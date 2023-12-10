«Отец ты только на бумаге. Бедная Вика»: почему в Сети хейтят Салибекова и жалеют его беременную невесту

Тигран Салибеков уже без малого два года находится на проекте «Дом-2». И вновь ему удалось построить отношения под камерами. На этот раз его избранницей стала 21-летняя Вика Лысковец. Она уже ждет ребенка от Тиграна. В связи с этим красавицу в Сети неистово жалеют. Мол, сама не понимает, с кем связалась.
Качественно забыть бывшую
Тигран Салибеков вернулся на «Дом-2» весной 2022 года, еще не оформив официальный развод с Юлией Салибековой. Целью своего явления на телестройке Тигран Салибеков провозгласил построение новых отношений и забвение бывшей, то есть матери своих троих сыновей – Ролана, Эльдара и Баграта.
Юлия Салибекова с тремя сыновьями. Фото: соцсети Юлии Салибековой
Сначала могло показаться, что Салибеков неразборчив. Девчонок он менял регулярно, заявляя, что открыт ко всему. Но в начале этого года Тигран Салибеков закрутил роман с Викой Лысковец, которая младше него на 16 лет. В конце осени пара объявила, что ждет ребенка. Салибеков на этот раз отпираться и сбегать с проекта, как это было в случае с первой женой, не стал. Он честно сделал предложение Вике. В конце декабря пара сыграет свадьбу. И заживет счастливо. По поводу второго пункта у пользователей Сети, знающих Тиграна по «Дому-2», большие сомнения. Отца, который не видится со своими сыновьями и не принимает участия в их воспитании, усиленно «воспитывают» подписчики.
«Стану я папой или отцом?»
Тигран Салибеков впервые показал в своем микроблоге снимок Вики Лысковец с подросшим животиком.
Беременная Вика Лысковец показала подросший животик. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
«Беременность Викулик к лицу. Пошла 17 неделя. А вы как думаете, стану я папой или все-таки отцом в четвертый раз?» - написал под снимком Тигран Салибеков.
Вероятно, он рассчитывал, что подписчики начнут высказываться, станет он папой девочки или отцом мальчика, но те принялись ругать его за брошенных сыновей. Подписчики считают, что ребенка Вики Лысковец ждет та же участь, что и детей Юлии Салибековой.
«Очень хотелось бы, чтобы был папой для всех четырех детей. Но думаю, что просто будешь биологический. А Вику очень жалко, еще жизни не видела, ей бы гулять, мир посмотреть. А теперь будет в прислугах и нищете», - высказалась k_i_r_a_9.
«А какая разница кого будешь бросать… И мальчика, и девочку жалко», - предвидит развитие событий tatiana_the_great_mom.
«Так ты отец только на бумаге, через несколько лет после расставания с Викой тебе и этот ребенок не нужен будет», - уверена lenapoleno6.
«Так и останешься отцом на бумаге только. Ненадолго все это. Нашел девчонку, мозги заморочил, чтоб прислуживала ему. Она сама сбежит со временем, ей надоест. Куда вляпалась, еще не понимает», - пожалела Вику galija32.
«Викулик вляпалась по самое «не балуйся»
Вику Лысковец в Сети практически хором жалеют. Пользователи считают, что та даже не понимает масштабов бедствия, в эпицентр которого попала.
Вика Лысковец примерила свадебное платье. Фото: соцсети Вики Лысковец
«Вика вообще красивая девушка. Жаль только, что угораздило ее связаться с таким лоботрясом, который только и может, что в зеркало пялиться, да за чужой счет жить», - высказалась asssys26i.
«Бедная Вика, 21 год. Такая молодая, «четкий пацан» работу даже найти себе не может нормальную», - прокомментировала ngamade_in_rai.
«Викулик вляпалась по самое «не балуйся», - пожалела беременную Лысковец viktoriialobatsevich.
«Как можно было за этого лентяя выйти замуж, да еще 50% алиментчик», - удивляется jambyljabayev.
«Боже, бедная девочка куда свою голову запихала!?» - риторически вопрошает svetlana_v120.
«Зачем молодым и красивым девушкам разведенцы с прицепами, а тут еще и не с одним? – задалась вопросом libe_serd.
Правда, им возражают, считая, что 21-летняя Вика Лысковец сделала осознанный выбор. Вероятно, ее все в 37-летнем Тигране устраивает.
«А Вика что под препаратами или в наручниках? Что ее жалеть, я понимаю, если бы Юли не было, но тут все ясно видно, знала, на что пошла», - считает vi_ma_1147.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».