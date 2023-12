Из бодибилдинга – в комедию: как рестлер Джон Сина стал киноактером

Альбом: «Ты меня не видишь»

Кроме того, Сина, который долгое время питал пристрастие к хип-хоп культуре, стал записывающимся исполнителем, когда его рэп-альбом You Can't See Me попал в магазины звукозаписи в 2005 году. Пластинка дебютировала в американском чарте Billboard 200 на 15-й строчке.