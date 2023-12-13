Справедливость и равенство превыше всего: биография режиссера и актера Спайка Ли

«Ей это нужно позарез» и «Делай как надо»

Первой полнометражной режиссерской работой Спайка Ли был независимый черно-белый фильм «Ей это нужно позарез». Работа над фильмом длилась всего двенадцать дней лета 1985 года, а расходы на кинопроизводство составили 175 тысяч долларов, однако в прокате кинолента собрала 7 миллионов долларов, таким образом став одним из самых прибыльных фильмов 1986 года. Плюсом к этому фильм молодого режиссера был прекрасно принят критиками.

В 2016 году компания Нетфликс объявила о начале работы над сериалом по мотивам фильма «Ей это нужно позарез». Спайк Ли стал исполнительным продюсером.

Ли, не привыкший к полемике из-за определенных провокационных элементов как в своих фильмах, так и в публичных заявлениях, часто критически смотрит на расовые отношения, политические проблемы, городскую преступность и насилие. Его фильм 1989 года «Делай как надо» рассмотрел все вышеперечисленное и был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.