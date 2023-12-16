Юрию Николаеву — 75 лет: «Раз в два месяца меня хоронят в интернете. А я чувствую себя — во!»

Легендарного телеведущего зрители помнят по программам «Утренняя почта», «Достояние республики» и, конечно, по «Утренней звезде», которая выходила в эфир с 1991 по 2003 год. Музыкальный конкурс для детей Николаев придумал сам, и именно там впервые выступили будущие звезды — Пелагея, Валерия, Юлия Началова, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Анжелика Варум и многие другие. 16 декабря Юрию Николаеву исполняется 75 лет. А накануне народный артист устроил творческую встречу, где рассказал о своей жизни и ответил на вопросы журналистов.

О юбилее

«70 лет я отмечал очень большим концертом в «Крокус Сити» на три с половиной часа. Все звезды тогда приехали. Мне было безумно приятно. Но я так тогда устал, что неделю отходил. Что касается этого дня рождения, то ничего устраивать не буду. Пойдем в ресторанчик, посидим, что-то мне скажут, что-то подарят… Будет только семья.

16-го приду на прямой эфир «Доброго утра» на Первом канале, хотя для меня встать так рано — это очень проблематично. Передачу «Сегодня вечером», где меня поздравят, уже отсняли. Там мне преподнесли много всяких подарков. Была очень приятная компания. Одна узбекская певица, которая участвовала в конце 70-х в «Утренней почте», принесла замечательную тюбетейку. Лицо у нее такое знакомое, но вспомнить ее фамилию я не смог. Был Гриша Лепс, которого я очень люблю.

Пришел мой давний друг Юра Антонов, который № 1 был, есть и будет. Его спрашивают: «Юрий Михайлович, когда вы напишете новое что-то?» А он говорит: «А что, вам старые песни не нравятся?» — «Нет, что вы, нравятся». — «Так слушайте их». И он прав. Он звучит везде, в каждом караоке. Мы с Юрой знакомы где-то с 1979 года. Когда я говорю, что мы за это время ни разу не поругались, никто не верит: «Ты не ругался с Юрой? Да ты что?!»

О семье

«Мой папа — полковник МВД, мама — капитан КГБ. Папа меня просто обожал. Сестра старше меня на 9 лет. И вдруг пацан — единственный сын. Родители оба работали, поэтому в моем детстве были бабушки плюс няня. Няня была членом нашей семьи. У нее в живых никого не осталось после войны. Она сначала приходила к нам, а потом просто жила у нас. Мы начинали жить, мягко скажем, в довольно скромных условиях: туалет на улице... Когда отцу дали новую квартиру в пятиэтажке, няня подошла к маме и отцу и сказала:

«Только вы не говорите, что я вам неродная». Это было так трогательно. Помню, няня на кухне что-то делала — вареники с вишней, картошкой. А параллельно мы с ней учили уроки. Однажды во втором классе задали написать «овощи, фрукты» и под словами их нарисовать. Тетя Лиля диктует мне: «Овощи и хрукты». Я пишу: «хрукты». Послушный мальчик. За эти «хрукты» в школе я получил. Эти «хрукты» мы потом долго вспоминали и смеялись.

А в старших классах я угодил во Дворец пионеров — в танцевальный кружок, где были народные танцы. Я потанцевал года полтора-два. А потом узнал, что в соседней комнате есть драматический кружок — и пошел туда. И с этого все и началось. Мне было лет 14, и руководитель дал мне главную роль в сказке Оскара Уайльда «Звездный мальчик». Мы репетировали долго и затем отыграли спектаклей пять во Дворце пионеров этого «Звездного мальчика». Уже тогда я почувствовал запах кулис, сцены. И, что немаловажно, получил внимание одноклассниц».

О большой зарплате

«После ГИТИСа с 1970 года работа в Театре им. Пушкина складывалась достаточно удачно. Стали появляться и в кино важные роли — в фильме «Большие перегоны» моим партнером был сам Николай Крючков. Планов на телевидение у меня как таковых не было. И вдруг меня пригласили провести музыкальную программу «Утренняя почта». И тогда же, в 1975 году, я узнал, что Игорь Кириллов объявил набор в отдел дикторов Центрального телевидения, и просто решил попробовать свои силы. Текст с листа в камеру прочел — такие тестовые задачи были. Прошло два месяца, я думал, про меня уже забыли.

Вдруг звонок из приемной Кириллова: «Игорь Леонидович хотел бы с вами поговорить. Когда вы можете?» Я пришел, и Кириллов сказал, что худсовет утвердил меня в отдел дикторов. Тогда я решил подумать — в запасе было два месяца... Мы с женой два месяца обсуждали: переходить, не переходить... Я репетировал тогда в театре «Разбойников» Шиллера. Режиссер Алексей Говорухо, когда узнал, что я ухожу, кричал: «Ты предатель!» Уже шли последние репетиции премьерного спектакля. И все-таки я перешел, решил попробовать. Когда начал работать, мне понравилось.

Меня спрашивают: а что же сыграло главную роль? Во-первых, то, что у меня уже была «Утренняя почта». Это не дикторские объявления. И второе: мы только расписались с супругой, а у меня зарплата в театре была 85 рублей. А на телевидении мне предложили сразу 150 рублей. Это средняя зарплата тех времен у инженеров».

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