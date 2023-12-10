«Отец ты только на бумаге. Бедная Вика»: почему в Сети хейтят Салибекова и жалеют его беременную невесту

«Беременность Викулик к лицу. Пошла 17 неделя. А вы как думаете, стану я папой или все-таки отцом в четвертый раз?» - написал под снимком Тигран Салибеков.

Вероятно, он рассчитывал, что подписчики начнут высказываться, станет он папой девочки или отцом мальчика, но те принялись ругать его за брошенных сыновей. Подписчики считают, что ребенка Вики Лысковец ждет та же участь, что и детей Юлии Салибековой.

«Очень хотелось бы, чтобы был папой для всех четырех детей. Но думаю, что просто будешь биологический. А Вику очень жалко, еще жизни не видела, ей бы гулять, мир посмотреть. А теперь будет в прислугах и нищете», - высказалась k_i_r_a_9.

«А какая разница кого будешь бросать… И мальчика, и девочку жалко», - предвидит развитие событий tatiana_the_great_mom.

«Так ты отец только на бумаге, через несколько лет после расставания с Викой тебе и этот ребенок не нужен будет», - уверена lenapoleno6.

«Так и останешься отцом на бумаге только. Ненадолго все это. Нашел девчонку, мозги заморочил, чтоб прислуживала ему. Она сама сбежит со временем, ей надоест. Куда вляпалась, еще не понимает», - пожалела Вику galija32.

«Викулик вляпалась по самое «не балуйся»

Вику Лысковец в Сети практически хором жалеют. Пользователи считают, что та даже не понимает масштабов бедствия, в эпицентр которого попала.