Справедливость и равенство превыше всего: биография режиссера и актера Спайка Ли

Кто такой Спайк Ли?
Будучи двадцатилетним юношей Спайк Ли снимал разного рода любительские кинофильмы и получил премию студенческий «Оскар» за свою дипломную работу. Первой полнометражной работой Спайка Ли был независимый черно-белый фильм «Ей это нужно позарез». Работа молодого режиссера была прекрасно принята критиками и зрителем, так как стала одним из самых прибыльных фильмов 1986 года.
Спайк Ли также создает документальные фильмы и рекламные ролики. Ли стал обладателем своего первого «Оскара» в 2019 году за лучший адаптированный сценарий к фильму «Черный клановец», хотя был номинирован и как режиссер киноленты.
Режиссер Спайк Ли, Тофер Грейс и Адам Драйвер на съемочной площадке фильма «Черный клановец» 2018 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Спайк Ли, родился Шелтоном Джексоном Ли, 20 марта 1957 года в Атланте, штата Джорджия. В шестилетнем возрасте Ли с семьей переехал в Бруклин, штат Нью-Йорк. Рос Спайк в относительно обеспеченной афроамериканской семье джазового музыканта и школьной учительницы. Ли начал снимать разного рода любительские кинофильмы в 20 лет. Еще будучи студентом колледжа «Мурхаус» Ли снял свой первы короткометражный студенческий фильм под названием «Последняя афера в Бруклине». В 1982 году Ли окончил киношколу искусств Тиш Нью-Йоркского университета и его дипломная работа, фильм под названием «Парикмахерская Джо в районе Бед-Стай»: Мы режем головы» получил студенческую премию «Оскар».
Спайк Ли на фотосессии победителей во время 91-й церемонии вручения премии «Оскар», 24 февраля 2019 г. — Лос-Анджелес, Калифорния, США — Фото: Global Look Press
«Ей это нужно позарез» и «Делай как надо»
Первой полнометражной режиссерской работой Спайка Ли был независимый черно-белый фильм «Ей это нужно позарез». Работа над фильмом длилась всего двенадцать дней лета 1985 года, а расходы на кинопроизводство составили 175 тысяч долларов, однако в прокате кинолента собрала 7 миллионов долларов, таким образом став одним из самых прибыльных фильмов 1986 года. Плюсом к этому фильм молодого режиссера был прекрасно принят критиками.
В 2016 году компания Нетфликс объявила о начале работы над сериалом по мотивам фильма «Ей это нужно позарез». Спайк Ли стал исполнительным продюсером.
Ли, не привыкший к полемике из-за определенных провокационных элементов как в своих фильмах, так и в публичных заявлениях, часто критически смотрит на расовые отношения, политические проблемы, городскую преступность и насилие. Его фильм 1989 года «Делай как надо» рассмотрел все вышеперечисленное и был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.
Актер и режиссер фильма «Делай как надо» 1989 г. Спайк Ли. Фото: кадр из фильма
«Малкольм Икс», «Блюз о лучшей жизни» и рекламные ролики
Последующие фильмы, включая «Малкольм Икс», «Блюз о лучшей жизни», «Кровавое лето Сэма» и «Она ненавидит меня», продолжали исследовать социальные и политические проблемы. Документальный фильм «4 маленькие девочки» о взрыве в баптистской церкви на 16-й улице в 1963 году был номинирован на премию «Оскар» в 1998 году.
В 2006 году Ли снял и спродюсировал четырехчасовой документальный фильм для телевидения «Когда рушатся плотины: Реквием в четырех актах» о жизни в Новом Орлеане после урагана «Катрина». В том же году у него также были хорошие кассовые сборы с криминальным фильмом «Не пойман - не вор», в главных ролях Клайв Оуэн, Джоди Фостер и Дензел Вашингтон.
Ли также добился успеха в режиссуре телевизионной рекламы, наиболее известной из которых стала роль Майкла Джордана в рекламной кампании Nike Air Jordan. Среди других коммерческих клиентов - Converse, Taco Bell и Ben & Jerry's. Его продюсерская компания «40 Acres & A Mule Filmworks» расположена в районе Форт-Грин, где прошло его детство, в Бруклине.
Клайв Оуэн, режиссер Спайк Ли и Дензел Вашингтон на съемках фильма «Не пойман - не вор». Фото: Global Look Press
«Чудо святой Анны», «Чирак»
В 2008 году вышел художественный фильм Спайка Ли «Чудо святой Анны». Это история 92-й дивизии американской армии, состоявшей целиком из чернокожих солдат. В 1944 году подразделение этой дивизии, находящееся под командованием некомпетентных командиров, попало в ловушку в районе одной из итальянских деревень. Фильм рассказывает историю четырех солдат-буффало, которые ищут убежища в маленькой тосканской деревушке, получила высокую оценку за то, что была рассказана на большом экране, т.к. опыт чернокожих пехотинцев, известных как солдаты Буффало, часто упускается из виду.
Затем Ли участвовал в различных проектах, включая документальные фильмы о Коби Брайанте и Майкле Джексоне и ремейк корейского фильма «Олдбой». В 2012 году он повторил роль Муки в фильме «Лето в Ред Хук».
Фильм Ли «Чирак» 2015 года, экранизация «Лисистраты» Аристофана, действие которой происходит в современном Чикаго, был первым полнометражным фильмом, снятым Amazon Studios. В том же году известный режиссер также получил почетный «Оскар» на ежегодной премии губернаторов Академии кинематографических искусств и наук.
Лаз Алонсо, Майкл Или, режиссер Спайк Ли, Омар Бенсон Миллер и Дерек Люк на съемках фильма «Чудо святой Анны» 2008 г. Фото: Global Look Press
«Черный клановец»
В 2018 году Ли снова углубился в тему расовых отношений с «Черным клановцем», где действие происходит в 1970-х годах в Колорадо Спрингс, сюжет следует за первым афроамериканцем-детективом в полицейском управлении города, который намеревается внедриться и разоблачить местное отделение Ку-клукс-клана. Фильм, выпущен за день до годовщины митинга белых националистов в Шарлотсвилле, штат Вирджиния и заканчивается кадрами из Шарлотсвилля.
«Это была одна из вещей, которые мы хотели сделать, соединить прошлое с настоящим», - сказал Ли. «Мы не хотели, чтобы это было просто уроком истории. Несмотря на то, что это происходило в 70-х, мы все равно хотели, чтобы это было современно».
Фильм был номинирован на шесть премий «Оскар» и выиграл лучший адаптированный сценарий. Номинации Лучший фильм, Спайк Ли за лучшую режиссуру, и за Лучшую мужскую роль второго плана. Фильм также был номинирован на лучший монтаж, а композитор Теренс Бланшар был номинирован на лучшую оригинальную партитуру.
Тофер Грейс, Лора Харриер, Адам Драйвер, режиссер Спайк Ли и Джон Дэвид Вашингтон на фотоколле «Черный клановец» во время 71-го Каннского кинофестиваля 15 мая 2018 г. – Канны, Приморские Альпы, Франция – Фото: Global Look Press
В 2021 году вышел 1 сезон документального мини-сериала от HBO Спайка Ли «Эпицентры Нью-Йорка 9/11». Сериал рассказывает о жизни, потерях и выживании Нью-Йорка начиная с терактов 11 сентября, Black Lives Matter и пандемии COVID-19. Ли провел более 200 интервью для сериала говоря с учеными, журналистами и участниками всякого рода движений. Сериал получил хорошие отзывы критиков
Фото: постер документального мини-сериала «Эпицентры Нью-Йорка 9/11» 2021 г.
Личная жизнь
В 1993 году Спайк Ли женился на Тоне Льюис Ли. У них двое детей — дочь Сэтчел, рожденная в 1994 году, и сын Джексон, родившийся в 1997 году. Ли с семьей проживает в Верхнем Ист-Сайде.
Сэтчел Ли, Тоня Льюис Ли, Спайк Ли и Джексон Ли на премьере фильма «Дом, который построил Джек» во время 71-го Каннского кинофестиваля 14 мая 2018 г. – Канны, Приморские Альпы, Франция – Фото: Global Look Press