Почему Изольда Ишханишвили ушла из «Лицея»: тайны личной жизни экс-солистки группы

Маленькой девочкой Изольда Ишханишвили жила в украинском городе Чернигове. Перебравшись в Москву, она не только сделала музыкальную карьеру в составе группы «Лицей», но и нашла богатого мужа. Впрочем, в последнее время поговаривают об их разводе…
Из Чернигова – в Москву
Изольда Ишханишвили родилась 11 мая 1977 года в городе Чернигове. Звучная фамилия, как и роскошные волнистые волосы, досталась ей от отца, грузина по национальности, который работал в Черниговском летном училище. Мама будущей певицы занимала должность в обкоме комсомола. А девочка, едва научившись говорить, на все вопросы «Кем станешь, когда вырастешь?» отвечала, что будет артисткой.
Изольда Ишханишвили (справа) в составе группы «Лицей». Фото: Global Look Press
Изольда до 12 лет пела в детском ансамбле. Потом родители, решив развивать талант дочери, перебрались в Москву, - там было больше возможностей, и Изольда немедленно ими воспользовалась. В 14 лет она уже пела в столичном Детском театре эстрады. Там же занимались и Настя Макаревич, и Лена Перова. Вскоре девочки познакомились и подружились.
«Лицей»
Изольда Ишханишвили. Фото: страничка ВК Изольды Ишханишвили
Изольда, Настя и Лена составили трио и выступали с песнями на концертах. Однажды их номер услышал отец Анастасии – Алексей Макаревич, бывший участник группы «Воскресенье», которая была популярной в 80-х годах. Заручившись одобрением родителей остальных девочек, отец Насти создал из трех юных певиц группу «Лицей». Это произошло в 1991 году, и первый состав «Лицея» до сих пор называют золотым.
Три яркие девочки, такие разные и такие талантливые, мгновенно покорили публику, исполнив на программе Юрия Николаева «Утренняя звезда» композицию группы АВВА One of Us. У «Лицея» появилось множество поклонников, «из каждого утюга» звучали их хиты «Осень», «След на воде» и другие песни.
Коллектив выпустил альбомы «Домашний арест» и «Подруга ночь», за ними последовали другие – не менее популярные. Девушки выступали на концертах вместе с именитыми российскими звездами, и неизменно пользовались огромным успехом.
Жизнь после «Лицея» и участие в ТВ-проектах
Изольда Ишханишвили с удовольствием посещает светские тусовки. Фото: соцсети Изольды Ишханишвили
В 1997 году из группы ушла Лена Перова – вместо нее стала выступать новая солистка. Через 4 года «Лицей» решила покинуть и Изольда Ишханишвили – по ее мнению, пора было начинать сольную карьеру. Девушка попыталась «раскрутить» собственную группу, назвав ее «Шоколад», но из этого ничего не получилось.
Зрители надолго потеряли певицу из виду. Изольда вновь появилась на телеэкранах лишь в 2016-м – в эфире программы «Пусть говорят» собрались бывшие «лицеистки» и рассказали о том, как жили все эти годы. В следующий раз поклонники смогли увидеть Изольду в 2018-м – на программе «Сегодня вечером», которая была посвящена юбилею программы «Утренняя звезда».
Доходы Изольды Ишханишвили
Изольде Ишханишвили доступны премиальные авто и другие предметы роскоши. Фото: соцсети Изольды Ишханишвили
Став женой успешного бизнесмена, Изольда Ишханишвили стала вести жизнь, свойственную «сливкам общества». Ей доступны любые курорты и развлечения, она живет в настоящем дворце, до недавнего времени часто бывала в Швейцарии, где у семьи имеется недвижимость. Из певицы Изольда превратилась в настоящую «светскую львицу» - блистает на модных тусовках, вызывая вздохи восхищения дорогими нарядами и эксклюзивными драгоценностями.
Тайная свадьба с Дмитрием Десятниковым и рождение сына
Изольда Ишханишвили и Дмитрий Десятников. Фото: страничка ВК Изольды Ишханишвили
Еще юной девушкой Изольда познакомилась в Москве с Дмитрием Десятниковым. Он был успешным бизнесменом, а встретились они на одной из престижных вечеринок. После «конфетно-букетного периода» они поженились, и Изольда поселилась с мужем на Рублевке, в роскошном особняке. Свадьба прошла тайно – ни сама певица, ни ее муж-бизнесмен не хотели огласки. В 2012 году их семья пополнилась сыном, которому дали имя Эдвард – в честь отца артистки.
«Тусовочная» жизнь
Изольда Ишханишвили с сыном. Фото: страничка ВК Аркаши Фиолетова
На сцене Изольда больше так и не появилась. Зато ее можно было увидеть на тусовках, в которых участвовали самые известные и успешные личности, - причем не только в Москве, но и в Париже, и в Каннах, на Лазурном берегу.
Изольда Ишханишвили на отдыхе. Фото: соцсети Изольды Ишханишвили
Она периодически выкладывала свои фото – в том числе и пляжные – на своей страничке в соцсети, так что все желающие могли убедиться в том, что выглядит Изольда по-прежнему сногсшибательно – при росте 175 см ее вес явно не превышает норму, о чем красноречиво свидетельствуют фото в купальнике.
Время от времени Изольду можно увидеть на благотворительных мероприятиях. Так, в 2017 году в Yacht Club de Monaсо был показан спектакль «Будьте прежде меня!» с Викторией Исаковой в главной роли, посвященный творчеству Беллы Ахмадулиной. Гости, в числе которых была Изольда Ишханишвили, пришли на мероприятие, одевшись в стиле 60-х годов прошлого века.
Изольда Ишханишвили часто посещает выставки и спектакли. Фото: соцсети Изольды Ишханишвили
В 2020 году Изольда приняла участие в ралли благотворительного фонда Александра Кержакова «Звезды детям» - после автопробега организаторы устроили аукцион и гала- ужин. Помимо Изольды, на вечере появились такие знаменитости, как Лариса Вербицкая, Виктория Лопырева и другие.
Слухи о разводе
Изольда Ишханишвили не комментирует свою личную жизнь. Фото: соцсети Изольды Ишханишвили
И сейчас бывшая солистка «Лицея» продолжает принимать участие в светских мероприятиях. В 2021 году ее можно было увидеть на празднике, устроенном в честь дня рождения актрисы Ренаты Пиотровски: торжество проходило в престижном столичном ресторане, а среди гостей были замечены известные актеры и другие медийные личности.
Кроме того, Изольда нередко посещает выставки и ярмарки современного искусства, поддерживая молодых художников. На некоторых светских мероприятиях она появляется в обществе незнакомца – пара, не скрываясь, позирует перед камерами, причем спутник Изольды обнимает ее и всячески демонстрирует нежные чувства.
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В то же время муж певицы, Дмитрий Десятников, тоже иногда выходит в свет с новой спутницей. Все это дало основание заподозрить пару в разводе. Впрочем, ни сама Изольда, ни ее супруг никак не комментировали эти слухи, так что поклонникам остается лишь строить домыслы о личной жизни экс-«лицеистки».
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