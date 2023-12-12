Куда исчезла звезда «Маленькой Веры»: почему актриса Наталья Негода ведет жизнь затворницы

Трудно поверить в то, что «отвязной» девчонке из «Маленькой Веры» — уже 60. А ведь в конце 80-х этот фильм буквально разорвал шаблоны, заставив половину страны восхититься смелостью режиссера Василия Пичула и актеров, а вторую половину — охнуть и возмутиться. Ведь это было впервые в Советском Союзе — показанный на большом экране половой акт.
Наталья Негода, исполнившая роль Веры, в мгновение ока сделалась знаменитостью. Ее называли «секс-символом», снимали для «Плейбоя», предлагали новые роли… А потом Наталья внезапно исчезла с радаров, и долгое время о ней ничего не было слышно.
«Маленькая Вера» могла получиться совсем иной
Наталья Негода и Андрей Соколов. Фото: кадр из фильма «Маленькая Вера»
Поначалу в фильме должны были сниматься другие актеры. На роль Веры выбрали Ирину Апексимову, Сережу должен был сыграть Алексей Колтаков, маму Веры — Людмила Гурченко, отца — Автандил Махарадзе. Но Апексимова предпочла другой проект.
На главную роль взяли Наталью Негоду (к тому времени она уже успела сняться в драме «Завтра была война»), и из-за этого пришлось поменять весь каст. Так в фильме появился Андрей Соколов (Сережа). А родителей Веры сыграли Людмила Зайцева и Юрий Назаров.
Гнев общественности
Наталья Негода. Фото: Global Look Press
Премьера получилась громкой и скандальной. Ради эротической сцены у кинотеатров выстраивались километровые очереди: прежде советские зрители ничего подобного не видели. Разъяренные блюстители нравственности собирали подписи против «Маленькой Веры». Наталья Негода мешками получала письма с упреками и оскорблениями. Прокуратура даже пыталась привлечь к суду создателей картины — за «пропаганду разврата».
Взлет популярности
Наталья Негода. Фото: Global Look Press
Но была и другая сторона. Наталья Негода стала суперзвездой — причем на мировом уровне. Фильм посмотрел весь мир. Негода получила несколько престижных международных наград. Актрису сняли для журнала «Плейбой», а вскоре после съемок в еще одном фильме — «В городе Сочи темные ночи», она и вовсе улетела в США — у нее были все предпосылки для того, чтобы покорить Голливуд.
Правда, актриса не владела английским. Но даже это не помешало ей сняться в нескольких американских фильмах. Наталья вышла замуж за проживавшего в Америке русского эмигранта. Спустя 13 лет они развелись, так и не родив детей.
Съемки в Голливуде
Некоторое время «маленькая Вера» жила в Лос-Анджелесе, разъезжая повсюду на честно заработанном BMW. Но сниматься в Голливуде ей не понравилось. Позднее Негода рассказывала в интервью о том, что там действовали совсем другие правила, непохожие на то, к чему она привыкла. Актриса позволяла себе спорить на площадке не только с режиссерами, но и с продюсерами. В ответ ей угрожали испортить карьеру.
Попытка триумфального возвращения
Наталья Негода в фильме «Бубен, барабан». Фото: кадр из фильма
В Россию Наталья вернулась уже в 2000-х. Вскоре на экраны вышла картина Алексея Мизгирева «Бубен, барабан», в которой Негода сыграла провинциального библиотекаря: ее героиня, женщина трудной судьбы, воровала книги и в целом выглядела как «маленькая Вера» два десятка лет спустя.
Особого успеха фильм не получил. Это сильно повлияло на Наталью Негоду. Провалившееся триумфальное возвращение подорвало в актрисе веру в себя. Однако поклонники смогли увидеть ее еще в одном проекте: в 2019-м она появилась в фильме Сергея Ливнева «Ван Гоги», правда, лишь в небольшом эпизоде.
Жизнь затворницы
Наталья Негода в 2018 году. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»
На одной из встреч со зрителями Наталья Негода объяснила, почему в ее жизни возник такой значительный творческий простой. Поначалу она отказывалась от многих предложений, потому что не хотела повторяться и становиться актрисой одной роли.
В Америке она не испытывала иллюзий относительно художественной ценности фильмов, в которых снималась, — она просто должна была зарабатывать деньги. А после возвращения в Россию поняла: ее время ушло. Для актрис ее возраста не так уж много интересных предложений. Кроме того, в нашей стране за это время появилось множество новых актрис — талантливых и востребованных.
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Сегодня Наталью Негоду с полным правом можно назвать «затворницей». Она не снимается и не посещает творческие тусовки. Живет актриса вдвоем с мамой, в «двушке» на Фрунзенской набережной, купленной когда-то на заработки в Голливуде. Ее дом — ее «крепость»: она никого туда не приглашает и стойко охраняет тайны личной жизни от любопытных, отказываясь отвечать на вопросы.