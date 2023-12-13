Талантливая блондинка из актерской династии: кто такая Патрисия Аркетт и чем она знаменита

Знаменитая семья

Патрисия Аркетт родилась 8 апреля 1968 года в Чикаго, штат Иллинойс. За свою карьеру она сыграла очень разных персонажей, от романтичной и наивной девушки по вызову в фильме «Настоящая любовь», до матери троих детей и образцовой жены-домохозяйки из пригорода, обладающей экстрасенсорными способностями, в телесериале «Медиум».

Аркетт происходит из актерской династии: ее прадед выступал в водевилях, а ее дед Клифф Аркетт часто появлялся на телевидении в роли народного персонажа Чарли Уивера в версии Джека Парра 1950-х годов «Вечернее шоу».

Отец Аркетт, Льюис, был актером и режиссером, а ее мать, Марди, была исполнительницей, писательницей и активисткой. Из пятерых детей по стопам предков пошли Патрисия и ее старшая сестра Розанна - обе стали актрисами, хотя и другие братья и сестры, Ричмонд, Алексис и Дэвид, также работали в индустрии развлечений.

В раннем подростковом возрасте Аркетт проявляла бунтарский характер. К примеру, в двенадцатилетнем возрасте ее поймали на магазинной краже, и еще позже она сбрила волосы на голове. В 14 лет она ушла из дома, переехав к своей сестре Розанне. В то время Розанна была многообещающей актрисой, которая вскоре прославилась благодаря хиту 1985 года «Отчаянно ищу Сьюзен».