Высмеивает свои проблемы и встречается с красотками: как живет молодой комик Пит Дэвидсон

Ранняя жизнь и карьера

Пит Дэвидсон родился Питером Майклом Дэвидсоном 16 ноября 1993 года на Стейтен-Айленде, штат Нью-Йорк, в семье родителей Эми и Скотта Дэвидсонов. Его отец был пожарным 118-й части в Бруклине, который погиб при ликвидации последствий террористических атак 11 сентября 2001 года. Смерть Скотта глубоко травмировала Пита, у которого были проблемы в школе.

Группа психологов наблюдала за Дэвидсоном в течение нескольких лет, чтобы изучить психологические последствия терактов 11 сентября; Дэвидсон описывал себя как «лабораторную крысу» в этих экспериментах. Дэвидсон благодарит рэпера Кида Куди, который использовал свою музыку, чтобы поделиться своими психологическими проблемами.

Дэвидсон исполнил свое первое стендап-выступление в боулинге на Стейтен-Айленде в возрасте 16 лет, после того как группа друзей, знавших о его комедийных устремлениях, уговорила его сделать это. После окончания средней школы Ксавериан в 2011 году он некоторое время посещал колледж Святого Франциска в Бруклин-Хайтс, прежде чем решил бросить учебу.

Начиная с 2013 года Дэвидсон начал появляться в различных сериалах MTV, таких как Failosophy, Guy Code, и в гостевой роли в Nick Cannon Presents: Wild ’N Out. В 2014 году, после своего телевизионного дебюта в качестве стендапера на Comedy Central в Gotham Comedy Live, он продолжил давать больше стендап-концертов, появляясь на Jimmy Kimmel Live! и Comedy Underground с Дэйвом Аттеллом. Также в том же году он получил роль в пилотном эпизоде комедии Fox «Трезвый спутник», но он не был показан телеканалом.