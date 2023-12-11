Как сейчас живет Елена Борщева: замужество с бодибилдером, новый вес и карьера певицы

Панамские корни Борщевой

Немногие знают, но имя Елена Хульевна Санта-Мария Герра, которое носила Елена Борщева на Comedy Woman, нельзя назвать вымышленным.

Отца артистки зовут Хулио Санта-Мария Герра, и он является гражданином Панамы. С матерью Елены Хулио познакомился в РУДН, где оба учились.

В итоге в родной Нальчик родительница Борщевой после университета приехала беременной. А ее панамский возлюбленный отправился на родину. В 10 лет Елена Борщева впервые узнала правду о своем отце, а увидела его впервые уже взрослой в Нидерландах, куда Хулио Санта-Мария Герра приехал для защиты докторской диссертации.

В настоящее время Елена Борщева с удовольствием общается с панамскими родственниками, возит своих дочерей Марту и Уму в гости к бабушке.