Сколько денег тратят звезды эстрады на покупку песен

Пожалуй, самый модный и дорогой автор на сегодняшний день - Дима Лорен, написавший песни для двух альбомов Анны Асти «Феникс» и «Царица», а также дуэта Асти и Киркорова «Хобби». Раньше Дима Лорен сочинял хиты для группы Аrtik&Asti. За одну песню он получает 3 млн рублей. Высокая цена обусловлена тем, что сотрудничество с Димой практически гарантирует попадание на верхние строчки хит-парадов.

Мэтр: 4 - 5 млн руб.

По пальцам можно пересчитать авторов категории «легенда», которые могут себе позволить писать избирательно и только талантливым людям. К ним относят композиторов Игоря Николаева, Игоря Крутого, Максима Фадеева, поэтессу Ларису Рубальскую.

Кто сам сочиняет?

Когда поющий артист - сам себе автор, он не только экономит, но и получает авторские отчисления (ежемесячное вознаграждение за использование музыки, текстов и других видов интеллектуальной собственности) за звучание песни на радио, ТВ и т. д. Классический пример - Юрий Антонов: у него такое количество знаменитых песен, что они постоянно звучат в сериалах,

рекламе, в телепроектах, на музыкальных радиостанциях. Поэтому у него самые солидные авторские отчисления - до 1 млн руб. в месяц.

Помимо него и упомянутой Ирины Дубцовой сами себе пишут Люся Чеботина, MaкSим, Олег Газманов, SHAMAN, Стас Пьеха и другие.