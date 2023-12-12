Взошедшая молодая звезда: путь к успеху британской актрисы Ванессы Кирби

Ранняя жизнь

Ванесса Нуала Кирби родилась 18 апреля 1988 года в Лондоне в семье Джейн и Роджера Кирби. Ее отец - известный хирург-простатотерапевт на пенсии, в настоящее время занимающий пост президента Лондонского Королевского медицинского общества, а ее мать - бывший редактор журнала Country Living. Кирби выросла в Уимблдоне, Лондон, как средний ребенок из трех братьев и сестер. Ее семья и друзья называют ее «Ну», прозвище, производное от ее второго имени; Кирби говорит, что имя Ванесса «слишком формальное и жеманное».

Интерес Кирби к актерскому мастерству начал проявляться после просмотра фильмов со своим отцом в юном возрасте, но по-настоящему она решила стать актрисой в 11 лет после просмотра Корина и Ванессы Редгрейв в постановке «Вишневый сад» в Национальном театре Лондона. Хотя она описывала свое детство как счастливое, Кирби подвергалась травле в начальной школе и сказала, что «стала стесняться всего, что я делала», но нашла спасение в драматургии и местном театре. В детстве она также страдала от лямблий, кишечного паразита, который часто вызывал у нее тошноту.

После посещения школы леди Элеоноры Холлс на юго-западе Лондона Кирби подала заявление в театральную школу «Бристоль Олд Вик», но получила отказ, частично из-за того, что была слишком молода. Она взяла годичный отпуск, чтобы попутешествовать, затем поступила в Эксетерский университет, где получила степень по английскому языку и играла в студенческих спектаклях.