Из бодибилдинга – в комедию: как рестлер Джон Сина стал киноактером

Кто такой Джон Сина?
Джон Сина - бодибилдер, репер, профессиональный рестлер, актер и телеведущий. Взяв псевдоним «Прототип», в 2000 году он завоевал титул чемпиона UPW. В 2001 году он подписал контракт с Ohio Valley Wrestling. Стал чемпионом OVW в супертяжелом весе зимой 2002 года, а затем летом того же года дебютировал в WWE. Через два года он стал победителем чемпионата Соединенных Штатов. Сина увеличил свою популярность после выпуска хип-хоп альбома, выступлений на телевидении и съемках в кинофильмах.
Суперзвезда WWE Джон Сина наносит удар плечом Чезаро, 28 сентября 2014 г. – Давенпорт, Айова, США. - Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Джон Феликс Энтони Сина родился 23 апреля 1977 года в Уэст-Ньюбери, штат Массачусетс, второй ребенок из пятерых сыновей Джона-старшего и Кэрол Сины.
В детстве Сина проявлял тягу к спорту и тренировкам. К 15 годам, он регулярно посещал спортзал, а после окончания средней школы отправился в Спрингфилдский колледж в Массачусетсе, чтобы изучать физиологию физических упражнений и проявить себя на футбольном поле. В Спрингфилде Сина превратился в нападающего III дивизиона и капитана команды.
В 2000 году будучи выпускником колледжа, Сина покинул Массачусетс, наперекор родительскому мнению, чтобы попробовать свои силы в качестве культуриста в Калифорнии. С пятью сотнями долларов в кармане, чтобы пересечь страну и попытаться устроиться и как-то сводить концы с концами, он складывал полотенца и чистил туалеты в спортзале Gold's в Венис-Бич. Проживал он в собственном автомобиле Lincoln Continental 1991 года выпуска, поскольку не мог позволить себе оплачивать аренду за квартиру.
Рестлинг
Неожиданный поворот для Сины произошел в начале 2000 года, во время дружеской беседы с другим рестлером из Gold Gym, Сина получил совет посещать занятия в Ultimate Pro Wrestling (UPW), бывшей компании-разработчике World Wrestling Entertainment.
Идея ему понравилась еще и потому, что отец Сины, Джон-старший (он же Джонни Фейблоу), работал рестлинг-комментатором. В детстве, подростая в пригороде Массачусетса, младший Сина проводил почти все свободное время, у телевизора, смотря за тем, как его любимые рестлеры, такие как Халк Хоган, Ultimate Warrior и Шон Майклс, выходят на ринг.
Добиваться успеха в качестве рестлера долго не пришлось. Назвавший себя «Прототипом», стремящийся к успеху Сина завоевал титул чемпиона UPW уже в апреле 2000 года в Сан-Диего, Калифорния. В течение следующего 2001 года Сина обратил на себя внимание руководства WWE, и в том же году подписал контракт на работу с компанией Ohio Valley Wrestling (OVW).
Дуэйн «Скала» Джонсон с соперником Джоном Синой во время пресс-конференции WrestleMania, 29 марта 2012 г. – Майами, Флорида, США – Фото: Global Look Press
Дебютант и чемпион WWE
Сина завоевал титул чемпиона OVW в супертяжелом весе в феврале 2002 года, затем дебютировал в WWE в июне того же года, когда присоединился к составу Smackdown. Всего два года спустя Сина выиграл чемпионат Соединенных Штатов, победив Биг Шоу в марте 2004 года на Рестлмании XX.
За прошедшие годы Сина одержал множество побед и титулов. В 2007 году он стал первым рестлером, одержавшим победу над Эдвардом «Умагой» Фату.
Попутно Сина, чья приятная внешность и скульптурное тело вдохновили его на прозвище «Меткий след рестлинга», значительно увеличил свою известность. Как и Хоган, Сина доказал, что мастерство на ринге и популярность могут привести к успеху и в других сферах деятельности.
Телевидение, фильмы и музыка
Через продюсерское отделение WWE Сина снялся в боевиках «Морской пехотинец» (2006) и «12 раундов» (2009), в котором его герой пытается спасти свою девушку от банды террористов в Новом Орлеане.
Джон Сина в фильме «12 раундов» (2009). Фото: Global Look Press
Альбом: «Ты меня не видишь»
Кроме того, Сина, который долгое время питал пристрастие к хип-хоп культуре, стал записывающимся исполнителем, когда его рэп-альбом You Can't See Me попал в магазины звукозаписи в 2005 году. Пластинка дебютировала в американском чарте Billboard 200 на 15-й строчке.
«Девушка без комплексов»
В 2015 году за свою роль в очень популярной комедии «Девушка без комплексов» режиссера Джадда Апатоу Сина получил высокую оценку критиков и сценаристки фильма, а по совместительству звезды фильма и исполнительницы главной роли Эми Шумер. Сина сыграл мускулистого, но сверх меры чувствительного бойфренда героини Шумер.
«У меня появился шанс показать миру свое чувство юмора и в то же время сыграть этого мягкотелого и неуклюжего парня, а в реальной жизни я как раз очень эмоциональный парень», - сказал Сина Business Insider.
В том же году он появился в комедии «Сестры» с Тиной Фей и Эми Полер, а так же получил небольшую роль в комедии «Здравствуй, папа, Новый год!».
Джон Сина и Марк Уолберг. Фото: кадр из фильма «Здравствуй, папа, Новый год! 2»
«Бамблби»
Уделяя как можно больше времени актерской работе, Сина в 2017 году снялся в фильме о войне «Стена», озвучил анимационного титульного быка «Фердинанда» и присоединился к Уиллу Ферреллу и Марку Уолбергу в фильме «Здравствуй, папа, Новый год! 2». В следующем году он сыграл заметную роль в непристойной комедии «Секса не будет!!!», прежде чем вернуться к жанру боевик в спин-оффе «Трансформеров» «Бамблби». Далее в 2019 году последовала семейная комедия «Игра с огнем» в котором Сина присоединился к Кигану-Майклу Ки и Джону Легуизамо, и они изобразили трио пожарных, сбитых с толку непослушными детьми.
Джон Сина. Фото: кадр из фильма «Бамблби» (2018)
Ведущий «Ты умнее пятиклассника?»
В дополнение к актерству в 2019 году было объявлено, что Сина будет ведущим новой версии игрового шоу «Ты умнее пятиклассника?» ранее эта роть принадлежала комику Джеффу Фоксуорти. Перед своим дебютом в июне Cина указал на сходство как реслинге между аудиторией и телеведущим, и сказал, что последняя версия шоу будет больше ориентирована на детей, чем на взрослых участников.
В 2021 году Сина появился в популярной франшизе «Форсаж 9» и ее продолжении 2023 года «Форсаж 10». В промежутке он начал сниматься в сериале у Джеймса Ганна, режиссера «Стражей Галактики» в комедийном фэнтезийном боевике «Миротворец», где продолжил играть персонажа фильма Ганна «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Криса Смита из вселенной DC.
Джон Сина в роли «Миротворца». Фото: постер сериала «Миротворец» 2022 г.
В 2023 году на счету Сина еще одна главная роль в комедийном боевике «Телохранитель на фрилансе» где его персонаж спецназовец в отставке берется подработать телохранителем журналистки.
Джон Сина и Элисон Бри. Фото: кадр из фильма «Телохранитель на фрилансе» 2023 г.
Личная жизнь
В июле 2009 года Сина женился на своей девушке Элизабет Хьюбердо, но весной 2012 года Сина подал на развод, предположительно шокировав Хьюбердо. Их беспорядочный разрыв был обнародован в средствах массовой информации, но в конце концов они уладили отношения в июле того же года.
И в этом же году Сина начала встречаться с коллегой-суперзвездой WWE Никки Беллой. 2 апреля 2017 года он сделал предложение Белле после того, как они победили Миз и Мариз в командном матче на Рестлмании 33. Однако в апреле 2018 года Сина и Белла расторгли свою помолвку, затем на некоторое время помирились, прежде чем стало известно, что их пути разошлись, теперь уже навсегда.
Джон Сина делает предложение Никки Белле на турнире WWE WrestleMania 33 на стадионе Camping World Stadium в Орландо, Флорида, 2 апреля 2017 года. Фото: Global Look Press
В следующем году рестлер, ставший актером, начал встречаться с инженером Шаей Шариатзаде. Пара поженилась в октябре 2020 года.
Джон Сина и Шей Шариатзаде на премьере фильма «Форсаж 10», Терраса Колизея, Рим, Италия. Фото: Global Look Press