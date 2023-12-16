Сколько денег тратят звезды эстрады на покупку песен

Набирающие силу авторы: 200 - 300 тыс. руб. за песню
Фото: vk.com/sahasanta
Модный автор Саша Санта (он же Александр Титов) пишет песни для нашего шоу-бизнеса со своей командой. Гонорар потом делят на равные части по числу человек, которые работали над потенциальным хитом. Они пишут для Полины Гагариной («Бабочки», «Мировой океан»), Григория Лепса («Московские пробки»), новые песни для «Руки Вверх!» и Сергея Жукова («Черное море»).
Полине Гагариной работа Саши Санты и его команды пришлась по душе. Фото: канал «Россия 1»
«Мы начинали с очень невысоких цен. Расширяли портфолио - поднимали стоимость наших услуг, - рассказал нам Саша Санта. - Понятно, что чем больше у автора успешных песен, тем выше цена. Хорошая песня стоит от 200 тыс. рублей. Если это потенциальный хит, то стоимость выше - от 300 тыс. рублей».
Купить песню мало - ее еще надо записать в студии. На это требуется еще около 200 тыс. рублей.
Хорошо известные авторы: 500 тыс. - 1 млн руб.
К Наталье Касимцевой очередь стоит: очень уж хороши песни на ее стихи. Григорий подтвердит. Фото: vk.com/#s14033392
Когда имя композитора или автора стихов на слуху, спрос на их услуги повышается. А значит, растет стоимость их услуг. Популярный поэт-песенник Наталья Касимцева сочинила тексты многим артистам: «Родину-мать» Григорию Лепсу, «Синие лебеди» Стасу Михайлову и еще десятку звезд. Сам маэстро Максим Фадеев поет песни на ее стихи - «Скажите детям», «Вдвоем», «Выживший», «Стану ли я счастливей». На последней «Песне года» Наталья получила диплом как автор текста хита Валерии «Потеряла сердце». За один заказ Наталье платят от 500 тыс. рублей.
Ирина Дубцова свой репертуар пишет сама (и музыку, и стихи). Ее творческих сил хватает и для других. Она автор таких песен, как «Химия» Димы Билана, «Сдавайся» Сергея Лазарева, «Сердца в тысячу свечей», «Иллюзии» Филиппа Киркорова. Цена слов и музыки от Ирины - около 1 млн рублей.
Очень популярный автор и композитор Олег Влади работает с Ани Лорак, Николаем Басковым, Сергеем Лазаревым, Анитой Цой и многими другими звездами. Ценовая категория такая же. Правда, если автор и исполнитель состоят в дружеских отношениях, возможны скидки.
Суперпопулярный автор: 3 млн руб.
Диму Лорена вот-вот признают легендой: иной раз с песнями его авторства Asti занимает добрую половину хит-парада. Фото: Владимир Веленгурин/КП
Пожалуй, самый модный и дорогой автор на сегодняшний день - Дима Лорен, написавший песни для двух альбомов Анны Асти «Феникс» и «Царица», а также дуэта Асти и Киркорова «Хобби». Раньше Дима Лорен сочинял хиты для группы Аrtik&Asti. За одну песню он получает 3 млн рублей. Высокая цена обусловлена тем, что сотрудничество с Димой практически гарантирует попадание на верхние строчки хит-парадов.
Мэтр: 4 - 5 млн руб.
По пальцам можно пересчитать авторов категории «легенда», которые могут себе позволить писать избирательно и только талантливым людям. К ним относят композиторов Игоря Николаева, Игоря Крутого, Максима Фадеева, поэтессу Ларису Рубальскую.
Кто сам сочиняет?
Когда поющий артист - сам себе автор, он не только экономит, но и получает авторские отчисления (ежемесячное вознаграждение за использование музыки, текстов и других видов интеллектуальной собственности) за звучание песни на радио, ТВ и т. д. Классический пример - Юрий Антонов: у него такое количество знаменитых песен, что они постоянно звучат в сериалах,
рекламе, в телепроектах, на музыкальных радиостанциях. Поэтому у него самые солидные авторские отчисления - до 1 млн руб. в месяц.
Помимо него и упомянутой Ирины Дубцовой сами себе пишут Люся Чеботина, MaкSим, Олег Газманов, SHAMAN, Стас Пьеха и другие.