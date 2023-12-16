Юрий Никулин сыграл бы Джокера, а Александр Абдулов - Тора: кем советские актеры могли бы быть в голливудских фильмах

Локальный успех Олега Янковского в итальянской «Ностальгии» и Елены Соловей в «Клане Сопрано» показались бы бледной тенью. Ситуацию исправляет «Телепрограмма»: при помощи нейросетей мы перенесли звезд советского кинематографа в современные голливудские блокбастеры и посмотрели, что из этого получилось.
Юрий Никулин: Джокер
Юрий Никулин - грустный клоун, прошедший войну, - кто еще лучше смог бы прочувствовать и перенести на большие экраны трагедию Джокера? Какая невыразимая тоска изуродованной души во взгляде. Безупречный кастинг. Это вам не бесконечная кататоническая истерика Хоакина Феникса, от которой в едином порыве прослезился Голливуд, это настоящий психологический театр по Станиславскому.
Александр Абдулов: Тор
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Благородный и даже величественный Александр Абдулов - пожалуй, лучший кандидат на роль Тора. Только посмотрите, сколько глубины добавил одним только взглядом наш любимый Медведь образу громовержца из германо-скандинавской мифологии. Могло ли быть в глазах Криса Хемсворта столько боли и страдания за печальную судьбу трижды рожденного сына Одина?!
Наталья Варлей: Женщина-Кошка
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Роль Женщины-Кошки вместо Хэлли Берри не хуже исполнила бы красавица и спортсменка Наталья Варлей. Во-первых, она опытная эквилибристка, выпускница Государственного училища циркового и эстрадного искусства (акробатическое отделение). Все трюки выполнила бы сама. Во-вторых, грация и пластика натуральной кошки. В-третьих, как писал Саша Черный: «Я не видел в мире жеста грациозней и лукавей! Описать ее фигуру - надо б красок сорок ведер… даже чайки изумились форме рук ее и бедер».
Владимир Высоцкий: Железный человек
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«Гений, миллиардер, плейбой, филантроп» - эта характеристика Тони Старка идеально подходит не Роберту Дауни-младшему, а Владимиру Семеновичу Высоцкому, который стал одним из первых в СССР обладателей голубого «Мерседеса». Какая интеллигентная и металлическая харизма! Черты лица словно высечены из титана. Сердце - натуральный реактор, которым можно питать несколько АЭС. Настоящий Железный человек.
Евгений Леонов: Халк
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Представьте себе ужас, с которым злодеи во главе с Таносом будут разбегаться при рыке Евгения Леонова «Моргалы выколю!». Уникальный дар советского артиста сочетать добродетель и дурной нрав пригодился бы как никогда. Добрые глаза с хитрецой выдают нутро Халка - скромного физика-ядерщика Брюса Беннера (Марк Руффало), тогда как мутация в перекачанного монстра во время приступов агрессии - идеальная метафора противоречивости каждого человека. Аналогичное раздвоение Евгений Павлович бесподобно выдал в комедии «Джентльмены удачи».