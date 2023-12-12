Куда исчезла звезда «Маленькой Веры»: почему актриса Наталья Негода ведет жизнь затворницы

Но была и другая сторона. Наталья Негода стала суперзвездой — причем на мировом уровне. Фильм посмотрел весь мир. Негода получила несколько престижных международных наград. Актрису сняли для журнала «Плейбой», а вскоре после съемок в еще одном фильме — «В городе Сочи темные ночи», она и вовсе улетела в США — у нее были все предпосылки для того, чтобы покорить Голливуд.

Правда, актриса не владела английским. Но даже это не помешало ей сняться в нескольких американских фильмах. Наталья вышла замуж за проживавшего в Америке русского эмигранта. Спустя 13 лет они развелись, так и не родив детей.

Съемки в Голливуде

Некоторое время «маленькая Вера» жила в Лос-Анджелесе, разъезжая повсюду на честно заработанном BMW. Но сниматься в Голливуде ей не понравилось. Позднее Негода рассказывала в интервью о том, что там действовали совсем другие правила, непохожие на то, к чему она привыкла. Актриса позволяла себе спорить на площадке не только с режиссерами, но и с продюсерами. В ответ ей угрожали испортить карьеру.

Попытка триумфального возвращения