Сыграла и Тину Тернер, и крутого полицейского: творческий путь американской актрисы Анджелы Бассетт

Ранняя жизнь и карьера

Анджела Эвелин Бассетт родилась 16 августа 1958 года в районе Гарлем в Нью-Йорке и воспитывалась вместе со своей сестрой Д'Нэтт в Санкт-Петербурге, штат Флорида, их матерью-одиночкой Бетти, социальным работником. Во время школьной поездки она вдохновилась актерским будущим после просмотра классической постановки Кеннеди-центра «История мышей и людей» с Джеймсом Эрлом Джонсом в главной роли. Анджела Бассетт известна своими многочисленными драматическими ролями в кино, на телевидении и на сцене.

Ободряемая преподавателем, Бассетт продолжила обучение в Йельском университете на стипендию, получив степень бакалавра афроамериканистики и степень магистра драматургии. В университете она училась у известного режиссера Ллойда Ричардса, который сыграл с ней в бродвейских постановках двух пьес Августа Уилсона: «Черная задница» Ма Рейни и «Приходи и уходи» Джо Тернера.