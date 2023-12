Как неродной отец Анастасии Макаревич подарил ей счастливую жизнь

Кстати, еще в начале музыкальной карьеры Анастасии многие задавались вопросом, является ли она родственницей солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича*. И впоследствии выяснилось, что Алексей — его двоюродный брат.

Так вот, при содействии родителей Анастасия развивала свои вокальные данные. Так, она занималась в студии Юрия Шерлинга, где постигала азы исполнения джаза, ходила в музыкальную школу по классу гитары. Также Анастасия Макаревич посещала музыкальный театр и занималась танцами.

Однако после школы Анастасия подала документы в МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики) на факультет гостиничного дела и международного туризма. Также она получила профильное образование, окончив Государственную классическую академию им. Маймонида как преподаватель эстрадно-джазового вокала.

«Лицей»

Огромную роль в карьере Анастасии сыграло ее участие в группе «Лицей», которую, кстати, и продюсировал Алексей Макаревич. Интересно, что в начале творческого пути коллектива наряды для участниц придумывал и сам Алексей, в котором неожиданно проснулся талант художника. В золотой состав коллектива также вошли Изольда Ишханишвили и Елена Перова.

Девушки дебютировали на большой сцене в программе «Утренняя звезда» в декабре 1991 года с хитом ABBA One of us. Как вспоминала Анастасия в одном из своих интервью, название коллектива появилось буквально за кулисами передачи. А до этого момента группа называлась «Каникулы».

Затем участницы «Лицея» выступили в программе «МузОбоз» со своей первой песней «Субботний вечер», после чего к ним пришла узнаваемость, стали появляться поклонники.

А уже в 1993 году группа выпустила первый альбом под названием «Домашний арест», на смену которому пришел диск «Подруга ночь».