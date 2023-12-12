Высмеивает свои проблемы и встречается с красотками: как живет молодой комик Пит Дэвидсон

Кто такой Пит Дэвидсон?
Комик и актер Пит Дэвидсон обрел сочувствующую базу поклонников, превратив свои личные проблемы и трагедии в веселые признания на сцене. После начала своей карьеры в жанре стендап-комедии и появления в нескольких телевизионных шоу, 20-летний Дэвидсон стал одним из самых молодых актеров комедийного сериала «Субботним вечером в прямом эфире» в 2014 году и оставался там в течение семи сезонов.
Он был ведущим нескольких специальных комедийных программ и снялся в нескольких фильмах, включая «Король Стейтен-Айленда», который в общих чертах основан на его жизни. Он также попал в заголовки газет из-за своей личной жизни, особенно из-за своей короткой помолвки с поп-певицей Арианой Гранде и своих отношений с Ким Кардашьян, которые вызвали гнев ее бывшего мужа Канье Уэста.
Пит Дэвидсон и Ариана Гранде на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2018 в Radio City Music Hall, 20 августа 2018 г. - Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Пит Дэвидсон родился Питером Майклом Дэвидсоном 16 ноября 1993 года на Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, в семье родителей Эми и Скотта Дэвидсонов. Его отец был пожарным 118-й части в Бруклине, который погиб при ликвидации последствий террористических атак 11 сентября 2001 года. Смерть Скотта глубоко травмировала Пита, у которого были проблемы в школе.
Группа психологов наблюдала за Дэвидсоном в течение нескольких лет, чтобы изучить психологические последствия терактов 11 сентября; Дэвидсон описывал себя как «лабораторную крысу» в этих экспериментах. Дэвидсон благодарит рэпера Кида Куди, который использовал свою музыку, чтобы поделиться своими психологическими проблемами.
Дэвидсон исполнил свое первое стендап-выступление в боулинге на Стейтен-Айленде в возрасте 16 лет, после того как группа друзей, знавших о его комедийных устремлениях, уговорила его сделать это. После окончания средней школы Ксавериан в 2011 году он некоторое время посещал колледж Святого Франциска в Бруклин-Хайтс, прежде чем решил бросить учебу.
Начиная с 2013 года Дэвидсон начал появляться в различных сериалах MTV, таких как Failosophy, Guy Code, и в гостевой роли в Nick Cannon Presents: Wild ’N Out. В 2014 году, после своего телевизионного дебюта в качестве стендапера на Comedy Central в Gotham Comedy Live, он продолжил давать больше стендап-концертов, появляясь на Jimmy Kimmel Live! и Comedy Underground с Дэйвом Аттеллом. Также в том же году он получил роль в пилотном эпизоде комедии Fox «Трезвый спутник», но он не был показан телеканалом.
Пит Дэвидсон на «Прожарке Джастина Бибера», 2015 г. Фото: Global Look Press
Saturday Night Live
Получив гостевую роль в сериале «Бруклин 9-9», Дэвидсон получил небольшую роль в кинокомедии «Девушка без комплексов» с Эми Шумер и Биллом Хейдером (2015). Хейдер был впечатлен Дэвидсоном и порекомендовал его продюсеру Saturday Night Live Лорну Майклзу. Это принесло Дэвидсону прослушивание и, в конечном счете, роль актера в продолжительном комедийном сериале «Скетч», который начинал свой 40-й сезон в 2014 году. В возрасте 20 лет Дэвидсон стал одним из самых молодых актеров шоу.
Дэвидсон заслужил широкое признание во время своего выступления в Saturday Night Live. Он изображал запоминающихся персонажей во время своего пребывания на SNL, таких как легко отвлекающийся юноша Чед, и выступал в нескольких популярных предварительно записанных сегментах, таких как рэп-видео с Ганной, Крисом Реддом и Саймоном Рексом. Он также стал особенно известен благодаря своим появлениям в регулярных выпусках шоу по выходным, в которых он выступает в роли самого себя, комментируя свою личную жизнь или текущие события.
В 2016 году он был включен в список Forbes 30 Under 30, который описал его как «отшлифовавшего свои навыки как в скетче, так и в стендапе». Дэвидсон также сотрудничал и регулярно выступал со своим близким другом и коллегой-комиком Джоном Мулани, сценаристом SNL. Дэвидсон иногда переусердствовал со своим юмором. После того, как в ноябре 2018 года его раскритиковали за насмешки над кандидатом в конгресс от штата Техас Дэном Креншоу, который потерял глаз во время службы в Афганистане, он был вынужден извиниться перед Креншоу в шоу на следующей неделе. Позже Дэвидсон сказал, что получал угрозы расправы из-за своих шуток о Креншоу.
После семи сезонов Дэвидсон покинул Saturday Night Live в 2022 году. Он сказал, что участие в шоу «действительно изменило жизнь».
Рами Малек и Пит Дэвидсон изображают друг друга. Фото: кадр из шоу «Субботним вечером в прямом эфире»
Фильмы
Слава и успех Дэвидсона в Saturday Night Live привели к появлению нескольких специальных роликов в кино, на телевидении и в жанре стендап-комедии. Он привлек внимание своими колкими шутками во время шоу comedy «Прожарка Джастина Бибера», во время которого Дэвидсон шокировал аудиторию шутками о смерти своего собственного отца во время 11 сентября. Его первый специальный стендап-проект «Пит Дэвидсон: SMD» был выпущен на Comedy Central в 2016 году.
После появления в роли второго плана в романтической комедии 2018 года «Подстава» Дэвидсон снялся в пяти фильмах, выпущенных только в 2019 году, включая «Чего хотят мужчины», «Компромат» и «Дальше некуда». В другом месте он озвучил Джерри Орла в анимационном фильме «Angry Birds 2 в кино», а также снялся в фильме «Взрослеть на полную», посвященном совершеннолетию, в котором он играет бросившего колледж парня, который заводит дружбу с молодым подростком.
В следующем году в своем специальном выпуске Netflix «Пит Дэвидсон: Живой в Нью-Йорке» он рассказал о своей прошлой полемике в Saturday Night Live с Дэном Креншоу, а также о своем опыте общения с комиком Луисом К.К., который, по словам Дэвидсона, пытался добиться его увольнения из SNL за курение марихуаны.
Пит Дэвидсон, Сидни Суини и Гриффин Глюк. Фото: кадр из фильма «Взрослеть на полную» 2019 г.
Также в 2020 году Дэвидсон снялся в комедии «Король Стейтен-Айленда», основанной на его реальной жизни, в соавторстве со сценаристом и исполнительным продюсером. В фильме он изображает бросившего среднюю школу парня, живущего со своей матерью и сестрой на Стейтен-Айленде, мечтающего стать татуировщиком, который регулярно практикуется на своих друзьях.
Персонаж Дэвидсона борется с воспоминаниями о смерти своего отца-пожарного, которые были навеяны детством комика. Режиссер Джадд Апатоу, который стал соавтором сценария и продюсером фильма, сказал, что он и его коллега-сценарист Дэйв Сириус провели много времени, беседуя с Дэвидсоном и его друзьями обо «всей истории и эмоциях», связанных с реальным опытом комика.
Дэвидсон продолжал сниматься в фильмах на протяжении 2020-х годов. У него короткая, но важная роль в фильме DC Comics «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021), где он изображает наемника по имени Блэкгард. В 2022 году он появился в комедийном фильме ужасов «Тела, тела, тела», снялся вместе с Кейли Куоко в романтической комедии «Милая встреча» и озвучил заглавного пса в анимационном комедийном фильме «Мармадьюк».
Дэвидсон стал соавтором сценария и снялся в телесериале «Ничегошеньки», который дебютировал на стриминговом сервисе Peacock в мае 2023 года. Как и «Король Стейтен-Айленда», сериал частично автобиографичен, Дэвидсон играет вымышленную версию самого себя, пытаясь справиться со своей комедийной карьерой и трудностями, которые сопутствуют славе. Эди Фалько и Джо Пеши сыграли роли его матери и дедушки.
Пит Дэвидсон и Стив Бушеми. Фото: кадр из фильма «Король Стейтен-Айленда» 2020 г.
Состояние здоровья
Дэвидсон был откровенен в отношении состояния своего здоровья и проблем с психикой. В подростковом возрасте ему поставили диагноз «болезнь Крона». Персонаж Дэвидсона в полуавтобиографическом фильме «Король Стейтен-Айленда» также страдает болезнью Крона. У комика также было диагностировано пограничное расстройство личности, которое, по его словам, объясняло, почему он «все время был в депрессии».
Пит Дэвидсон и Кейли Куоко на нью-йоркской премьере романтической комедии «Милая встреча», 20 сентября 2022 года. Фото: Global Look Press
РОманы
Дэвидсон состоял в нескольких отношениях с известными знаменитостями, и его романтическая жизнь регулярно освещается развлекательными журналистами и публикациями сплетен. Среди его бывших подружек - комикесса Карли Акилино, сценаристка Каззи Дэвид, актриса Маргарет Куэйли, модель Кайя Гербер, актриса Фиби Дайневор и модель Эмили Ратаковски.
Дэвидсон и поп-сенсация Ариана Гранде впервые обратили внимание на свои отношения после ее выступления на Billboard Music Awards в мае 2018 года. В течение месяца они удивили поклонников объявлением о своей помолвке. Дэвидсон сказал Гранде «хочу жениться на тебе завтра» в день их знакомства.
Эти отношения привлекли к Дэвидсону много нежелательного внимания, что побудило его удалить свою ленту в соцсети, чтобы отключиться от «негативной энергии». Роман закончился почти так же быстро, как и начался, когда пара объявила о своем расставании в октябре 2018 года. Песня Гранде «Thank U, Next» была вдохновлена ее расставанием с Дэвидсоном и дебютировала под номером 1 в Billboard Hot 100.
Дэвидсон начала встречаться с актрисой Кейт Бекинсейл в марте 2019 года, и в том месяце их заметили на афтепати «Золотых глобусов» и хоккейном матче «Нью-Йорк Рейнджерс». Однако в следующем месяце пара объявила о прекращении отношений, а Дэвидсон сказал, что для них это «было неподходящее время».
Одними из самых громких отношений Дэвидсона были отношения со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, с которой он начал встречаться в ноябре 2021 года, когда она все еще завершала свой развод с Канье Уэстом.
Рэпер неоднократно оскорблял Дэвидсона после начала отношений и написал в своей песне Eazy, что он что-то сделает Питу Дэвидсону. В музыкальном клипе на эту песню была изображена глиняная фигурка Дэвидсона. Дэвидсон и Кардашьян расстались в августе 2022 года из-за напряженного рабочего графика и частых больших расстояний друг от друга.
Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян на ежегодном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 2022 года в отель Washington Hilton в субботу, 30 апреля 2022 года. Фото: Global Look Press