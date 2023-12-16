Юрий Никулин сыграл бы Джокера, а Александр Абдулов - Тора: кем советские актеры могли бы быть в голливудских фильмах

Локальный успех Олега Янковского в итальянской «Ностальгии» и Елены Соловей в «Клане Сопрано» показались бы бледной тенью. Ситуацию исправляет «Телепрограмма»: при помощи нейросетей мы перенесли звезд советского кинематографа в современные голливудские блокбастеры и посмотрели, что из этого получилось.

Юрий Никулин: Джокер

Юрий Никулин - грустный клоун, прошедший войну, - кто еще лучше смог бы прочувствовать и перенести на большие экраны трагедию Джокера? Какая невыразимая тоска изуродованной души во взгляде. Безупречный кастинг. Это вам не бесконечная кататоническая истерика Хоакина Феникса, от которой в едином порыве прослезился Голливуд, это настоящий психологический театр по Станиславскому.

Александр Абдулов: Тор