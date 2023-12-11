От героя вирусных видео до одного из главных лиц американской комедии: творческий путь Энди Сэмберга

Колледж и «Одинокий остров»

После окончания школы он воссоединился со своими друзьями-второкурсниками Такконе и Шаффером в Лос-Анджелесе. Вместе они снимали квартиру. Именно здесь они придумали название для своей группы «Одинокий остров», поскольку их квартире было дано такое название. Поэтому их комедийная группа взяла название, которое они использовали для обозначения своей квартиры.

«Повсюду были крысы и мыши, — вспоминает он. — Я вырос в районе залива, так что я довольно «заодно» с природой, но здесь все было по-другому. Природа Калифорнии прекрасна. Природа Нью-Йорка отвратительна. Сначала это меня действительно возмутило».

Трио максимально использовало камеру, которая у них была, и преимущества Интернета. С помощью этих инструментов они начали снимать небольшие видеоролики, получившие название «цифровые короткометражки», отредактированные и размещенные в Интернете. В течение этого времени им нечего было делать, и все, на что они могли тратить свое время, — это размещать свои материалы в Интернете. Рано или поздно они стали печально известны своими видеосъемками в Интернете.

В 2001 году, после того, как все трое окончили колледж, Сэмберг, Шаффер и Такконе воссоединились в Лос-Анджелесе и сформировали комедийную труппу из трех человек, названную «Одинокий остров» в честь их квартиры.