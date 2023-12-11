Почему Изольда Ишханишвили ушла из «Лицея»: тайны личной жизни экс-солистки группы

Маленькой девочкой Изольда Ишханишвили жила в украинском городе Чернигове. Перебравшись в Москву, она не только сделала музыкальную карьеру в составе группы «Лицей», но и нашла богатого мужа. Впрочем, в последнее время поговаривают об их разводе…

Из Чернигова – в Москву

Изольда Ишханишвили родилась 11 мая 1977 года в городе Чернигове. Звучная фамилия, как и роскошные волнистые волосы, досталась ей от отца, грузина по национальности, который работал в Черниговском летном училище. Мама будущей певицы занимала должность в обкоме комсомола. А девочка, едва научившись говорить, на все вопросы «Кем станешь, когда вырастешь?» отвечала, что будет артисткой.