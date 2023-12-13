Жена режиссера и талантливая актриса: кто такая Фрэнсис Макдорманд

Кто такая Фрэнсис Макдорманд?
Фрэнсис Макдорманд родилась в Чикаго, штат Иллинойс в 1957 году , обучалась в Йельской театральной школе и проживая в общежитии делила комнату с будущей актрисой Холли Хантер. Именно Хантер познакомила Макдорманд с братьями Коэнами Джоэлом и Итаном, после которого Фрэнсис получила главную роль в их первом фильме «Просто кровь». Первую номинацию на премию «Оскар» Макдорманд получила за роль в фильме 1988 года «Миссисипи в огне», но получить статуэтку «Оскара» Макдорманд удалось за свою незабываемую роль в фильме 1996 года, снятом по сценарию братьев Коэнов и ими же срежиссированном «Фарго».
Наряду с ее известными ролями в фильмах 2000 года «Почти знаменит» и 2005 года «Северная страна», Макдорманд получила премию «Эмми» за минисериал 2014 года «Что знает Оливия». В 2018 году она получила вторую премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме 2017 года «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Третью премию «Оскар» Макдорманд получила через три года как лучшая актриса за фильм 2020 года «Земля кочевников»
Фрэнсис Макдорманд в фильме «Земля кочевников» 2020 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Родилась Фрэнсис Макдорманд 23 июня 1957 года в городе Чикаго, штат Иллинойс. Приемная дочь пары из Канады была самой младшей в семье. В детстве с родителями Макдорманд часто переезжала, в основном по Среднему Западу Соединенных Штатов Америки, в основном из-за профессии своего отца, который был проповедником «Учеников Христа».
В итоге, после всех переездов, семья смогла остановиться и пустить корни в Пенсильвании, где Макдорманд, учась в школе и участвуя в постановке школьного спектакля в роли Леди Макбет, увлеклась актерским мастерством. После окончания колледжа гуманитарных наук Бетани в Западной Вирджинии, она поступила в престижную школу драматического искусства при Йельском университете.
Работа с братьями Коэн
Макдорманд переехала в Нью-Йорк, как только окончила Йельский университет. В 1982 году у нее появилась первая профессиональная актерская работа, для выполнения которой, Макдорманд пришлось поехать в Тринидад, чтобы сыграть роль в пьесе, ямайского поэта Дерека Уолкотта. После знакомства с братьями Коэнами, которые проводили кастинг для своего первого фильма, триллера с малым бюджетом, Макдорманд получила главную роль.
Фильм рассказывает о владельце бара в Техасе, который подозревает свою жену в неверности подозревая любовную связь с другим барменом. Приняв решение убить жену и ее любовника, он не подозревает, что это повлечет за собой череду трагических случайностей. «Просто кровь», вышедший в 1984 году, завоевал несколько призов, получил прекрасные отзывы критиков и дал старт личному и профессиональному сотрудничеству Макдорманд с режиссером Джоэлом Коэном, в том же году пара зарегистрировала брак и у них есть приемный сын Педро.
Макдорманд после фильма «Просто кровь», сыграла роль монахини в фильме «Волна преступности» (1985), так же по сценарию братьев Коэнов, и появилась в недолго транслирующемся телесериале «Работа ногами» (1987). Братья Коэны и Макдорманд вновь объединились для работы над их вторым крупным фильмом, на этот раз комедией «Воспитание Аризоны» (1987), в котором ее бывшая соседка по комнате университетского общежития, Холли Хантер сыграла свою первую главную роль в паре с Николасом Кейджем.
Фрэнсис Макдорманд и Джоэл Коэн присутствуют на 65-м Лондонском кинофестивале, 17 октября 2021 года. Фото: Global Look Press
«Миссисипи в огне»
Макдорманд все еще была практически неизвестна, когда получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана за эмоциональное изображение южанки, подвергшейся насилию со стороны своего фанатичного мужа в драме о гражданских правах «Миссисипи в огне» (1988) с Джином Хэкманом и Уиллемом Дефо в главных ролях.
В том же году она одержала победу как на сцене, так и на экране, получив номинацию на премию «Тони» за роль Стеллы Ковальски в бродвейском возрождении «Трамвая желание» с Блайт Дэннер и Эйданом Куинном в главных ролях. Она вернулась на Бродвей в 1992 году, сыграв одну из сестер Розенсвейг в знаменитой пьесе Венди Вассерштейн.
Однако вместо того, чтобы добиваться массового успеха, Макдорманд продолжала брать на себя характерные роли в необычных картинах, предпочитая раствориться в своих часто эксцентричных экранных альтер-эго. У нее была небольшая роль в фильме братьев Коэн «Перекресток Миллера» (1990) и главная роль вместе с Тимом Роббинсом в ансамблевом фильме «Короткий монтаж» (1993) режиссера Роберта Олтмана.
Несколько ее фильмов разочаровали критиков и коммерсантов, в том числе «Человек тьмы» (1990) с Лиамом Нисоном в главной роли, «Жена мясника» (1991) с Деми Мур в главной роли и «За пределами Рангуна» (1995) с Патрисией Аркетт в главной роли. Однако она снялась в нескольких нашумевших телефильмах, включая «Без ума от любви» (1992) с Холли Хантер в главной роли и режиссерский дебют актера Томми Ли Джонса «Старые, добрые парни» (1995).
Фрэнсис Макдорманд и Джин Хэкман. Фото: кадр из к/ф «Миссисипи в огне» 1988 г.
Премия «Оскар» за фильм «Фарго»
Макдорманд получила практически все доступные премии критиков, включая «Оскар» за лучшую женскую роль, за ее потрясающую роль Мардж Гандерсон, беременной женщины-полицейского из Миннесоты, которая раскрывает явно запутанную серию преступлений в фильме «Фарго» (1996), написанном Джоэлом и Итаном Коэнами и поставленном режиссером Джоэлом Коэном.
Используя региональный миннесотский акцент — в комплекте с бесчисленными «да» и «еще бы» — и щеголяя огромным протезным животом, Макдорманд, казалось, действительно стала Мардж, подчеркивая ее непревзойденные способности как характерной актрисы.
«Фарго» 1996 г. Джоэла Коэна с Фрэнсис МакДорманд в главной роли. Фото: Global Look Press
Продолжающийся успех
Также в 1996 году Макдорманд использовала аналогичные ловкие характеристики в малобюджетном вестерне Джона Сэйлза «Звезда шерифа» и триллере «Первобытный страх» в роли психиатра, изучающего молодого подозреваемого в убийстве, которого сыграл Эдвард Нортон. (В фильме также снялись Ричард Гир и Лора Линни.)
Через несколько месяцев после своего триумфа на «Оскаре» Макдорманд снялась вместе с Гленн Клоуз в драме времен Второй мировой войны «Дорога в рай» (1997) режиссера Брюса Бересфорда и в малоизвестном независимом фильме «Разговор ангелов» (1998). Она также сыграла школьную учительницу мисс Клавель в экранизации классической детской книги «Мадлен» (1998).
Благодаря паре отличных ролей второго плана в 2000 году МакДорманд снова вызвала серьезный оскаровский ажиотаж. Настоящей проблемой был выбор между ее неодобрительной матерью начинающего рок-журналиста Уильяма Миллера (Патрик Фьюджит) в «Почти знаменит» и ее замужним ректором колледжа, влюбленным в помятого романиста Грэйди Триппа (Майкл Дуглас) в «Вундеркинды».
В конце концов, именно ее роль в автобиографической оде рок-н-роллу 1970-х годов «Почти знаменит» сценариста и режиссера Кэмерона Кроу принесла Макдорманд третью номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Коллега по фильму Кейт Хадсон, сыгравшая поклонницу, покорившую сердце молодого писателя, также заслужила одобрение актрисы второго плана. У Макдорманд также была особая связь с другим ее партнером по фильму, Билли Крудапом, с которым она снялась в сценической адаптации «Эдипа» 1998 года.
В 2001 году Макдорманд снялась в фильме братьев Коэн «Человек, которого не было» вместе с Билли Бобом Торнтоном и Джеймсом Гандольфини. В последующие годы она продолжала сниматься в фильмах самых разных жанров, включая «Любовь по правилам и без» (2003), «Эон Флакс» (2005), «Положись на друзей» (2006), «Мисс Петтигрю» (2008) и «Королевство полной луны» (2012). Она также получила свою четвертую номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме 2005 года «Северная страна» с Шарлиз Терон в главной роли.
Фрэнсис Макдорманд в «Любовь по правилам и без» 2003 г. Фото: Global Look Press
Премия «Эмми» за «Что знает Оливия»
В 2014 году Макдорманд снялась в главной роли в мини-сериале «Что знает Оливия». Режиссер Лиза Холоденко и исполнительный продюсер Макдорманд сняли сериал по одноименному роману Элизабет Страут 2008 года, получившему Пулитцеровскую премию. История повествует о жизни школьной учительницы, ее супруга и жителей их городка в Новой Англии.
Нашумевшая постановка в конечном итоге получила семь премий «Эмми», включая призы за режиссуру и выдающийся ограниченный сериал, а Макдорманд получила награду за главную женскую роль.
Фрэнсис Макдорманд. Фото: кадр из мини-сериала «Что знает Оливия» 2014 г.
Второй «Оскар» за «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
В 2017 году Макдорманд снова продемонстрировала свою способность вести необычный образ жизни, став матерью, добивающейся справедливости для своей убитой дочери, в «Трех билбордах на границе Эббинга, Миссури». Фильм стал лауреатом премии «Золотой глобус» в январе 2018 года, а Макдорманд забрала домой приз за лучшую женскую роль в кинодраме.
Популярность фильма переросла в премию «Оскар», в результате чего Макдорманд получила награду за лучшую женскую роль. Выйдя на сцену, она призвала других женщин-номинанток вечера проявить солидарность, воскликнув:
«Оглянитесь вокруг, все, оглянитесь вокруг, дамы и джентльмены, потому что у всех нас есть истории, которые можно рассказать, и у всех нас есть проекты, которые мы должны профинансировать».
В заключение она сказала: «У меня есть два слова, которые я хочу сказать вам сегодня вечером: «инклюзивный райдер», имея в виду пункт, который актеры могут добавить в свои контракты, чтобы обеспечить разнообразный актерский состав и съемочную группу.
Фрэнсис Макдорманд в роли Милдред Хейс в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 2017 г. Фото: Global Look Press
«Земля кочевников»
В 2020 году Макдорманд объединился с режиссером Хлоей Чжао для фильма «Земля кочевников». Роль МакДорманд в роли женщины, путешествующей по американскому Западу, принесла ей несколько номинаций на награды, включая «Оскар» за лучшую женскую роль в главной роли, который она позже выиграла.
Актеры Фрэнсис Макдорманд с «Оскаром» за женскую роль и Юн Еджон с «Оскаром» за женскую роль второго плана позируют за кулисами во время 93-й церемонии вручения «Оскара», 25 апреля 2021 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
«Трагедия Макбета»
В феврале 2020 года стартовали съемки «Трагедии Макбета», нового фильма режиссера Джоэла Коэна по его собственному сценарию на основе трагедии «Макбет» Уильяма Шекспира. В прокат фильм вышел в 2021 году, Макдорманд в нем исполнила роль леди Макбет, а Дензел Вашингтон роль ее супруга. Фильм так же был номинирован на премии «Оскар» и «Золотой глобус» по нескольким номинациям.
Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон. Фото: кадр из к/ф «Трагедия Макбета» 2021 г.