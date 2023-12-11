Преступник на экране, поэт в жизни: биография Льва Зулькарнаева, сыгравшего роль Зимы в сериале «Слово пацана»

С детства Лев писал стихи. В детском лагере ему дали прозвище Александр Пушкин, восхищаясь его талантом. Все свои опусы поэт публиковал на сайте «Стихи.ру», и в 2018 году смог опубликовать собственную книгу под названием «Четыре стены одинокого счастья».

Когда Льву исполнилось 9 лет, он увлекся геологией. Мальчика завораживали минеральные камни, которые он стал коллекционировать. С каждой своей заграничной поездки, Зулькарнаев обязательно привозил новые минералы, а позже предложил своим учителям организовать настоящий музей.

Одна из преподавателей, Тамара Бабайцева, которая долгое время руководила геологическим кружком дополнительного образования детей и молодежи в Тюмени, решила, что необходимо организовать кружок для юных геологов. Позже Лева занимался любимой наукой в других средних учебных заведениях и нефтегазовом университете, где постоянно принимал участие в олимпиадах, в том числе и всероссийских.