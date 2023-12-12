Взошедшая молодая звезда: путь к успеху британской актрисы Ванессы Кирби

Кто такая Ванесса Кирби?
Ванесса Кирби - известная английская актриса, номинированная в 2020 году на премию «Оскар» за роль скорбящей молодой матери в фильме «Фрагменты женщины». Впервые она привлекла к себе всеобщее внимание в 2017 году, когда сыграла принцессу Маргарет в сериале Netflix «Корона», который принес ей номинацию на премию «Эмми» и премию BAFTA.
Кирби появлялся в театре, на телевидении и в кино, включая роли второго плана во франшизах боевиков «Миссия невыполнима» и «Форсаж». Кирби изображает императрицу Жозефину в «Наполеоне», новом биографическом фильме режиссера Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли.
Ванесса Кирби. Фото: кадр из к/ф «Наполеон» 2023 г.
Ранняя жизнь
Ванесса Нуала Кирби родилась 18 апреля 1988 года в Лондоне в семье Джейн и Роджера Кирби. Ее отец - известный хирург-простатотерапевт на пенсии, в настоящее время занимающий пост президента Лондонского Королевского медицинского общества, а ее мать - бывший редактор журнала Country Living. Кирби выросла в Уимблдоне, Лондон, как средний ребенок из трех братьев и сестер. Ее семья и друзья называют ее «Ну», прозвище, производное от ее второго имени; Кирби говорит, что имя Ванесса «слишком формальное и жеманное».
Интерес Кирби к актерскому мастерству начал проявляться после просмотра фильмов со своим отцом в юном возрасте, но по-настоящему она решила стать актрисой в 11 лет после просмотра Корина и Ванессы Редгрейв в постановке «Вишневый сад» в Национальном театре Лондона. Хотя она описывала свое детство как счастливое, Кирби подвергалась травле в начальной школе и сказала, что «стала стесняться всего, что я делала», но нашла спасение в драматургии и местном театре. В детстве она также страдала от лямблий, кишечного паразита, который часто вызывал у нее тошноту.
После посещения школы леди Элеоноры Холлс на юго-западе Лондона Кирби подала заявление в театральную школу «Бристоль Олд Вик», но получила отказ, частично из-за того, что была слишком молода. Она взяла годичный отпуск, чтобы попутешествовать, затем поступила в Эксетерский университет, где получила степень по английскому языку и играла в студенческих спектаклях.
Успех в театре и первые роли на телевидении и в кино
Перед началом своей карьеры на телевидении и в кино Кирби снялась в музыкальном видео 2007 года на песню британской поп-группы McFly The Heart Never Lies, которая достигла 3-й строчки в британском чарте. Кирби рассматривала возможность использования версии «Ну» в качестве сценического псевдонима, когда она начинала свою профессиональную карьеру, но решила придерживаться Ванессы после того, как ее агент сказал, что она напоминает ей Ванессу Редгрейв.
Кирби было предложено место в Лондонской академии музыки и драматического искусства, и она первоначально приняла его, но отказалась после встречи с театральным режиссером Дэвидом Такером через своего агента. Это привело к театральному дебюту Кирби в главных ролях в театре «Октагон» в Болтоне, Манчестер, включая постановки «Всех моих сыновей» Артура Миллера, «Призраков» Генрика Ибсена и «Сна в летнюю ночь» Уильяма Шекспира. Кирби рассказала о своем прослушивании в «Октагон»:
«Я пришла на прослушивание вся вспотевшая, полное ничтожество, которого случайно взял агент».
Однако дни ее анонимности были сочтены, поскольку Кирби получила премию «Восходящая звезда БИЗА» на театральной премии Manchester Evening News Theatre Awards в 2009 году.
Джульет Стивенсон, Ванесса Кирби и Тим Пиготт-Смит. Фото: кадр из сериала «Час» (2011-2012)
В течение следующих двух лет Кирби появилась в постановке Марианны Эллиот «Женщины, берегитесь женщин» в Национальном театре и снялась в роли Розалинды в пьесе Шекспира «Как вам это понравится» в Вест-Йоркширском театре в Лидсе.
«То, что все это происходило подряд, заставляло меня чувствовать себя меньшим мошенником», - позже сказал Кирби The Scotsman.
Продолжая сниматься в театральных постановках, Кирби дебютировала на телевидении в 2011 году в драматическом сериале BBC «Час» с Домиником Уэстом и Ромолой Гарай в главных ролях. В том же году Кирби сыграла Эстеллу Хэвишем в телевизионной адаптации «Больших надежды» Чарльза Диккенса, вышедшей на BBC в 2011 году. Ее героиней была приемная дочь мисс Хэвишем, которую сыграла Джиллиан Андерсон.
В 2012 году Кирби появилась в Национальной театральной постановке «Трех сестер» Бенедикта Эндрюса. Она также сыграла одну из своих ранних ролей в британском криминальном фильме «Пустошь». Она сыграла королеву Изабеллу в 2013 году в Национальной театральной постановке пьесы Кристофера Марлоу «Эдуард II», а в следующем году снова появилась вместе с Андерсон в постановке «Трамвая желания» Теннесси Уильямса, который курсировал как на Бродвее, так и в лондонском Вест-Энде. Однажды вечером во время показа пьесы она застряла на вращающейся сцене, неся праздничный торт, предназначенный для персонажа Андерсона.
Ванесса Кирби и Дуглас Бут. Фото: кадр из мини-сериала «Большие надежды» 2011 г.
«Корона»
Кирби появилась в нескольких фильмах 2010-х годов, таких как «Королева и страна» (2014), «Восхождение Юпитер» (2015) и «Команда уничтожить» (2016). Однако впервые она привлекла всеобщее внимание в 2016 году, когда сыграла молодую принцессу Маргарет, сестру королевы Елизаветы II (роль Клэр Фой) в драматическом сериале Netflix «Корона». Она назвала съемки в шоу «лучшим временем в моей жизни». Вместо того, чтобы изображать принцессу Маргарет просто как более молодую версию ее взрослой личности, Кирби стремилась «найти человека, которым она была до того, как стала ожесточенной и ненавидящей саму себя».
Кирби была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале в 2018 году за свое изображение и получила две номинации на премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана, выиграв награду в 2018 году. Актерский состав «Короны» меняется каждые два сезона, поскольку в нем изображены королева Елизавета и другие люди на разных этапах их жизни, поэтому в третьем сезоне роль принцессы Маргарет была передана Хелене Бонэм Картер.
«Прощание с ролью было ужасным, на самом деле я действительно оплакивала это», - сказал Кирби.
Ванесса Кирби. Фото: кадр из сериала «Корона» (2016-...)
Звезда боевика
Кирби присоединилась к одной из самых популярных кинофраншиз Голливуда, когда получила роль Аланны Митсополис, также известной как Белая вдова, в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» (2018). Ее героиня - известная филантропка, которая тайно занимается незаконной торговлей оружием и отмыванием денег.
«Я бы никогда сама до этого не додумалась - быть кем-то настолько ответственным за эту действительно темную, знаете ли, чрезвычайно могущественную организацию, но делать это с легкостью и игрой, а не напористо или угрожающе», - сказал Кирби.
Она исполнила многие из своих трюков лично для этой роли и описала звезду фильма Тома Круза как «абсолютно дисциплинированного и с большим энтузиазмом», добавив, что он «всегда хочет, чтобы все было выполнено на сверхвысоком уровне, поэтому вам нужно очень усердно тренироваться».
В течение этого времени Кирби продолжала появляться в театральных постановках. В 2018 году Кирби сыграла главную роль в постановке Национального театра «Джули», адаптации драматурга Полли Стенхэм «Мисс Джули» Августа Стриндберга.
В 2019 году она присоединилась к еще одной популярной франшизе боевиков, когда получила роль в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу». Она сыграла Хэтти Шоу, агента МИ-6 и младшую сестру главного героя Декарда Шоу, которого сыграл Джейсон Стэтхэм. Роль включала в себя много драк, и Кирби снова исполнила многие из трюки самостоятельно, сказав, что ей «постоянно было больно». Она сказала, что ее привлекла сила персонажа, отметив:
«Я чувствовала, что для главной героини было настолько важно, чтобы она не впадала ни в какие стереотипы. Как будто ее никогда не спасали парни, она была способным бойцом, и ее никогда не спасали».
Фильм «Миссия невыполнима: Последствия» 2018 г. Том Круз в роли Итана Ханта, Ванесса Кирби в роли Белой Вдовы. Фото: Global Look Press
Номинация на премию «Оскар»
Кирби получила широкую похвалу критиков за свое появление в драме «Фрагменты женщины» (2020) режиссера Корнела Мундручо. Ее героиней была молодая женщина, оплакивающая смерть своего ребенка сразу после рождения. Кирби назвала фильм «почти исследованием характера горя [и] того, как этот человек реагирует на такого рода травмы, из-за травм поколений и неразрешенного горя, которые передавались по наследству». Тай Берр из The Boston Globe написал: «Выступление Кирби многослойное, с печалью, погребенной глубоко под слоями отрицания, стоицизма, преодоления трудностей, ярости». Критик Los Angeles Times Джастин Чанг написал: «Авторитет Кирби велик, даже неприступен».
За эту роль Кирби выиграла Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале и получила еще много номинаций, в том числе на «Золотой глобус», премию BAFTA, премию Гильдии киноактеров и премию «Оскар». Это была ее первая номинация на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, хотя в итоге она проиграла Фрэнсис Макдорманд в фильме «Страна кочевников» (2020).
Выпуск «Фрагментов женщины» был частично омрачен тем, что коллега Кирби по фильму Шайя ЛаБаф столкнулся с обвинениями в домогательствах и эмоциональном насилии. В своем заявлении Кирби прокомментировала этот спор так:
«Я поддерживаю всех, кто пережил жестокое обращение, и уважаю мужество любого, кто говорит правду. Что касается последних новостей, я не могу комментировать продолжающееся судебное разбирательство».
Шайя ЛаБаф и Ванесса Кирби. Фото: кадр из фильма «Фрагменты женщины» (2020)
Другие фильмы
Кирби продолжает сниматься в фильмах, включая такие драмы, как «Мир грядущий » (2020), «Уроки итальянского» (2021) и «Сын» (2022) с Хью Джекманом и Лорой Дерн.
Она также повторила свою роль Белой вдовы в фильме «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая».
«Мне нравится возвращаться к «Миссии невыполнима», потому что это действительно похоже на семью», - сказала она. «У этого фильма такая история, и я нахожу Белую вдову очень сложным и необычным персонажем для игры».
Кирби вернется для следующего фильма из серии «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть вторая», выход которой запланирован на 23 мая 2025 года.
Совсем недавно Кирби сыграла императрицу Жозефину в фильме «Наполеон», новом биографическом фильме режиссера Ридли Скотта, в котором Хоакин Феникс сыграл печально известного французского военачальника Наполеона Бонапарта. Фильм вышел в прокат 22 ноября 2023 года.
Джоди Комер первоначально была выбрана на роль Жозефины, жены Наполеона, но Кирби взяла на себя роль после того, как Комер выбыла из-за конфликтов в расписании. Кирби и Феникс договорились удивлять друг друга и посещать темные места во время съемок, чтобы в их выступлениях не было обычных клише исторических драм. Это привело к ненаписанному моменту, в котором Феникс дал Кирби пощечину во время сцены развода, решение, которое привлекло значительное внимание средств массовой информации.
Ванесса Кирби. Фото: кадр из к/ф «Сын» (2022)
Личная жизнь
Кирби не замужем, хотя, по сообщениям, за эти годы она встречалась с несколькими актерами, включая Каллума Тернера, Дугласа Бута и Пола Рабила.
Британская актриса Ванесса Кирби на 79-м Венецианском международном кинофестивале, Венеция, Италия, 8 сентября 2022 г. Фото: Global Look Press