Как неродной отец Анастасии Макаревич подарил ей счастливую жизнь

Настоящим отцом Анастасии Макаревич стал отчим. Он сыграл в ее жизни судьбоносную роль, подарив артистке дело ее жизни. Именно с его подачи на эстраде появилась группа «Лицей», солисткой которой является Анастасия.
Алексей Макаревич ушел из этого мира почти десять лет назад, но певица до сих пор хранит его подарок — кольцо с лунным камнем. Отец бы гордился Анастасией, видя и череду ее перевоплощений в проекте «Суперстар» на НТВ.
Детство и родители
Анастасия Макаревич родилась 17 апреля 1977 года в Москве в семье журналиста Александра Георгиевича Капралова и экономиста Валерии Вернальдовны.
Интересно, что в одном из интервью Анастасия призналась, что во время родов ее мама пережила клиническую смерть. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Поэтому девочку и назвали именем Анастасия, что означает «воскресшая».
Когда Насте исполнилось восемь лет, родители развелись. Впоследствии выяснилось, что причиной разрыва пары стал тот факт, что отец Анастасии злоупотреблял алкоголем, и ее мама не смогла мириться с этой зависимостью.
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Анастасия Макаревич в детстве. Фото: соцсети Анастасии Макаревич
К счастью, женщина не оставалась одна. Она вышла замуж за архитектора Алексея Макаревича, который также увлекался музыкой.
Он является основателем группы «Опасная зона» (впоследствии — «Кузнецкий мост»). Также Алексей Макаревич был гитаристом в группе «Воскресение».
Анастасия приняла и полюбила его как отца. Тем более что биологический отец в воспитании дочери не участвовал. А вот Алексей Макаревич сыграл в ее жизни судьбоносную роль. Недаром при получении паспорта девушка взяла его фамилию и отчество.
«С Сашей, так я называю своего биологического отца, мы практически не виделись, он почти не появлялся в моей жизни после развода. Лет в 12 я ездила к нему в Болгарию, где он тогда работал, и после этого мы больше никогда не встречались, — рассказывала Анастасия в интервью газете «Жизнь». — Я его практически не знала и не знаю…
Когда в маминой жизни появился Алексей, он окружил меня такой заботой, что очень быстро стал для меня настоящим папой. Да, есть гены, которые передаются, но главное — это любовь, внимание и забота, которую тебе дарят твои родители».
Алексей Макаревич с женой и дочерью. Фото: соцсети Анастасии Макаревич
Кстати, еще в начале музыкальной карьеры Анастасии многие задавались вопросом, является ли она родственницей солиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича*. И впоследствии выяснилось, что Алексей — его двоюродный брат.
Так вот, при содействии родителей Анастасия развивала свои вокальные данные. Так, она занималась в студии Юрия Шерлинга, где постигала азы исполнения джаза, ходила в музыкальную школу по классу гитары. Также Анастасия Макаревич посещала музыкальный театр и занималась танцами.
Однако после школы Анастасия подала документы в МЭСИ (Московский государственный университет экономики, статистики и информатики) на факультет гостиничного дела и международного туризма. Также она получила профильное образование, окончив Государственную классическую академию им. Маймонида как преподаватель эстрадно-джазового вокала.
«Лицей»
Огромную роль в карьере Анастасии сыграло ее участие в группе «Лицей», которую, кстати, и продюсировал Алексей Макаревич. Интересно, что в начале творческого пути коллектива наряды для участниц придумывал и сам Алексей, в котором неожиданно проснулся талант художника. В золотой состав коллектива также вошли Изольда Ишханишвили и Елена Перова.
Девушки дебютировали на большой сцене в программе «Утренняя звезда» в декабре 1991 года с хитом ABBA One of us. Как вспоминала Анастасия в одном из своих интервью, название коллектива появилось буквально за кулисами передачи. А до этого момента группа называлась «Каникулы».
Затем участницы «Лицея» выступили в программе «МузОбоз» со своей первой песней «Субботний вечер», после чего к ним пришла узнаваемость, стали появляться поклонники.
А уже в 1993 году группа выпустила первый альбом под названием «Домашний арест», на смену которому пришел диск «Подруга ночь».
Анастасия Макаревич в молодости с участницами старого состава группы «Лицей». Фото: кадр из клипа на песню «Осень»
В 1995 году появился знаменитый хит группы «Осень», написанный самим Алексеем, благодаря чему коллектив пережил новую волну популярности. На протяжении полугода песня держалась на верхних строчках хит-парадов, а сами девушки получили премию «Овация» в номинации «Открытие года». После выхода этой песни артистки отправились в двухгодичный гастрольный тур, давали практически по два концерта в день. И, как говорила Анастасия, певицы выступали только «живьем».
В 1997 году выходит новый альбом «Лицея» — «Паровозик-облачко». Однако вскоре в группе происходят кардинальные перемены: из нее уходит Елена Перова, а спустя какое-то время и Изольда Ишханишвили. Определенный период времени в «Лицее» выступала и Анна Плетнева, ныне солистка группы «Винтаж».
Вообще, состав коллектива то и дело претерпевал изменения. Постоянно в нем оставалась только сама Анастасия. Как признавалась артистка в одном из своих интервью, в вокальном плане отец делал ставку именно на нее. И когда писал песни для группы, отталкивался от ее ощущений и переживаний, подстраивался под дочь, подбирал композиции по ее голосу, наблюдал за тем, что происходит в ее жизни и душе и старался отразить это в текстах.
«Но при этом отец старался никого не обидеть, у всех были свои сольные партии. Мы делили все песни по частям. В какой-то момент сольных песен было больше у меня, так как отец писал их все-таки под меня, — вспоминала Анастасия в интервью газете «Жизнь». — Однако, на мой взгляд, он в каждую из нас много вложил, научил нас правильному отношению к работе и подарил всем нам эту удивительную историю».
Группа «Лицей» в нынешнем составе. Фото: соцсети Анастасии Макаревич
В дальнейшем группа продолжала свои выступления уже в обновленном составе. Так, в начале нулевых звучали новые песни «Лицея», как «Ты станешь взрослой», «Как ты о нем мечтала», записывались альбомы, организовывались гастроли.
Параллельно с пением в группе Анастасия развивала и сольную карьеру. Так, в 2012 году она записала синглы «Ты думала», «Падаю вверх», «Где-то».
Спустя два года в жизни певицы случилась трагедия. Ушел из жизни Алексей Макаревич. Во сне у него случился инсульт… И Анастасия взяла управление группой на себя, стала продюсером коллектива.
В 2017 году «Лицей» отметил свое 25-летие большим сольным концертом. А спустя два года презентовали новый альбом с символичным названием «Мчится время». Из свежих новостей коллектива: недавно у группы вышел новый танцевальный трек «Танцуй со мной».
Другие проекты
Помимо музыки, Анастасия Макаревич принимает участие и в других проектах. Так, определенный период она вела знаменитую информационную программу «Времечко» на канале ТВЦ, освещавшую актуальные события страны. А в 2019 году вошла в состав сотни проекта телеканала «Россия» «Ну-ка, все вместе!».
Анастасия Макаревич. Фото: соцсети
Муж Евгений и сыновья
Вот уже много лет Анастасия счастлива в браке с юристом Евгением Першиным, с которым познакомилась еще в 2000 году на вечеринке друзей. Евгений увидел эффектную артистку еще задолго до знакомства и влюбился в нее. Какое-то время мужчина работал директором группы «Лицей». И вот однажды Анастасия обратила на него внимание… Это случилось, когда Евгений исполнил для нее романс «Очарована, околдована».
На протяжении двух лет они общались, узнавали друг друга лучше, а потом приняли решение пожениться. В 2003 году родился сын Матвей, в 2009-м — Макар.
Как рассказывала Анастасия в одном из своих интервью, она долго не могла определиться с именем для старшего сына. И на протяжении месяца называла его то Сашей, то Димой. А потом пригляделась к нему и подумала: «Да это же Матвей», впоследствии узнала, что это имя означает «Богом данный».
Анастасия Макаревич с мужем и сыновьями. Фото: соцсети Анастасии Макаревич
А вот младшего назвали Макаром. Это прозвище отца Анастасии, производное от его фамилии. Матвей вырос из шинели знаменитой футбольной команды «Локомотив», где играл в молодежной сборной, сейчас же он выступает за нижнекамский «Нефтехимик».
Анастасия очень ценит свою семью. Говоря о своем муже, рассказывает, что он очень заботливый и надежный человек и не чурается домашней работы. Чтобы помочь жене, может приготовить ужин и убраться дома, не считая это недостойным мужчины, как полагают некоторые.
Рост
Рост Анастасии Макаревич — 168 сантиметров.
Анастасия Макаревич сейчас
Сейчас в жизни Анастасии начался новый виток популярности. Так, певица принимает участие в проекте телеканала НТВ «Суперстар». Передача посвящена артистам, которые блистали на сцене в 90-е — начале 2000-х, на некоторое время ушли в тень и вот снова показывают себя с неожиданных сторон.
Наряду с Анастасией Макаревич в этом сезоне шоу «Суперстар» также можно увидеть Алексея Глызина, Игоря Наджиева, Феликса Царикати, Алексея Гомана, Ларису Черникову, Кая Метова.
Сейчас Анастасия — одна из фавориток проекта, которая нередко получает высокие баллы. На программе она уже успела исполнить композиции из репертуара Александра Градского, Бейонсе, Леди Гаги и других артистов.
Анастасия Макаревич в шоу «Суперстар». Фото: телеканал НТВ
«Как мне кажется, у меня яркие, красивые и удачные номера — рада, что есть такая возможность: спеть большое количество разноплановых песен на русском и английском языках, — отметила Анастасия в недавнем интервью Teleprogramma.pro. — Это всегда крайне интересно. Можно и голос показать, и все артистические возможности. Думаю, порадую и удивлю зрителей еще не раз».
Выступление Анастасии в проекте «Суперстар» можно увидеть по субботам на канале НТВ.
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