Талантливая блондинка из актерской династии: кто такая Патрисия Аркетт и чем она знаменита

Кто такая Патрисия Аркетт?
Актриса Патрисия Аркетт родилась в Чикаго в 1968 году в семье артистов. Она получила признание за работу в телефильме «Дикий цветок» (1991) и криминально-приключенческом фильме «Настоящая любовь» (1993), а затем продемонстрировала актерский диапазон в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (1997).
Снимаясь в криминальной драме «Медиум», Аркетт также участвовала в продолжавшейся более десяти лет постановке фильма Ричарда Линклейтера «Отрочество» (2014), за который она получила премию «Оскар». Позже актриса сыграла главные роли в сериалах «Побег из тюрьмы Даннемора» и «Притворство».
Актриса Патрисия Аркетт с наградой за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Отрочество» на 87-й церемонии вручения премии «Оскар», 23 февраля 2015 г. Фото: Global Look Press
Знаменитая семья
Патрисия Аркетт родилась 8 апреля 1968 года в Чикаго, штат Иллинойс. За свою карьеру она сыграла очень разных персонажей, от романтичной и наивной девушки по вызову в фильме «Настоящая любовь», до матери троих детей и образцовой жены-домохозяйки из пригорода, обладающей экстрасенсорными способностями, в телесериале «Медиум».
Аркетт происходит из актерской династии: ее прадед выступал в водевилях, а ее дед Клифф Аркетт часто появлялся на телевидении в роли народного персонажа Чарли Уивера в версии Джека Парра 1950-х годов «Вечернее шоу».
Отец Аркетт, Льюис, был актером и режиссером, а ее мать, Марди, была исполнительницей, писательницей и активисткой. Из пятерых детей по стопам предков пошли Патрисия и ее старшая сестра Розанна - обе стали актрисами, хотя и другие братья и сестры, Ричмонд, Алексис и Дэвид, также работали в индустрии развлечений.
В раннем подростковом возрасте Аркетт проявляла бунтарский характер. К примеру, в двенадцатилетнем возрасте ее поймали на магазинной краже, и еще позже она сбрила волосы на голове. В 14 лет она ушла из дома, переехав к своей сестре Розанне. В то время Розанна была многообещающей актрисой, которая вскоре прославилась благодаря хиту 1985 года «Отчаянно ищу Сьюзен».
Патриция Аркетт, Дэвид Аркетт и Розанна Аркетт, 8 апреля 2022 г. — Лос-Анджелес, Калифорния — Фото: Global Look Press
Начало карьеры: «Дикий цветок», «Индеец-беглец» и «Настоящая любовь»
Патрисия, как и ее сестра, тоже начала сниматься, получив роли в таких фильмах, как «Большая умница» (1987) и «Кошмар на улице вязов 3: Воины сна» (1987). В 1991 году она заслужила признание критиков за роль в телевизионном фильме «Дикий цветок» где так же снялись Риз Уизерспун и Бо Бриджес. Фильм рассказывает о девочке у которой проблемы со слухом, но ее отчиму противны ее недостатки, он не понимает ее и издевается над ней. Эта роль исполненная Аркетт была отмечена премией CableACE Award как лучшая женская роль в фильме или мини-сериале.
Снявшись в режиссерском дебютном фильме Шона Пенна «Индеец-беглец» (1991), Аркетт также получила восторженные отзывы за свою работу. Фильм повествует о двух братьях, находящихся по разные стороны закона. Она сыграла подругу Фрэнка Робертса (Вигго Мортенсен), своенравного преступника, который говорит своему брату-законнику Джо (Дэвид Морс), что хочет стать на путь исправления.
Затем Аркетт поработала с Лиамом Нисоном и Джоан Аллен в фильме «Итан Фром» (1993), экранизации романа Эдит Уортон. Однако эта мрачная драма не смогла привлечь большую аудиторию.
В том же году Аркетт произвела фурор на большом экране в криминально-приключенческом фильме «Настоящая любовь» (1993) в роли Алабамы Уитмен, девушки по вызову. Ее героиня встречается с продавцом комиксов в исполнении Кристиана Слейтера, который помогает ей сбежать от сутенера (Гэри Олдман). В итоге эти двое убегают с большим количеством наркотиков, принадлежащих мафии, но пара пытается сбыть груз, чтобы сбежать за границу.
Патрисия Аркетт и Кристиан Слейтер. Фото: кадр из к/ф «Настоящая любовь» (1993)
«Эд Вуд», «Шоссе в никуда» и «Стигматы»
После нескольких быстроразвивающихся боевиков Аркетт сыграла более спокойную роль в фильме «Эд Вуд» (1994), биографическом фильме с Джонни Деппом в главной роли знаменитого режиссера второстепенных фильмов. Она показала, что может справиться и с комедийным материалом, сыграв жену Бена Стиллера в фильме «Не будите спящую собаку» (1996).
Аркетт продолжила демонстрировать свой большой диапазон как исполнительница в фильме Дэвида Линча «Шоссе в никуда» (1997), играя двух разных персонажей или две разные версии одного и того же персонажа — решать зрителю. Один из персонажей - пассивная домохозяйка, возможно, неверная супруга саксофониста (Билл Пулман), а другой - роковая женщина, спутавшаяся с гангстером (Роберт Лоджиа).
В 1999 году Аркетт снялась вместе с тогдашним мужем Николасом Кейджем в драме «Воскрешая мертвецов» режиссера Мартина Скорсезе и в комедийном триллере «Прощай, любовник» (1999). Она добилась большего коммерческого успеха в фильме ужасов на религиозную тематику «Стигматы» (1999), сыграв молодую парикмахершу, у которой внезапно начались видения и кровотечение из ран, напоминающих те, которые испытал Иисус Христос во время своего распятия.
В следующем году Аркетт появилась вместе с Адамом Сэндлером в комедии «Ники, дьявол младший». Затем она получила роли второго плана в популярной комедии «Клад» (2003) и драме «Нация фастфуда» (2006), экранизациях недавно опубликованных книг.
Патрисия Аркетт в роли Фрэнки Пейдж и Гэбриэл Бирн в роли отца Эндрю Кирнана в фильме «Стигматы» 1999 г. Фото: Global Look Press
«Медиум» и «Подпольная империя»
В январе 2005 года Аркетт вышла на небольшой экран в криминальной драме «Медиум» в роли реального медиума-экстрасенса Эллисон Дюбуа. В этой роли она играет жену и мать троих детей, которая пытается сбалансировать свою семейную жизнь, учебу на юридическом факультете и работу с полицией по раскрытию дел. За свою работу в сериале Аркетт получила в 2005 году премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом сериале и получила несколько номинаций на «Золотой глобус» и Гильдию киноактеров. «Медиум» выходил в общей сложности семь сезонов, до 2011 года.
Актриса продолжила работать на телевидение, сыграв роль владелицы бара Салли Уит в сериале канала HBO «Подпольная империя».
Патрисия Аркетт. Фото: кадр из сериала «Подпольная империя» (2010-2014)
«Оскар» за «Отрочество»
Заметную роль Аркетт сыграла в новаторской инди-кинодраме Ричарда Линклейтера «Отрочество» (2014), в которой она изобразила мать-одиночку, находящуюся в стадии развода с мужем алкоголиком (Итан Хоук) и стремящуюся позаботиться о себе и своих сыне и дочери. Фильм снимался с 2002 по 2013 годы, что обеспечило эффект естественного взросления молодых актеров на экране, а Аркетт была вознаграждена за свою впечатляющую игру «Золотым глобусом» и «Оскаром» в категории актрис второго плана.
На церемонии вручения премии «Оскар» уже ближе к концу своей благодарственной речи, Аркетт сделала несколько политических заявлений, в которых призвала к справедливой оплате труда и равным правам для женщин в Америке.
Актерский состав и режиссер фильма «Отрочество» 2014 г.: Патриция Аркетт, Лорелай Линклейтер, Ричард Линклейтер, Эллар Колтрейн и Итан Хоук во время 72-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», 11.01.2015 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. - Фото: Global Look Press
«C.S.I. Место преступления», «Побег из тюрьмы Даннемора» и «Притворство»
Аркетт появилась в таких фильмах, как «Подражатель» (2015) и «Завивка» (2017), но по-прежнему пользовалась большим успехом как сериальная актриса. После работы в сериале «CSI: Место преступления» она снялась в спин-оффе «CSI: Киберпространство», который транслировался в течение двух сезонов.
В конце 2018 года актриса была среди звезд мини-сериала Showtime «Побег из тюрьмы Даннемора» состоящего из семи эпизодов и основанного на истории побега двух заключенных из исправительного учреждения Клинтон в северной части штата Нью-Йорк в 2015 году.
Аркетт набрала более 40 фунтов для роли Джойс «Тилли» Митчелл, тюремной работницы, у которой завязываются романтические отношения с двумя заключенными на пути к пособничеству в их побеге, и получила за это еще один «Золотой глобус».
Затем Аркетт привлекла внимание своей ролью Ди Ди Бланшар в популярном сериале «Притворство», основанном на реальной истории матери, которая убедила людей, что ее дочь, Джипси Роуз Бланшар, на несколько лет моложе и страдает множеством заболеваний.
Снова используя церемонию награждения в качестве платформы для политических заявлений, она призвала к защите прав трансгендеров во время своей речи на вручении премии «Эмми» и призвала американцев голосовать за «лучший мир» после получения «Золотого глобуса» на церемонии в январе 2020 года.
Патрисия Аркетт и Джои Кинг. Фото: кадр из мини-сериала «Притворство» (2019)
Брак и дети
В 1989 году у Аркетт родился первенец, сын названный Энцо, от музыканта Пола Росси. В 1995 году она вышла замуж за Ника Кейджа, но уже в 2000 году пара подала на развод.
Аркетт встречалась с актером Томасом Джейном, от которого в 2003 году у нее родилась дочь Харлоу, прежде чем пара связала себя узами брака 25 июня 2006 года в итальянской Венеции. Их развод был завершен в 2011 году.
Патриция Аркетт и дочь Харлоу Оливия Каллиопа Джейн на церемонии вручения награды «Выбор народа 2015», 7 января 2015 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
С 2015 года актриса в отношениях с художником Эриком Уайтом.
Патриция Аркетт, Эрик Уайт на 26-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, 19 января 2020 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Фото: Global Look Press