Почему SHAMAN развелся с Рощупкиной, и на ком он женат сейчас: дочка пошла по стопам артиста

Первая любовь и первый брак

Ярослав Дронов влюбился в свою первую жену Марину Рощупкину, когда ему было всего 16, ей на тот момент исполнилось уже 22 года. Забежав в музыкальную школу, чтобы отдать костюм, он встретился глазами с очаровательной девушкой. Она оказалась преподавательницей народного пения.

Это не смогло оттолкнуть «юного Ромео», он сразу понял, что перед ним родной человек, влюбившись с первого взгляда. Неприятие родителей, осуждение окружающих людей не смогло разрушить чувства Ярослава Дронова.

В 2012 году они узаконили свои отношения, а спустя два года у них появилась дочка Варенька.

Ярослав обеспечивал свою семью, исполняя композиции в ночных клубах, барах и ресторанах. К слову, для него это было делом привычным. С 15 лет он перестал брать деньги у родителей, съехал от них на съемное жилье и стал полностью самостоятельным.

Заработки были неплохими, и кого-то они бы вполне устроили. Однако Ярослав Дронов понимал, чтобы добиться настоящих высот, нужно получить хорошее профессиональное образование. Поэтому уехал из Новомосковска в Москву, учиться в Гнесинке.

Увы, но это разлучило Ярослава и Марину. Дронов перевез жену и дочь в столицу, однако Рощупкина призналась, что не может прижиться в Москве, плохо себя чувствует в столице, чужой.

К тому времени Ярослав Дронов занял второе место в шоу «Голос» и понимал, что его карьера начинает набирать обороты, все бросать на полпути нельзя. Он попытался уговорить жену потерпеть, немного поднять дочь на ноги, отдать ее в детский сад и потом устроиться на работу. Но Марина была непреклонна, заявив, что в Новомосковске ее знают и ценят, а в Москве ей придется начинать жизнь с нуля. Сидеть же на шее мужа – не ее вариант.

В итоге Рощупкина уехала из Москвы в родной Новомосковск, забрав с собой дочку. Однако журналисты KP.RU наши другую причину развода Дронова с женой. По их данным, когда Ярослав Дронов уже стал выступать под псевдонимом SHAMAN и был популярен, у Марины Рощупкиной случился роман с музыкантом Олегом Паламарчуком. Он был старше ее на 18 лет, сейчас его уже нет в живых, он умер от рака.

В настоящий момент Марина Рощупкина все еще работает преподавателем вокала, теперь уже эстрадного, выступает в музыкальном ансамбле «Виноград». Успела побывать замужем и взять фамилию Завитаева. Этот союз длился недолго. По словам SHAMAN, около полугода.