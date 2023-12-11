Тату-мастер, белый маг и музыкант с загадочным псевдонимом TRVUR: биография звезды «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Матвеева

В реальной жизни Дмитрий овладел вполне себе обычной профессией. Парень отлично рисует. Приобретенные навыки позволили ему стать тату-мастером. Причем он утверждал, что важнее всего не получившееся изображение на теле клиента, а энергетический посыл, с которым рисунок был сделан.

Дима отказывается делать рисунки на религиозную тематику. Но при этом с удовольствием берется и за росписи стен на заказ, увлеченно занимается ваянием скульптур из глины.

Музыкальные пристрастия Дмитрия

Матвеев также обладает хорошими вокальными данными. В 2017 году под творческим псевдонимом TRVUR он явил миру дебютный мини-альбом «366 день», состоящий из семи треков, а на следующий год — EP Paranormal.

Со слов Дмитрия, присутствие потустороннего в жизни он начал замечать с 2016-го. Именно тогда он нашел рукописи прапрадедушки и стал их изучать. Сам себя Матвеев называет «паранормальным наркоманом». Заветная мечта парнишки — попасть на мистическое шоу на ТНТ — осуществилась в 2019-м, когда он прошел кастинг в 20-й сезон.