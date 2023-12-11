Кто такой и чем увлекается самый юный герой сериала «Слово пацана» Альберт Тавабилов

Детство и семья
Свой жизненный путь Алберт начал 22 августа 2011 года семье Айгиса Тавабилова и Айсылу Габдуллиной.
Отец артиста — бизнесмен, организовал свое дело еще в середине 90-х годов. Бабушка мальчика Суфия Габдуллина (Хамиева) родилась перед началом Великой Отечественной войны, окончила Казанский химико-технологический институт имени Сергея Кирова и всю жизнь преподавала.
Юный актер Альберт Тавабилов в зоопарке. Фото: соцсети Альберта Тавабилова
Один прадедушка Альберта, уроженец нынешней деревни Штырь Арского района Республики Татарстан Рахим Хамиевич Хамиев, был призван на фронт в июле 1941-го в возрасте 29 лет, но через некоторое время после битвы под Москвой пропал без вести. Другой прадедушка, Фаяз Файрузович Габдуллин из села Тукай-Тамак Илишевского района Башкирской АССР, вернулся с войны с победой в 1945 году.
Увлечения
Тавабилов живет в селе Гамове Пермского края. Юный артист учится в местной школе и регулярно участвует в различных конкурсах. В мае 2020 года он стал серебряным призером художественного конкурса «Я знаю! Я помню! Я горжусь!» в номинации «Семейный рисунок», а позже заявил о себе на кулинарном состязании «Футбольный гурман» в рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе».
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Альберт Тавабилов на картинге. Фото: соцсети Альберта Тавабилова
В марте 2023-го мальчик представлял город Пермь на конкурсе творческих работ из вторичного сырья «Продли жизнь упаковке», посвященном Всемирному дню прав потребителей, и смог победить в возрастной категории от 10 до 13 лет. Кроме того, Альберт увлекается спортом, особенно биатлоном. Нравится юноше такой вид искусства, как стрит-арт. Он и сам учится создавать граффити под руководством художника и татуировщика Азамата Азматова.
Граффити Альберта Тавабилова. Фото: соцсети Альберта Тавабилова
Альберт Тавабилов сейчас
Альберт в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который вышел 9 ноября 2023 года сразу на двух видеосервисах — Wink и Start, — предстал в образе уличного хулигана по прозвищу Лампа. Он стал одним из самых молодых членов преступной группировки «Универсам». Характерный герой Альберта не часто предстает перед зрителем, но его успели запомнить.
Альберт Тавабилов на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фото: соцсети Альберта Тавабилова
Яркая небольшая роль успешно удалась Тавабилову. Его герой Лампа несмело пререкается со старшими, но верен и послушно выполняет задание. Глядя на него, не верится, что такой милый персонаж может бесстрашно кинуться в драку. Многим становится жалко маленького бандита, ведь его будущее, скорее всего, предопределено.
Альберт Тавабилов на Красной площади в Москве. Фото: соцсети Альберта Тавабилова
Для Альберта это первая роль, но важная роль. Пока он продолжает учиться в школе и еще не решил, свяжет ли всю дальнейшую жизнь с актерским искусством.
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