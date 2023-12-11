Звездная наследница и отличница, сыгравшая в нашумевшем сериале Жоры Крыжовникова: биография юной Анны Пересильд

Биография знаменитости
Довольно часто отпрыски знаменитых актеров, певцов и режиссеров охотно берутся продолжать дело звездных родителей. Возникают целые династии, достаточно вспомнить только семьи Михалковых, Ефремовых, Тодоровских. Пошла по этому пути и Анна Пересильд — дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя.
Детство юной звезды
Совсем недавно Юлия Пересильд была только подающей надежды актрисой, и вот уже собственная дочь снимается у известных режиссеров! Сама Юлия уже успела сняться в десятках кинолент, включая блокбастеры «Битва за Севастополь» и «Вызов», во время съемок которого даже побывала в космосе.
О личной жизни Юлии Пересильд говорили многое. За девушкой в свое время следили все российские СМИ. В свое время поговаривали о романе Юли и режиссера Алексея Учителя, который обладал репутацией семьянина и жил в браке с Кирой Саксаганской, родившей ему сына.
Маленькая Аня. Фото: соцсети Юлии Пересильд
20 мая 2009 года Юля родила дочь Анну. Однако личность отца долгое время не раскрывалась. В 2013 году у Ани появилась младшая сестра Маша. Лишь в 2017 году актриса официально объявила о том, что родила детей от Алексея Учителя.
Девочка росла беззаботной особой, с одной стороны. Бабушка баловала маленькую Аню. С другой стороны, звездную наследницу травили в школе из-за ее статуса и знаменитых родителей. Однако девочка не отчаивалась и продолжала вести активную социальную жизнь.
Будучи малышкой, Аня успешно прошла кастинг в спектакль «Сказки Пушкина» в Театре наций. Проходя пробы, девочка показала настоящий класс, и это видео сохранилось в семейных архивах.
Юлия Пересильд, Алексей Учитель с дочками Машей и Аней. Фото: dzen.ru
Успешный кинодебют Пересильд
Первым фильмом в карьере Анны стал «Черновик». Роль главного героя Кирилла исполнил Никита Волков, а Пересильд сыграла дочь Петра Николаевича. Следующий проект с участием Анны — российско-латвийский фильм «Цой».
Спустя год вышла лента «Первый снег», где также успела поучаствовать Анна, а партнерами по съемочной площадке стали известные актеры. Пересильд рассказывала, что, проходя кастинг, не верила в успех, а в итоге все сложилось удачно. Девушка действительно старалась не подвести свою команду.
Анна Пересильд в фильме «Первый снег». Фото: кадр из фильма «Первый снег» (2021)
Знаковым для Ани стал фильм «Тибра», где ей досталась главная роль. Премьера ленты состоялась в 2022 году. В мистическом триллере о загадочном исчезновении школьницы Пересильд сыграла 13-летнюю девочку-альбиноса. В этом фильме раскрылся настоящий талант звездной наследницы.
Увлечения юной артистки
Актерство — не единственное творческое пристрастие Анны. Она с детства занималась бальными танцами. Анечка любит учиться в школе, ее любимый предмет — английский язык, которым она с удовольствием занимается дополнительно. Пересильд любит петь, испытывая в эти моменты расслабление и свободу.
Девочка обожает путешествия, особенно в Европу. Побывала во многих странах Старого света, прошлое лето провела вместе со звездной мамой и сестрой Марией на греческом острове Крит.
Анна Пересильд в фильме «Тибра». Фото: кадр из фильма «Тибра» (2022)
Анне нравится вести блог в соцсетях, но уже сейчас ей приходится сталкиваться с критиками, которые пишут ей нелицеприятные вещи. Пересильд научилась относиться к травле философски. Для нее ее блог — работа, поскольку Анна нередко размещает у себя рекламу. Еще Пересильд любит ходить в кино, плавать и гулять с обожаемой собакой.
Запись трека и любовь к звездным родителям
Анна Пересильд занимается с педагогом по вокалу, а в ноябре 2021 года даже выпустила песню «Вызов». Девочка так вдохновилась полетом мамы в космос, что решила попробовать себя в роли певицы. Выход трека на цифровые площадки девочка анонсировала в блоге.
В январе 2022 года Анна занималась съемками клипа на трек. Пересильд не скрывала бурлящих эмоций по этому поводу и до конца не могла поверить, что весь этот процесс затевается ради нее.
Аня с сестрой Машей и звездной мамой в 2023 году. Фото: соцсети Юлии Пересильд
Весной 2023 года Анна выступила вместе с матерью на шоу «Две звезды. Отцы и дети». Они исполнили композицию «Вызов». Дочь артистки призналась, что песня была написана ею в соавторстве с несколькими музыкантами. В ноябре вышел новый клип сына Сергея Жукова «Не говори прощай». В нем отпрыски звезд сыграли влюбленных подростков. Кстати, Аня уже несколько лет всерьез занимается укулеле. Это четырехструнная гавайская гитара.
К слову, Анка является ее семейным прозвищем. Мама Юля ласково зовет дочь Анка-хулиганка. Той так понравилась кличка, что Анна даже использует ее в качестве ника в своих соцсетях.
Съемки в скандальном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и новые проекты
Сейчас Аня продолжает пополнять фильмографию. В ноябре этого года года с ее участием вышел скандальный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», где она перевоплотилась в милую скрипачку Айгуль. Девушка выложилась на полную на съемочной площадке. Прежде всего — нужно было убедить папу в том, что подобные съемки не принесут ей вреда. Дело в том, что по сюжету ее героиня подвергается насилию. Звездный режиссер Алексей Учитель переживал за психику дочери. Но участие в съемках принесло Ане незабываемые эмоции, подарило новых друзей.
Кстати, на роль школьницы Айгуль Аню, как она сама признавалась, позвали во многом из-за подходящей внешности.
Анна Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023)
Звездной наследнице с первого прочтения сценария очень понравилась задумка, хотя некоторые моменты вызывали страх. Партнером Ани выступил Рузиль Минекаев, перевоплотившийся в хулигана Марата. Сюжет затронул тему беспрецедентной подростковой жестокости на фоне возникновения уличных банд в период перестройки.
На съемках у Анки случился, как она сама признается, первый в жизни поцелуй.
Среди других проектов с участием Ани — фэнтези-сериал о взаимодействии параллельных миров «Черновик», где юная актриса снялась вместе с матерью. Этот проект стал многосерийной версией фильма, вышедшего в 2018 году. Премьера же была назначена на 2024-й.
Аня продолжает заниматься актерской деятельностью, посещать красные ковровые дорожки и путешествовать по миру. Многие режиссеры делают ставку на актерский талант юной Пересильд и считают, что она сможет, как и ее мать, оставить след в российском кинематографе.
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