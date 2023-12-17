Звездные страсти на «Песне года»: Киркоров простил Успенскую, а Бузову признали за свою

На телеканале «Россия 1» 1 и 2 января покажут телевизионный фестиваль «Песня года». «Телепрограмма» побывала на съемках и рассказывает, что происходило за кулисами. Этого по телевизору вам не покажут!

Филипп Киркоров

Поп-короля чествовали за «Саундтрек года» — песню «Если ты уйдешь» к кинофильму «Нюрнберг». Филипп был благодушен: удивил заявлением, что женщинам можно простить все, даже если это Любовь Успенская (у артистов давние конфликты на разные темы). А потом Филипп поздравил Лолиту с прошедшим днем рождения — подарил за кулисами блестящую сумочку из последней коллекции H&M с Paco Rabanne, подчеркнув, что это эксклюзивная вещица из уникальной коллаборации. Киркоров расчувствовался: «Мы 35 лет дружим. Лолита — наша Лайза Миннелли».

Ольга Бузова