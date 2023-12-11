Звездная наследница и отличница, сыгравшая в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова: биография юной Анны Пересильд

Биография знаменитости

Довольно часто отпрыски знаменитых актеров, певцов и режиссеров охотно берутся продолжать дело звездных родителей. Возникают целые династии, достаточно вспомнить только семьи Михалковых, Ефремовых, Тодоровских. Пошла по этому пути и Анна Пересильд — дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Детство юной звезды

Совсем недавно Юлия Пересильд была только подающей надежды актрисой, и вот уже собственная дочь снимается у известных режиссеров! Сама Юлия уже успела сняться в десятках кинолент, включая блокбастеры «Битва за Севастополь» и «Вызов», во время съемок которого даже побывала в космосе.

О личной жизни Юлии Пересильд говорили многое. За девушкой в свое время следили все российские СМИ. В свое время поговаривали о романе Юли и режиссера Алексея Учителя, который обладал репутацией семьянина и жил в браке с Кирой Саксаганской, родившей ему сына.