Кто такой и чем увлекается самый юный герой сериала «Слово пацана» Альберт Тавабилов

Один прадедушка Альберта, уроженец нынешней деревни Штырь Арского района Республики Татарстан Рахим Хамиевич Хамиев, был призван на фронт в июле 1941-го в возрасте 29 лет, но через некоторое время после битвы под Москвой пропал без вести. Другой прадедушка, Фаяз Файрузович Габдуллин из села Тукай-Тамак Илишевского района Башкирской АССР, вернулся с войны с победой в 1945 году.

Увлечения

Тавабилов живет в селе Гамове Пермского края. Юный артист учится в местной школе и регулярно участвует в различных конкурсах. В мае 2020 года он стал серебряным призером художественного конкурса «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» в номинации «Семейный рисунок», а позже заявил о себе на кулинарном состязании «Футбольный гурман» в рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе».

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