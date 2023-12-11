От героя вирусных видео до одного из главных лиц американской комедии: творческий путь Энди Сэмберга

Энди Сэмберг — кто он?
Энди Сэмберг является американским музыкантом и знаменитым актером. Он широко известен как участник группы The Lonely Island («Одинокий остров»). Кроме того, его поклонники полюбили его за то, что он был актером шоу «Субботним вечером в прямом эфире» с 2005 по 2012 год. Как комик, он также получил высокую оценку за комедийный сериал «Бруклин 9-9», премьера которого состоялась в 2013 году.
Энди Сэмберг и Джо Ло Трульо в четвертом сезоне телешоу «Бруклин 9-9». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Энди Сэмберг родился 18 августа 1978 года. Его местом рождения был Беркли, Калифорния. На момент рождения ему было дано имя Дэвид А. Дж. Сэмберг. Однако когда ему исполнилось пять лет, он решил сменить свое имя на Энди. Он был сыном Джо и Марджори. Его отец работал фотографом, а мать была школьной учительницей. У Сэмберга есть еще двое братьев и сестер, а именно Джоанна и Дэрроу.
Среднее образование Сэмберг получил в средней школе Беркли. Он окончил это учебное заведение в 1996 году и поступил в Калифорнийский университет в Санта-Крусе. Он провел здесь несколько лет, прежде чем перейти в школу искусств Тиш, которую позже окончил в 2000 году.
Энди Сэмберг в юности. Фото: соцсети
Колледж и «Одинокий остров»
После окончания школы он воссоединился со своими друзьями-второкурсниками Такконе и Шаффером в Лос-Анджелесе. Вместе они снимали квартиру. Именно здесь они придумали название для своей группы «Одинокий остров», поскольку их квартире было дано такое название. Поэтому их комедийная группа взяла название, которое они использовали для обозначения своей квартиры.
«Повсюду были крысы и мыши, — вспоминает он. — Я вырос в районе залива, так что я довольно «заодно» с природой, но здесь все было по-другому. Природа Калифорнии прекрасна. Природа Нью-Йорка отвратительна. Сначала это меня действительно возмутило».
Трио максимально использовало камеру, которая у них была, и преимущества Интернета. С помощью этих инструментов они начали снимать небольшие видеоролики, получившие название «цифровые короткометражки», отредактированные и размещенные в Интернете. В течение этого времени им нечего было делать, и все, на что они могли тратить свое время, — это размещать свои материалы в Интернете. Рано или поздно они стали печально известны своими видеосъемками в Интернете.
В 2001 году, после того, как все трое окончили колледж, Сэмберг, Шаффер и Такконе воссоединились в Лос-Анджелесе и сформировали комедийную труппу из трех человек, названную «Одинокий остров» в честь их квартиры.
Шаффер вспоминает: «После колледжа мы снова встретились, переехали в Лос-Анджелес и жили в квартире. И все чуваки, которые живут в квартире, обычно дают ей название — наша называлась «Одинокий остров».
Комедийное трио «Одинокий остров» в составе Энди Сэмберга, Йорма Такконе и Акива Шаффером. Фото: кадр из шоу
Такконе вспоминает: «Мы размещали наши материалы в [Интернете], когда у нас не было работы... мы просто использовали наши [цифровые] шорты как предлог, чтобы не работать».
Saturday Night Live
Их веселые цифровые короткометражки, включая андеграундные хиты, такие как White Power, «Относительно Энди» и Awesometown, вскоре приобрели известность в Интернете, и в 2005 году трио пригласили написать сценарий для MTV Movie Awards. Ведущим в том году был Джимми Фэллон, который был настолько впечатлен тремя сценаристами, что решил представить их создателю Saturday Night Live Лорну Майклзу.
Майклс вспоминает: «Джимми Фэллон был ведущим, и мы разговаривали, и он сказал: «На [шоу награждения] пишут эти ребята, которые очень забавны. Они приходят первыми и уходят последними. Я думаю, они действительно оригинальны». Майклз предложил всем троим пройти прослушивание и решил взять на роль Сэмберга, а Такконе и Шаффера пригласить в качестве сценаристов.
Натали Портман и Энди Сэмберг в шоу SNL. Фото: кадр из передачи
После их дебюта в 2005 году цифровые короткометражки The lonely Island, такие как «Иран так далеко», «Лазерные кошки» и «Ленивое воскресенье», стали широко любимыми на SNL. Самберг получил общенациональную известность в 2007 году, когда объединился с Джастином Тимберлейком для съемок непристойного, но веселого пародийного музыкального клипа D *** in a Box, который получил шокирующую премию «Эмми» за выдающуюся оригинальную музыку и тексты песен.
Энди Сэмберг и Джастин Тимберлейк в шоу Saturday Night Live. Фото: стоп-кадр клипа
«Это настолько удивительно, насколько это вообще возможно, — сказал Самберг перед церемонией награждения. —Я не могу сказать, что было более захватывающим — сам процесс или идея о том, что кто-то должен будет сделать эту гравировку, если мы выиграем».
Самберг продолжал добиваться поразительного уровня мейнстрим-успеха благодаря своему абсурдистскому, а иногда и вульгарному стилю юмора. Он был номинирован еще на две премии «Эмми» (в 2009 году за Mother Lover с участием Джастина Тимберлейка и в 2010 году за Shy Ronnie с участием Рианны), а в 2010 году совместная работа Сэмберга с R & B певицей T-Pain — I'm on a Boat — получила маловероятную номинацию на «Грэмми» за лучшее сотрудничество в стиле рэп/песня».
«Горячий род», «Люблю тебя, чувак»
В дополнение к своей работе в SNL, Самберг также мог похвастаться расцветающей карьерой в кино и музыке. В 2007 году он снялся в фильме «Горячий род», режиссером которого выступил Шаффер, а в 2009 году он снялся вместе с Полом Раддом в популярной комедии «Люблю тебя, чувак». Также в 2009 году The Lonely Island выпустили свой первый альбом Incredibad, который стал первым комедийным альбомом, занявшим первое место в iTunes.
Джей К. Симмонс в роли Освальда Клавена, Лу Ферриньо в роли самого себя, Пол Радд в роли Питера Клавена и Энди Сэмберг в роли Робби Клава в фильме «Люблю тебя, чувак». Фото: Global Look Press
«Это мой мальчик»
В июне 2012 года Сэмберг объявил о своем уходе из Saturday Night Live. Он снялся вместе с Адамом Сэндлером в комедии «Это мой мальчик», вышедшей летом того же года. Примерно в то же время Сэмберг снялся вместе с Рашидой Джонс в фильме «Селеста и Джесси навсегда». Эта драматическая комедия последовала за усилиями пары, переживающей развод и пытающейся сохранить свою дружбу.
Ванилла Айс, Энди Сэмберг и Адам Сэндлер в фильме 2012 года «Это мой мальчик». Фото: Global Look Press
Работа над озвучкой для франшизы «Монстры на каникулах»
Той осенью Самберг озвучил анимационную франшизу «Монстры на каникулах» в 2012, 2015, 2018 2022 годах, а в промежутке между этими годами также озвучил анимационную комедию «Аисты» (2016). Он вернулся на малый экран, хотя и в Великобритании, в комедии «Кукушка» с Грегом Дэвисом, начиная с 2012 года.
Драк (Брайан Халл) и Монстр Джонни (Энди Сэмберг) в анимационном фильме «Монстры на каникулах». Трансформация» 2022 года. Фото: Global Look Press
«Бруклин 9-9»
Вернувшись в Соединенные Штаты, Сэмберг снялся в своем первом популярном ситкоме «Бруклин 9-9». Популярная полицейская комедия дебютировала в 2013 году она создавалась с позитивной энергией, разнообразным актерским составом и прогрессивными идеями.
Энди Сэмберг всегда придерживался баланса между различными видами юмора, однако за два сезона удивительно сильного сериала Fox «Бруклин 9-9» он показал, что его особый тип юмора может сочетаться с характером и эмоциями, не теряя ни капли остроты.
Энди Сэмберг, Андре Браугер, Терри Круз и Мелисса Фумеро в сериале «Бруклин 9-9». Фото: Global Look Press
«7 дней в аду», «Палм-Спрингс»
Но, возможно, бывший участник «Субботнего вечера в прямом эфире» чувствовал, что он сделал шаг назад, перейдя в сетевую комедию «7 дней в аду», потому что продемонстрировал одну из самых грубых неудач в своей карьере. К сожалению, это также одно из самых несмешных его произведений.
Созданный в форме спортивного документального фильма канала HBO, фильм рассказывал об историческом титульном теннисном матче на Уимблдоне, а также о личной и профессиональной истории двух соперников, оказавшихся в центре спортивной битвы: рокера 80-х в стиле хэви-метал, с повязкой на голове Аарона Уильямса (Сэмберг) и талантливого но довольно тусклый Чарльз Пул (Кит Харингтон).
В том же году он также был ведущим 67-й ежегодной телепередачи премии «Эмми». В 2016 году он снова сотрудничал со своими приятелями по Lonely Island Шаффером и Такконе и снялся в комедии 2016 года Popstar: Never Stop («Поп-звезда: не останавливайся»). Сэмберг также сыграл в комедии 2020 года «Палм-Спрингс».
Энди Сэмберг в роли Найлза и Кристин Милиоти в роли Сары в фильме 2020 года «Палм-Спрингс». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Сэмберг женился на фолк-певице Джоанне Ньюсом в 2013 году. В 2017 году у пары родилась дочь.
Джоанна Ньюсом и Энди Сэмберг на красной дорожке оскаровской вечеринки Vanity Fair 2018, Центр Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз, Калифорния, 4 марта 2018 года. Фото: Global Look Press