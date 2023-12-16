Самые перспективные юные артисты России, которые приносят проектам миллиардную кассу

Особенно приятно находить такие жемчужины среди совсем юных дарований. Вот они сверкнули в небольшой роли сына или дочери, а лет через пять уже выстреливают в зрительские сердца из крупного калибра. В подборке «Телепрограммы» - пять молодых да ранних (и этот список, конечно, будет продолжаться!).

Евгений Писарев (10 лет)

Смешливый и пластичный паренек из Сургута обучался в театральной студии, после чего перешел в детский театр «Душевный» в Москве - помимо того что учится игре на гитаре в музыкальной школе. Женя заявил о себе в 6 лет, когда сыграл микророль в мистическом сериале «Старец».

Затем был ряд других сериалов и резонансный «Нулевой пациент», потом главная роль в мелодраме «Побег в неизвестность», бесконечная комедия «СашаТаня» и экранизация романа Кира Булычева «Река Хронос».

В 2024 году мы увидим Писарева в роли волка-мальчика в третьем сезоне «Медиатора», спин-оффе сериала «Бывшие» под названием «Красные линии» (Паша), а еще в седьмом сезоне медицинского хита «Скорая помощь» (Ваня) с Гошей Куценко в главной роли.

Полина Айнутдинова (10 лет)