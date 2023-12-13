Жена режиссера и талантливая актриса: кто такая Фрэнсис Макдорманд

Кто такая Фрэнсис Макдорманд?

Фрэнсис Макдорманд родилась в Чикаго, штат Иллинойс в 1957 году , обучалась в Йельской театральной школе и проживая в общежитии делила комнату с будущей актрисой Холли Хантер. Именно Хантер познакомила Макдорманд с братьями Коэнами Джоэлом и Итаном, после которого Фрэнсис получила главную роль в их первом фильме «Просто кровь». Первую номинацию на премию «Оскар» Макдорманд получила за роль в фильме 1988 года «Миссисипи в огне», но получить статуэтку «Оскара» Макдорманд удалось за свою незабываемую роль в фильме 1996 года, снятом по сценарию братьев Коэнов и ими же срежиссированном «Фарго».

Наряду с ее известными ролями в фильмах 2000 года «Почти знаменит» и 2005 года «Северная страна», Макдорманд получила премию «Эмми» за минисериал 2014 года «Что знает Оливия». В 2018 году она получила вторую премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме 2017 года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Третью премию «Оскар» Макдорманд получила через три года как лучшая актриса за фильм 2020 года «Земля кочевников»