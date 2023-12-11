Преступник на экране, поэт в жизни: биография Льва Зулькарнаева, сыгравшего роль Зимы в сериале «Слово пацана»

Детство и юность
Свою биографию Лев Зулькарнаев начал 9 февраля 2000 года в Тюмени. Родители парня развелись, когда он был совсем ребенком. Отец артиста, Вячеслав Ренатович, предприниматель в прошлом, сменил несколько мест работы, где занимал руководящие должности. Мама в молодости трудилась на радио, затем ушла на телевидение.
Лев Зулькарнаев в детстве. Фото: соцсети Льва Зулькарнаева
С детства Лев писал стихи. В детском лагере ему дали прозвище Александр Пушкин, восхищаясь его талантом. Все свои опусы поэт публиковал на сайте «Стихи.ру», и в 2018 году смог опубликовать собственную книгу под названием «Четыре стены одинокого счастья».
Когда Льву исполнилось 9 лет, он увлекся геологией. Мальчика завораживали минеральные камни, которые он стал коллекционировать. С каждой своей заграничной поездки, Зулькарнаев обязательно привозил новые минералы, а позже предложил своим учителям организовать настоящий музей.
Одна из преподавателей, Тамара Бабайцева, которая долгое время руководила геологическим кружком дополнительного образования детей и молодежи в Тюмени, решила, что необходимо организовать кружок для юных геологов. Позже Лева занимался любимой наукой в других средних учебных заведениях и нефтегазовом университете, где постоянно принимал участие в олимпиадах, в том числе и всероссийских.
Лев Зулькарнаев с мамой. Фото: соцсети Льва Зулькарнаева
Зулькарнаев с детства был артистичным мальчиком. Когда он переехал в Москву, стал заниматься в Московском дворце пионеров и Театре юных москвичей. Одним из заданий было - удивить педагога. Тогда Лев притворился ясновидящим и выдал несколько фактов из биографии режиссера. Тот был сильно шокирован. Тогда артист признался, что нашел в соцсетях супругу наставника, которая ему помогла.
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Театральная деятельность
В 2018 году актер смог поступить в ГИТИС на режиссера, где занимался под началом Олега Кудряшова. Зулькарнаев считал, что постоянно нужно самосовершенствоваться и всем будущим студентам советовал прочитать книги «Работу актера над собой в творческом процессе переживания» Константина Станиславского, «Зеркало сцены» и «О профессии режиссера» Георгия Товстоногова, «К игровому театру» Михаила Буткевича, «Я — ошибка» Яна Фабра и «Лекции по кинорежиссуре» Андрея Тарковского, а уже потом связывать свою жизнь с театром. Не менее важно - оставаться самим собой, иметь свой стержень и показывать нутро.
Лев выступал в постановках на сцене театра «Практика» и Театра Наций.
Лев Зулькарнаев в образе А. С. Пушкина. Фото: соцсети Льва Зулькарнаева
Карьера в кино
Кинодебют Льва состоялся летом 2021 года. В августе на экраны вышел детективный сериал «Коса», который заслужил на Нью-Йоркском международном кинофестивале награду в категории «Лучший ТВ/веб-сериал».
Чепрез год Зулькарнаев дебютировал уже в полном метре, появился в драмеди «Экспресс». Картина произвела настоящий фурор на кинофестивале «Окно в Европу» и была отмечена сразу в трех номинациях: «Лучший неигровой фильм», «Лучший актерский состав» и «Лучшая операторская работа».
Затем актер снялся в многосерийной картине «Шаляпин», где он сыграл роль русского композитора Сергея Рахманинова.
Кроме этого, актер принял участие в 8-серийном проекте Александра Домогарова-младшего «Она такая классная».
Лев Зулькарнаев на съемках сериала «Слово пацана». Фото: соцсети Льва Зулькарнаева
Личная жизнь
Лев с удовольствием делится своими фотографиями с родственниками и друзьями, но вот изображение его второй половинки не найти. Дела сердечные актер оставляет за кадром.
Артист увлекается поэзией. Кроме этого ему нравится спорт, в частности бокс и футбол. Все это он смешивает с игрой на фортепиано, танцами, особенно в стиле контемпорари. Отдыхать Зулькарнаев предпочитает активно, покоряя горы Кавказа и Алтая.
Актер Лев Зулькарнаев в Абхазии. Фото: соцсети Льва Зулькарнаева
Лев Зулькарнаев в настоящее время
Имея опыт в сериалах, Зулькарнаев появился в образе Зимы в «Слово пацана. Кровь на асфальте», который был снят на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х».
Лев сыграл пацана, живущего по закону улиц. Проект сравнивают с «Бригадой» и обвиняют в романтизации бандитизма. Несмотря на это, сериал стал очень популярным и самым ожидаемым в этому году.
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Лев Зулькарнаев с коллегами по съемкам Леоном Кемстач и Славой Копейкиным. Фото: соцсети Льва Зулькарнаева