Тату-мастер, белый маг и музыкант с загадочным псевдонимом TRVUR: биография звезды «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеева

Биография звезды
Дмитрий Матвеев — юный участник 20-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов», который стал его победителем. Парень увлечен магией, музыкой и в целом творчеством. Свои таланты юноша направляет в светлую сторону. Он стремится к тому, чтобы мир стал лучше, несмотря на его жестокость и суровость.
На занятия магией натолкнул прапрадедушка
Дмитрий родился 15 июля 1997-го в Тольятти. Увлекаться магией мальчик начал благодаря прапрадедушке и у него есть младший брат Михаил. Зато в личном аккаунте в соцсетях парень изредка выкладывал детские фотографии. О своем образовании Дмитрий также не спешил рассказывать, но большую часть подписок занимают медицинские паблики. Поклонники предположили, что Матвеев, возможно, учился на врача.
Дима Матвеев в 2016 году. Фото: соцсети Дмитрия Матвеева
В реальной жизни Дмитрий овладел вполне себе обычной профессией. Парень отлично рисует. Приобретенные навыки позволили ему стать тату-мастером. Причем он утверждал, что важнее всего не получившееся изображение на теле клиента, а энергетический посыл, с которым рисунок был сделан.
Дима отказывается делать рисунки на религиозную тематику. Но при этом с удовольствием берется и за росписи стен на заказ, увлеченно занимается ваянием скульптур из глины.
Музыкальные пристрастия Дмитрия
Матвеев также обладает хорошими вокальными данными. В 2017 году под творческим псевдонимом TRVUR он явил миру дебютный мини-альбом «366 день», состоящий из семи треков, а на следующий год — EP Paranormal.
Со слов Дмитрия, присутствие потустороннего в жизни он начал замечать с 2016-го. Именно тогда он нашел рукописи прапрадедушки и стал их изучать. Сам себя Матвеев называет «паранормальным наркоманом». Заветная мечта парнишки — попасть на мистическое шоу на ТНТ — осуществилась в 2019-м, когда он прошел кастинг в 20-й сезон.
Фотосессия Димы Матвеева. Фото: соцсети Дмитрия Матвеева
Участие в «Битве экстрасенсов»
В первом испытании «Битвы экстрасенсов» присутствовавшие должны были угадать, что спрятано за ширмой на импровизированной сцене. 28 участников примерно почувствовали происходящее, Дмитрию же удалось понять, что главной героиней эксперимента оказалась девушка в некомфортном состоянии, также он определил ее возраст.
Далее участникам пришлось искать спрятанного человека в багажнике. В очередной раз впечатляюще справилась с поставленной задачей китаянка Чжофань Ли. Дмитрий Матвеев двигался в верном направлении. Он выбрал нужную желтую машину. Но потом, поддавшись провокации Сергея Сафронова, поменял мнение, остановившись на соседнем автомобиле. Впрочем, ему настолько удалось впечатлить зрителей из зала, что они решили дать парню второй шанс. В итоге, он стал победителем, чем обрадовал своих фанатов.
Дмитрий Матвеев на съемках шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Соцсети: соцсети Дмитрия Матвеева
На пути к финалу Матвеев несколько раз проваливал задания. В какой-то момент его фото было обнаружено в черном конверте. Помогло дополнительное испытание, которое он выиграл и тем самым открыл себе путь дальше.
Победа Димы стала неожиданностью. Ходили слухи, что успех парню обеспечили соотечественники его девушки Астрид, уроженки Китая. Несмотря на выигрыш Матвеевым главной награды, своего негативного отношения к нему все выпуски состязания не скрывал телеведущий Сергей Сафронов. Ведущий называл юношу наглецом.
Личная жизнь парня
До того, как стать известным, Дима скрывал свои личные отношения. Однако в какой-то момент он разместил в Сети фото с миловидной блондинкой. В Интернете засветилось имя его девушки — Анна Купцова. Однажды колдун обмолвился о том, что роман продлился четыре года.
Дмитрий Матвеев в шоу «Битва экстрасенсов». Фото: кадр из шоу ТНТ
На проекте маг сблизился со коллегой из Китая по имени Астрид. Девушка не знала русского языка, поэтому Дмитрий решил стать ее переводчиком. Пара изъяснялась по-английски. Роман начался уже во время участия ребят в шоу. При этом Дмитрий признавался, что вместе с возлюбленной часто тренировал телепатию.
Лишь в 2023 году Матвеев поделился с поклонниками подробностями отношений с Астрид. Так, в 2019-м он уехал вслед за избранницей в Китай, где пара поженилась. В течение трех лет супруги пытались построить крепкую семью, но затем последовал развод. По словам мага, они с девушкой не сошлись характерами.
Дмитрий с бывшей женой Астрид. Фото: соцсети Дмитрия Матвеева
Матвеев сейчас
О том, что парень примет участие в новом проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших», информация на канале ТНТ появилась весной 2023 года. На шоу в этот раз пригласили девять финалистов. В их числе — Александр Шепс, Константин Гецати, Влад Череватый. На съемках царила напряженная атмосфера. Все участники были знакомы только заочно, скоро на рабочей площадке начались провокации.
В третьем выпуске Дима отправился на испытание в подмосковную деревню Черное вместе с Марьяной Романовой и Константином Гецати. Они столкнулись с заколдованным жильем и провели ритуал. А в память об этом Матвеев сделал тату на ноге.
Дмитрий Матвеев сейчас. Фото: соцсети Дмитрия Матвеева
В сентябре вышли новые серии «Экстрасенсов. Битва сильнейших». Дмитрий снова стал бороться за первенство. Сейчас звезда ведет обширную практику, регулярно проводит сеансы магии. В Сети появляются видео благодарных клиентов Матвеева, которые он выкладывает в своем аккаунте.
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