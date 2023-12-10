Трагедия актрисы Ульяновой из «Покровских ворот»: алкоголизм, цирроз печени, рак и одиночество

Семейная жизнь Ульяновой

На личном фронте у Инны Ульяновой тоже не складывалось. В 1966 году она вышла замуж за артиста Бориса Голдаева, пара поселилась в квартире родителей актрисы. Но этот союз продержался всего полтора года.

«Кроме актерства, она ничего другого в упор не видела и видеть не собиралась, поэтому мы развелись. Инна в личной жизни была несчастливым и одиноким человеком из-за своего бескрайнего эгоизма», — говорил Голдаев.

Пара распалась после эпизода с Анастасией Вертинской, когда Борис Голдаев пригласил хрупкую красавицу на танец на одном из праздников и вызвал у жены ревность.

Вечером дома артист почувствовал себя плохо и пожаловался жене, а та никак не отреагировала, заявив, что тот просто перебрал, да к тому «весь вечер проговорил с какими-то бабами».

Утром Борис Голдаев собрал вещи и ушел в театральное общежитие от жены.

Но Инна Ульянова не собиралась сдаваться. Через несколько дней она пришла к мужу и заявила, что ее папа подарил им квартиру. Молодой супруг остался непреклонным, отдельное жилье не соблазнило его вернуться к супруге.