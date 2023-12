Почему Изольда Ишханишвили ушла из «Лицея»: тайны личной жизни экс-солистки группы

Изольда, Настя и Лена составили трио и выступали с песнями на концертах. Однажды их номер услышал отец Анастасии – Алексей Макаревич, бывший участник группы «Воскресенье», которая была популярной в 80-х годах. Заручившись одобрением родителей остальных девочек, отец Насти создал из трех юных певиц группу «Лицей». Это произошло в 1991 году, и первый состав «Лицея» до сих пор называют золотым.

Три яркие девочки, такие разные и такие талантливые, мгновенно покорили публику, исполнив на программе Юрия Николаева «Утренняя звезда» композицию группы АВВА One of Us. У «Лицея» появилось множество поклонников, «из каждого утюга» звучали их хиты «Осень», «След на воде» и другие песни.

Коллектив выпустил альбомы «Домашний арест» и «Подруга ночь», за ними последовали другие – не менее популярные. Девушки выступали на концертах вместе с именитыми российскими звездами, и неизменно пользовались огромным успехом.

Жизнь после «Лицея» и участие в ТВ-проектах