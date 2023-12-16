Самые перспективные юные артисты России, которые приносят проектам миллиардную кассу

Особенно приятно находить такие жемчужины среди совсем юных дарований. Вот они сверкнули в небольшой роли сына или дочери, а лет через пять уже выстреливают в зрительские сердца из крупного калибра. В подборке «Телепрограммы» - пять молодых да ранних (и этот список, конечно, будет продолжаться!).
Евгений Писарев (10 лет)
Смешливый и пластичный паренек из Сургута обучался в театральной студии, после чего перешел в детский театр «Душевный» в Москве - помимо того что учится игре на гитаре в музыкальной школе. Женя заявил о себе в 6 лет, когда сыграл микророль в мистическом сериале «Старец».
Затем был ряд других сериалов и резонансный «Нулевой пациент», потом главная роль в мелодраме «Побег в неизвестность», бесконечная комедия «СашаТаня» и экранизация романа Кира Булычева «Река Хронос».
В 2024 году мы увидим Писарева в роли волка-мальчика в третьем сезоне «Медиатора», спин-оффе сериала «Бывшие» под названием «Красные линии» (Паша), а еще в седьмом сезоне медицинского хита «Скорая помощь» (Ваня) с Гошей Куценко в главной роли.
Полина Айнутдинова (10 лет)
Фото: кадр из фильма
Первые два года жизни девочка провела в пермском детдоме, куда ее со старшими сестрами Лерой и Дашей сдала мать. Малышкам повезло - их удочерила семья из Москвы. Полина с 3 лет занималась хореографией, а как подросла, родители помогли ей завести блог.
Публика приняла девочку тепло (сейчас у нее 67 тысяч подписчиков в запрещенной соцсети), даже Дима Билан делал репосты. Почти в 5 лет Полина пришла в шоу «Лучше всех!». Потом были съемки в рекламе. Первая роль случилась в комедийном сериале «Патриот» в 7 лет.
Сейчас за плечами девочки несколько десятков работ, в том числе и главные роли в крупных проектах: «Полет» (дочка Лизы), «Медиум» (Маша Островская), «Дурдом» (Настя), «ЮЗЗЗ» (Уля), «Папины дочки. Новые» (Арина).
На следующий год у Полины уже запланировано семь премьер - новые серии обновленных «Папиных дочек», продолжение детектива «Медиум», фантастический триллер «Наследники. Дар крови» и другие.
Ева Смирнова (11 лет)
Фото: кадр из фильма
Эту актрису с большой натяжкой можно назвать перспективной. Но не включить ее в стартовую часть цикла публикаций про начинающих артистов «Телепрограмма» не могла. Дочь педагога и мастера по прическам, Ева, по сути, уже состоявшаяся звезда.
Девочка впервые блеснула в шоу «Лучше всех!» в четыре года, не раз появлялась в магистральных проектах ведущих телеканалов. Дальше - больше. К 11 годам девочка сыграла почти 30 ролей, но самое важное - каких!
Практически во всех топовых проектах последнего времени вы можете увидеть это милое личико. Рыжеволосая артистка покорила сериалы «Чума!» (Анна), «Анна Николаевна» (Катя), «Вампиры средней полосы - 2» (Мила), «Волшебный участок» (Василиса), «Папины дочки. Новые» (Диана), а еще помогла собрать кассу в 6,7 млрд руб. главному хиту года - фильму «Чебурашка» (Соня).
Смирнова подкупает непосредственностью, выразительно мимикой и умением уже в таком возрасте отыгрывать вселенский сарказм без фальши, что даже у взрослых актеров получается не всегда. В 2024 году у Евы выходит новый сезон реанимированных «Папиных дочек», вторая часть сериала «Бихэппи» и еще одна главная роль в комедии «Найти папу», где артистка разыгрывает семейную драму на пару с Зоей Бербер.
Савелий Кудряшов (13 лет)
Фото: кадр из фильма
Фактурный блондин с детства занимался спортом, а заодно родители позакидывали фотографии симпатяги и в рекламные агентства. Так он оказался в рекламе крупного оператора сотовой связи, джема и сока. И все же после этого Савва просто продолжал учиться в школе (на отлично!), кастинг-агентства на части его не разрывали.
Спасло материнское сердце - увидев объявление о поиске голубоглазого светловолосого парня для съемок в новом фильме о космосе, родители привезли Кудряшова на пробы. И не прогадали. Так он получил первую роль: маленького Алеши Леонова, будущего Героя СССР, покорившего открытый космос, в драме «Время первых».
Теперь у Саввы более полусотни работ - сериалы «Склифосовский» (Даня и Илюша), «Эпидемия» (Антон), «Триггер» (Антон в детстве), «Мастодонт» (Ростик), а еще картины «Калашников» (Миша Калашников), «Баба Яга спасает мир» (Сенька) и проч. Кроме того, парень снимается в клипах (группа «Би-2») и пробует себя в спектаклях (Театр Моссовета). Впереди у парня - большое будущее, в 2024 году он сыграет как минимум в одном флагманском проекте: сериале «Лихие» Юрия Быкова, посвященном злодеяниям хабаровской мафии.
Таисья Калинина (18 лет)
Фото: кадр из фильма
Формально Таисья много старше всех наших героев, но ее по праву можно считать начинающей актрисой, ведь сниматься девочка начала куда позже всех, кого мы перечислили, - в 2018 году. Хотя в театре «Модерн» дебютировала довольно рано. Начав с короткометражки «Нежность», Калинина взяла серьезный курс на крупные проекты и сыграла в сериалах «Отчим» (Маша в детстве), «Медиатор» (Саша), третий сезон которого выходит 4 января 2024 года, «Хрустальный» (Ира), «Чикатило» (Таня Глагольцева), «Мир! Дружба! Жвачка! - 3» (Софа) и других.
Опус магнумом молодой актрисы считается Красная Шапочка из одноименного блокбастера 2022 года и Мира из драмы «Один маленький ночной секрет» Натальи Мещаниновой - одной из главных картин 2023 года (в прокат пока не вышла).
В настоящий момент девушка занята еще в десятке проектов, многие из которых представит в наступающем году: среди них лирическая комедия «Обе две» (Глаша), вторая часть мелодрамы «Пальма» (Даша) по мотивам публикации «Комсомольской правды» 1967 года и психологический триллер «Трасса» от создателей «Хрустального».