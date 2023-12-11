Съемки в сериале про дворовую жизнь, кастинг в «Серебро» и модельная карьера: что известно о молодой актрисе Елизавете Базыкиной

Биография артистки

Елизавета Базыкина стремится быть разноплановой артисткой. До поступления в ГИТИС она занималась вокалом и даже несколько раз выступала. Красавица-блондинка успела зарекомендовать себя как модель и еще до окончания института блистала на сцене ведущих театров Москвы. Не так давно Лиза начала кинокарьеру. И здесь ее поджидал успех. Особенно, после выхода скандального сериала Жоры Крыжовникова.

Росла амбициозным ребенком

30 апреля 2000 года в Сызрани на свет появилась будущая актриса и модель. Девочку с детства тянуло в искусство. Она обожала петь, во время учебы усердно занимаясь академическим вокалом. Успевала Лиза и выступать на фестиваллях и сборных концертах. Параллельно с общеобразовательной девочка посещала и местную детскую школу искусств, где выучилась играть на фортепиано и гитаре. Танцы также присутствовали в жизни юного дарования.

Кстати, в 2018 году пробивная девушка участвовала в кастинге в группу «Серебро», который проводил продюсерский центр Максима Фадеева. Она вошла в тридцатку лучших, но оказалась далеко не на первых строчках, 22 место.

В 2019-м девушка после хождений по театральным институтам наконец-то пробилась на актерский факультет ГИТИСа, оказавшись в мастерской Валентина Клементьева. На вступительном испытании девушка читала басню «Стрекоза и Муравей», в спектакле по которой еще в детстве была главной героиней.