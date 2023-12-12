Из бодибилдинга – в комедию: как рестлер Джон Сина стал киноактером

Ранняя жизнь

Джон Феликс Энтони Сина родился 23 апреля 1977 года в Уэст-Ньюбери, штат Массачусетс, второй ребенок из пятерых сыновей Джона-старшего и Кэрол Сины.

В детстве Сина проявлял тягу к спорту и тренировкам. К 15 годам, он регулярно посещал спортзал, а после окончания средней школы отправился в Спрингфилдский колледж в Массачусетсе, чтобы изучать физиологию физических упражнений и проявить себя на футбольном поле. В Спрингфилде Сина превратился в нападающего III дивизиона и капитана команды.

В 2000 году будучи выпускником колледжа, Сина покинул Массачусетс, наперекор родительскому мнению, чтобы попробовать свои силы в качестве культуриста в Калифорнии. С пятью сотнями долларов в кармане, чтобы пересечь страну и попытаться устроиться и как-то сводить концы с концами, он складывал полотенца и чистил туалеты в спортзале Gold's в Венис-Бич. Проживал он в собственном автомобиле Lincoln Continental 1991 года выпуска, поскольку не мог позволить себе оплачивать аренду за квартиру.