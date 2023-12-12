Сыграла и Тину Тернер, и крутого полицейского: творческий путь американской актрисы Анджелы Бассетт

Кто такая Анджела Бассетт?
Анджела Бассетт училась в Йельской школе драмы. Снялась в биографическом фильме о Тине Тернер «На что способна любовь», за который актриса получила премию «Золотой глобус» и была номинирована на премию «Оскар». Среди других кинолент - «В ожидании выдоха», «Увлечения Стеллы», «Странные дни», «Сверхновая» и другие. В 1997 году она вышла замуж за коллегу-актера Кортни Б. Вэнса.
Фильм «Миссия невыполнима: Последствия» 2018 г. Генри Кавилл в роли Огюста Уокера и Анджела Бассетт. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Анджела Эвелин Бассетт родилась 16 августа 1958 года в районе Гарлем в Нью-Йорке и воспитывалась вместе со своей сестрой Д'Нэтт в Санкт-Петербурге, штат Флорида, их матерью-одиночкой Бетти, социальным работником. Во время школьной поездки она вдохновилась актерским будущим после просмотра классической постановки Кеннеди-центра «История мышей и людей» с Джеймсом Эрлом Джонсом в главной роли. Анджела Бассетт известна своими многочисленными драматическими ролями в кино, на телевидении и на сцене.
Ободряемая преподавателем, Бассетт продолжила обучение в Йельском университете на стипендию, получив степень бакалавра афроамериканистики и степень магистра драматургии. В университете она училась у известного режиссера Ллойда Ричардса, который сыграл с ней в бродвейских постановках двух пьес Августа Уилсона: «Черная задница» Ма Рейни и «Приходи и уходи» Джо Тернера.
Номинантка на премию «Оскар» Анджела Бассетт на 95-й церемонии вручения премии «Оскар», 12 марта 2023 года, Голливуд, Калифорния, США.
«Малкольм Икс», «На что способна любовь», «История Розы Паркс»
Несмотря на то, что успех на сцене к ней пришел рано, Бассетт пришлось довольно много потрудиться, чтобы перешагнуть стереотипные роли, обычно отводимые афроамериканским актрисам на сцене и экране. Ее первой ролью была эпизодическая роль в культовом сериале «Иллюзия убийства» (1986). А в 1991 году у нее уже была ключевая роль в культовом фильме Джона Синглтона «Ребята с улицы». Всего год спустя ей досталась роль Кэтрин Джексон, матери ребят из певческой группы Jackson Five, в фильме «Джексоны: американская мечта» (1992). Бассетт продолжила играть сильных женских персонажей, сыграв Бетти Шабазз, вдову Малкольма Икс, в фильме Спайка Ли «Малкольм Икс» (1992) с Дензелом Вашингтоном в главной роли.
В 1992 году Бассет была впервые номинирована на премию «Эмми» за фильм «История Розы Паркс», а также выдающуюся роль Тины Тернер в фильме «На что способна любовь» (1993), за который уже была номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.
Анджела Бассетт в роли Тины Тёрнер в фильме «На что способна любовь» 1993 г. Фото: Global Look Press
«Ожидание выдоха», «Увлечения Стеллы»
Бассетт снялась вместе с Уитни Хьюстон в экранизации фильма Терри Макмиллана «Ожидание выдоха» в 1995 году. В 1998 году она сыграла главную роль в другой экранизации Макмиллана «Увлечения Стеллы». В фильме Джоди Фостер «Контакт» 1997 г. о встрече с инопланетянами Бассетт сыграла работника высшего уровня аппарата президента - советника президента. Вернувшись на сцену, Бассетт сыграла леди Макбет в шекспировском «Гамлете» с Алеком Болдуином в главной роли в публичном театре Джозефа Паппа в Нью-Йорке в 1998 году.
Анджела Бассетт и Вупи Голдберг. Фото: кадр из фильма «Увлечения Стеллы» 1998 г.
«Скорая помощь», «Испытание Акилы»
Будучи разносторонней исполнительницей, Бассетт продолжала заниматься разнообразными проектами. В 2005 году она выступала на одной сцене со своим мужем Кортни Б. Вэнсом в региональной постановке «Девушка в пятницу». Пара также появилась вместе в заключительном сезоне популярной телевизионной драмы «Скорая помощь» с 2008 по 2009 год.
На большом экране Бассетт снялся в 2006 году в фильме «Испытание Акилы» с Кеке Палмер и Лоуренсом Фишберном. Она сыграла мать городского гения правописания, которая борется за национальный титул. Бассетт сыграла мать убитого рэпера Кристофера «Бигги» Уоллеса в биографическом фильме 2009 года «Ноториус». В 2011 году она снялась в нескольких фильмах, включая свадебную комедию «Испытание свадьбой» и экранизации комиксов «Зеленый Фонарь».
Анджела Бассетт в роли Волетты Уоллес в фильме «Ноториус» 2009 г. Фото: Global Look Press
«Бетти и Коретта», «Падение Олимпа»
Бассетт вернулась на Бродвей в фильме «Вершина горы» с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли. Она сыграла горничную, которая проводит время с лидером движения за гражданские права Мартином Лютером Кингом-младшим до его убийства. На маленьком экране она сыграла вдову Кинга, Коретту Скотт Кинг, в телефильме 2013 года «Бетти и Коретта», в котором Мэри Дж. Блайдж сыграла Бетти Шабазз.
В том же году она снялась в роли директора секретной службы Линн Джейкобс в фильме «Падение Олимпа» и в экранизации фильма Лэнгстона «Черное Рождество», в котором также снялись Форест Уитакер и Дженнифер Хадсон.
Фильм «Черное Рождество» 2013 г. Анджела Бассетт в роли Ареты Коббс и Форест Уитакер в роли преподобного Корнелла. Фото: Global Look Press
«Американская история ужасов»
С тех пор Бассетт снялась в нескольких сериалах и фильмах, в том числе в «Американской истории ужасов», сыграв Мэриан Лаво, «Королеву вуду Нового Орлеана» в третьем сезоне «Шабаш», который принес ей две номинации на премию «Эмми». Бассетт получила еще одну номинацию на премию «Эмми» за роль Дезире Дюпре, трехгрудой леди, в четвертом сезоне сериала «Американская история ужасов: шоу уродов». Она вернулась в пятый сезон сериала «Отель», сыграв кинозвезду Рамону Ройял и актрису-алкоголичку Моне Тумусиме в шестом сезоне «Роанок».
Анджела Бассетт в сериале «Американская история ужасов» 3 сезон «Шабаш» 2013 г. Фото: Global Look Press
«Черная пантера», «9-1-1»
Бассетт сыграла вдовствующую королеву Рамонду, королеву-мать Ваканды в фильме 2018 года «Черная пантера». Бассетт также взяла на себя роль Афины в телешоу «9-1-1», где она также выступала в качестве продюсера.
Среди других кинопроектов Бассетт: «Чирак» (2015), «Падение Лондона» (2016), и «Миссия невыполнима: Последствия» (2018).
Фильм «Черная пантера» 2018 г. Чедвик Боузман в роли Т'Чалла Черной Пантеры и Анджела Бассетт в роли Рамонды. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Бассетт замужем за актером Кортни Б. Вэнсом. Они поженились 12 октября 1997 года. В 2006 году у пары родились близнецы. Сын Слейтер и дочь Бронуин от суррогатной матери.
Кортни Б. Вэнс и Анджела Бассетт на балу Элизабет Тейлор по сбору средств на борьбу со СПИДом в отеле Beverly Hills, Калифорния, 21 сентября 2023 года. Фото: Global Look Press