Как сейчас живет Елена Борщева: замужество с бодибилдером, новый вес и карьера певицы

Панамские корни Борщевой
Немногие знают, но имя Елена Хульевна Санта-Мария Герра, которое носила Елена Борщева на Comedy Woman, нельзя назвать вымышленным.
Отца артистки зовут Хулио Санта-Мария Герра, и он является гражданином Панамы. С матерью Елены Хулио познакомился в РУДН, где оба учились.
В итоге в родной Нальчик родительница Борщевой после университета приехала беременной. А ее панамский возлюбленный отправился на родину. В 10 лет Елена Борщева впервые узнала правду о своем отце, а увидела его впервые уже взрослой в Нидерландах, куда Хулио Санта-Мария Герра приехал для защиты докторской диссертации.
В настоящее время Елена Борщева с удовольствием общается с панамскими родственниками, возит своих дочерей Марту и Уму в гости к бабушке.
Дочери Борщевой с панамской бабушкой. Фото: соцсети Елены Борщевой
Необычный муж Борщевой
Есть устоявшийся стереотип о том, что бодибилдеры и прочие «качки» женятся исключительно на фотомоделях. Но это не всегда так. Елена Борщева, актриса с откровенно необычной внешностью, которая досталась ей от отца-иностранца, вышла замуж как раз за фитнес-тренера Валерия Юшкевича.
Они поженились через год отношений, в 2005 году. Из Пятигорска они вместе переехали в Москву, а через два года у них родилась дочка Марта. Вторую, Уму, родить было уже сложнее.
Как рассказывала Елена Борщева, ей пришлось пройти семь кругов ада, чтобы малышка появилась на свет. Несколько раз она решалась на ЭКО. И когда супруги пришли к выводу, что больше не будут экспериментировать, артистка забеременела.
Борщева признается, что сейчас вынуждена отказываться от некоторых предложений по работе из-за наследниц. Девочки имеют непростые характеры, и психолог посоветовала уделять им больше внимания. Артистке даже пришлось каждой выделить по отдельной комнате дома, чтобы они лишний раз не сталкивались лбами.
Елена Борщева с мужем и дочками. Фото: Global Look Press
Почему ушла из Comedy Woman
Многие зрители запомнили Елену Борщеву по работе в юмористическом проекте ТНТ Comedy Woman. Туда она попала в 2006 году по приглашению Натальи Еприкян, автора и ведущей шоу (вначале называлось Made in woman).
Но через шесть лет покинула программу из-за несостыковок во взглядах с той же Еприкян. По словам Борщевой, она ее «не боялась», а нужно было бояться… Кроме того, ей не нравилась атмосфера, которая царила там за кулисами, она была напряженной, с коллективом отношения не ладились, Елена всегда ощущала себя там лишней.
Уходила Борщева из проекта со скандалом, правда, подробности его не разглашает. В настоящий момент она сильно жалеет, что не сдержала эмоции, и с радостью встречается с актрисами, которые были заняты в проекте. Например, с Натальей Медведевой или Надеждой Ангарской.
Елена Борщева. Фото: Global Look Press
Репутация в «Звездах в Африке»
Из шоу «Звезды в Африке» на ТНТ она тоже уходила со скандалом. На прощание артистка громко обвинила в нечеловечном поведении других участников проекта, которые два раза подряд проголосовали за то, чтобы она участвовала в соревнованиях на вылет.
Под горячую руку Елены Борщевой даже попала Евгения Искандарова, которая на самом деле просила членов своей команды не голосовать за нее, и сама отдала голос за другого человека.
Позже Борщева поняла, что переборщила и слишком погорячилась, но было уже поздно, лагерь оказался настроен против нее.
В личном блоге звезда написала, что на шоу ТНТ ей было очень трудно переносить голод, который она испытывала постоянно, из-за этого она всегда ощущала слабость, а нервы давали сбой.
Во время участия в телепроекте она сбросила четыре килограмма, правда, потом в Москве набрала их вновь.
Елена Борщева и другие звезды. Стоп-кадр из шоу «Звезды в Африке» на ТНТ
Попытка стать певицей и другие проекты Борщевой
В настоящий момент Елена Борщева зарабатывает тем, что проводит различные мероприятия и корпоративы. Также ведет авторский мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора», написала книгу «Как поймать юмор за хвост». Показывает кулинарно-юмористические шоу «Повариха-ха» в ресторанах Москвы.
А год назад Елена Борщева решила податься в певицы и заключила договор с лейблом Burn Music House, выступает на сцене под псевдонимом LENA BOKOTA. В настоящий момент она уже выпустила 9 сольных песен, кроме того, записала дуэты с певцом Шурой и исполнителем FIZICA.
Источники: «Википедия», 5-tv.ru, news.ru, YouTube-канал «Эпатия Манучи», «Утро.ру».
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