дурацкий вопрос прессы: отмечал ли он недавний Международный день секса.
«У меня секс каждый день, — выдал Юрий Михайлович, правда, потом добавил, что пошутил: — Я живу спокойно, тихо. У меня студия находится дома, аппаратура стоит шикарная — песни новые записываю».
Антонов похвастался, что скинул лишний вес, так как стал меньше есть.
Николай Басков
«Золотой голос России» заявил, что в главный праздник года будет работать: «Декабрь и новогодняя ночь — самая жатва для артистов!» Говорит, что наотдыхались, пока была пандемия.
Стас Михайлов
Шансонье изменился до неузнаваемости. Певец сильно исхудал. Секрет похудения раскрывать не стал. Михайлов сейчас не гастролирует, так что есть время заняться собой и соблюдать режим питания.
Сергей Лазарев
Певец составил личный топ, объявив главными поющими артистами России в 2023 году Ольгу Бузову, Люсю Чеботину, Ларису Долину и Ваню Дмитриенко.
Лера Кудрявцева
Ведущая пришла на красную дорожку с 5-летней дочкой Машей и пояснила, что девочка впервые будет на концерте, который ведет ее мама. Сама Лера не пела, а могла бы, так как недавно выпустила первый трек совместно с подругой Катей Гордон. Соведущий Кудрявцевой по «Песне года» Сергей Лазарев подколол подружку Леру:
«Поете вы приблизительно одинаково с Бузовой».
«Я тебе этого никогда не прощу!» — в шутку обиделась Бузова.