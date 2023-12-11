Как неродной отец Анастасии Макаревич подарил ей счастливую жизнь

Настоящим отцом Анастасии Макаревич стал отчим. Он сыграл в ее жизни судьбоносную роль, подарив артистке дело ее жизни. Именно с его подачи на эстраде появилась группа «Лицей», солисткой которой является Анастасия.

Алексей Макаревич ушел из этого мира почти десять лет назад, но певица до сих пор хранит его подарок — кольцо с лунным камнем. Отец бы гордился Анастасией, видя и череду ее перевоплощений в проекте «Суперстар» на НТВ.

Детство и родители

Анастасия Макаревич родилась 17 апреля 1977 года в Москве в семье журналиста Александра Георгиевича Капралова и экономиста Валерии Вернальдовны.

Интересно, что в одном из интервью Анастасия призналась, что во время родов ее мама пережила клиническую смерть. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Поэтому девочку и назвали именем Анастасия, что означает «воскресшая».

Когда Насте исполнилось восемь лет, родители развелись. Впоследствии выяснилось, что причиной разрыва пары стал тот факт, что отец Анастасии злоупотреблял алкоголем, и ее мама не смогла мириться с этой зависимостью.

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