Съемки в сериале про дворовую жизнь, кастинг в «Серебро» и модельная карьера: что известно о молодой актрисе Елизавете Базыкиной

Биография артистки
Елизавета Базыкина стремится быть разноплановой артисткой. До поступления в ГИТИС она занималась вокалом и даже несколько раз выступала. Красавица-блондинка успела зарекомендовать себя как модель и еще до окончания института блистала на сцене ведущих театров Москвы. Не так давно Лиза начала кинокарьеру. И здесь ее поджидал успех. Особенно, после выхода скандального сериала Жоры Крыжовникова.
Росла амбициозным ребенком
30 апреля 2000 года в Сызрани на свет появилась будущая актриса и модель. Девочку с детства тянуло в искусство. Она обожала петь, во время учебы усердно занимаясь академическим вокалом. Успевала Лиза и выступать на фестиваллях и сборных концертах. Параллельно с общеобразовательной девочка посещала и местную детскую школу искусств, где выучилась играть на фортепиано и гитаре. Танцы также присутствовали в жизни юного дарования.
Кстати, в 2018 году пробивная девушка участвовала в кастинге в группу «Серебро», который проводил продюсерский центр Максима Фадеева. Она вошла в тридцатку лучших, но оказалась далеко не на первых строчках, 22 место.
В 2019-м девушка после хождений по театральным институтам наконец-то пробилась на актерский факультет ГИТИСа, оказавшись в мастерской Валентина Клементьева. На вступительном испытании девушка читала басню «Стрекоза и Муравей», в спектакле по которой еще в детстве была главной героиней.
Лиза в подростковом возрасте выступает на сцене. Фото: uznayvse.ru
Театральный дебют Лизы
Уже через несколько месяцев после поступления в ГИТИС девушка выступала во МХАТе имени Максима Горького — ее первый выход на сцену состоялся в «Сочи. Некурортном романе» Сергея Глазкова и Эдуарда Боякова. С последним она познакомилась еще на вступительных испытаниях. Премьера спектакля прошла в феврале 2020-го на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета.
В том же году юную, но подающую надежды актрису, ввели сразу в ряд спектаклей. У нее было несколько ролей в «Мастере и Маргарите» и одна из главных — в нашумевшем «Лавре» по одноименному роману Евгения Водолазкина.
В «Царском венце» о крестном пути семьи Николая II Елизавете посчастливилось перевоплотиться в великих исторических личностей, а в «Лесе» по Александру Островскому — в Аксинью Даниловну.
В 2022 году студентка вписала в биографию Театр на Малой Бронной, где Константин Богомолов включил коллегу в постановку «Дядя Лева (Покровские ворота)». Кроме того, в феврале того же года она приглашала всех желающих на свой первый дипломный спектакль «М.И.З.А.Н.Т.Р.О.П. (Отмена “Тартюфа”)» Сергея Посельского.
Елизавета Базыкина в студенческом спектакле (в центре). Фото: uznayvse.ru
Съемки у Тодоровского
В 2022 году случилось настоящий виток популярности Базыкиной. О ней стали писать практически все СМИ. Во-первых, она положила начало фильмографии, снявшись в проекте «Надвое», которую создал Валерий Тодоровский. В этой ленте она снялась вместе с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум.
Личная жизнь блондинки
Девушка признается, что является человеком общительным, любит дурачиться и быть в центре внимания. Оно и понятно: эффектная блондинка (рост 174 см при весе 51 кг) уже много раз мелькала на обложках модных журналов и успела выйти на подиум. Однако о своих парнях девушка не распространяется.
При этом самые внимательные поклонники нашли в соцсетях у артистки чуть ли не единственное фото с возлюбленным по имени Александр. Снимок датирован еще 2020 годом и сдобрен рассуждением автора о главном человеческом чувстве.
Елизавета Базыкина в сериале «Надвое». Фото: кадр из сериала «Надвое» (2022)
В прошлом году Лизу заподозрили в отношениях с актером Александром Молочниковым и даже назвали виновницей его расставания с Екатериной Варнавой спустя несколько месяцев после заключения брака. Впрочем, под удар тогда попала и Анастасия Ильинская. Как говорили, до развода новый роман режиссера длился уже полгода, и об этом знала вся труппа, но предпочитала молчать.
На данный момент неизвестно, состоит ли с кем-то в отношениях модель. Девушка решила сосредоточиться на своей карьере.
Елизавета и Александр Молочников. Фото: 24smi.org
Съемки в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Второй проект в фильмографии артистки свел ее со звездным наследником, Иваном Янковским. В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова, увидевшем свет осенью 2023 года, девушка сыграла медсестру Наташу, которая влюблена в персонажа Янковского Вову Адидаса.
Яркая лента напомнила зрителям о времени перестройки, когда уличные банды буквально убивали друг друга за асфальт. И любовный интерес героини Базыкиной — яркий представитель пацана-хулигана. В интервью Елизавета отмечала, что Наташа мечтает вырваться в лучшую жизнь и боится связать судьбу с подобным юношей.
Лиза и Иван Янковский в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фото: кадр «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2022)
Помимо этого, театральной премьерой в текущем году стала постановка «Богатые невесты. Новый сезон». Режиссер представил на сцене симбиоз двух пьес: «Невольницы» и «Богатые невесты». И для исполнительницы главной роли, Елизаветы, это стало сюрпризом. В спектакле артистка играет девушку со сломанной судьбой.
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