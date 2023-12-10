Трагедия актрисы Ульяновой из «Покровских ворот»: алкоголизм, цирроз печени, рак и одиночество

Инна Ульянова, как говорят в народе, родилась с золотой ложечкой во рту. Ее папа работал заместителем министра угольной промышленности СССР. С пеленок она не знала о трудностях, которые приходилось испытывать обычным советским гражданам.
Отсюда – бешеная уверенность в себе и абсолютный эгоизм, от которого сильно страдал ее муж Борис Голдаев. Впрочем, он считает, что сама актриса мучилась от него не меньше. Эта особенность характера привела ее к тотальному одиночеству, забвению, алкоголизму и трагическому уходу из жизни без поддержки близких и друзей.
Инна Ульянова. Кадр из фильма Михаила Козакова «Покровские ворота»
Роли, которые принесли Ульяновой популярность
Инну Ульянову большинство советский и российских зрителей помнят по властной роли Маргариты, жены Хоботова в фильме «Покровские ворота». Однако звезда снималась и до этого в кино. Например, в «Карнавальной ночи» и в «17 мгновениях весны», но все это были эпизоды.
Казалось бы, после успеха «Покровских ворот» ее должны заметить режиссеры и дать ей множество разноплановых ролей. Но нет, образ Маргариты навсегда приклеился к ней. Ульяновой стали бесконечно предлагать роли токсичных женщин, что не очень ее устраивало.
Ульянова была уверена, что достойна лучших ролей и лучшей актерской судьбы, это сильно удручало ее.
Инна Ульянова. Кадр из фильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны»
Семейная жизнь Ульяновой
На личном фронте у Инны Ульяновой тоже не складывалось. В 1966 году она вышла замуж за артиста Бориса Голдаева, пара поселилась в квартире родителей актрисы. Но этот союз продержался всего полтора года.
«Кроме актерства, она ничего другого в упор не видела и видеть не собиралась, поэтому мы развелись. Инна в личной жизни была несчастливым и одиноким человеком из-за своего бескрайнего эгоизма», — говорил Голдаев.
Пара распалась после эпизода с Анастасией Вертинской, когда Борис Голдаев пригласил хрупкую красавицу на танец на одном из праздников и вызвал у жены ревность.
Вечером дома артист почувствовал себя плохо и пожаловался жене, а та никак не отреагировала, заявив, что тот просто перебрал, да к тому «весь вечер проговорил с какими-то бабами».
Утром Борис Голдаев собрал вещи и ушел в театральное общежитие от жены.
Но Инна Ульянова не собиралась сдаваться. Через несколько дней она пришла к мужу и заявила, что ее папа подарил им квартиру. Молодой супруг остался непреклонным, отдельное жилье не соблазнило его вернуться к супруге.
Борис Голдаев. Кадр из фильма Александра Зархи «Анна Каренина»
Увлечение французским летчиком, которое окончилось трагедией
Впрочем, самой главной любовью Инны Ульяновой был не муж Борис Голдаев, а французский пилот Жан-Пьер Константен. Он увидел на театральной сцене актрису и был заворожен ею, подошел к ней после спектакля знакомиться, начался очень яркий и романтичный роман.
Подруги Ульяновой вспоминают, что она ни для одного мужчины так не старалась – готовила ему вкусные русские блюда и накрывала к его приезду щедрый стол. А он в свою очередь постоянно удивлял возлюбленную.
Однажды летчик был проездом в Москве. Имея ключи от квартиры Ульяновой, заскочил к ней и оставил на столе цветы и записку: «Люблю. Скучаю. Жалею, что не застал».
Француз ни один раз предлагал актрисе выйти за него замуж, но та постоянно отказывалась – то ли из-за желания построить карьеру на родине, то ли из-за отца, крупного чиновника.
Мир Ульяновой рухнул, когда ей позвонила экономка Константена и сказала, что пилот умер.
Инна Ульянова. Кадр из фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем»
Бесславный конец Ульяновой
Одиночество и нереализованность привели Ульянову к бутылке. Соседи все чаще стали замечать актрису сидящей у дома на скамейке с бессмысленным взглядом, в ботинках на босу ногу.
А в 2001 году ее забрали в психушку. После длительного запоя актрисы соседка обнаружила ее голой в подъезде, Ульянова заверяла, что у нее дома сидят несколько мужчин. Квартира оказалась пустой, и соседка приняла решение вызвать санитаров.
После лечения в клинике Инна Ульянова на какое-то время пришла в себя, но ненадолго. Вслед за алкоголизмом, у нее начался цирроз печени, потом развилось онкологическое заболевание.
Своим образом жизни актриса оттолкнула к тому моменту многих друзей и приятелей, с ней никто не хотел общаться, кроме некой Марины Маматюк, которую она называла племянницей. На самом деле она не имела к Инне Ульяновой никакого родственного отношения, познакомилась с ней на улице, завоевала ее доверие. А когда актриса умерла, оказалось, что квартира завещана именно ей.
Умирала Ульянова в мучительном одиночестве в своей квартире, ключи от которой были только у Маматюк. Когда ее «племянница» решила навестить «тетю», то спасать ее было уже поздно. Лечение звезда не проходила, и врачи не смогли ее поставить на ноги, отправив в больницу.
Позже у Ульяновой нашлась и настоящая внучатая племянница Анна, которая отсудила квартиру, отдав денежную компенсацию Маматюк.
Источники: «Собеседник», «Культурология», «Экспресс газета»
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