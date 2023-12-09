Почему SHAMAN развелся с Рощупкиной, и на ком он женат сейчас: дочка пошла по стопам артиста

SHAMAN (Ярослав Дронов) стал настоящей звездой неожиданно для многих. Пройдя шоу «Фактор А» и «Голос» он ярко проявил себя, но так и не добился знаменитости. А вот запев патриотические композиции неожиданно и вопреки всем стереотипам отечественного шоу-бизнеса внезапно стал суперпопулярным певцом.
Вслед за славой приходит желание узнать героя современности поближе. Однако и тут Ярослав Дронов удивил – в соцсетях публикует только рабочий контент, в интервью о личной жизни не распространяется. Да и не находят журналисты из желтой прессы ничего «этакого» на его счет: никаких откровений бывших, никаких компрометирующих фото и видео на его счет.
Впрочем, кое-что о частной стороне бытия SHAMAN все-таки известно. Он женат уже во второй раз, воспитывает дочь от первого брака. Но, по порядку…
Первая любовь и первый брак
Ярослав Дронов влюбился в свою первую жену Марину Рощупкину, когда ему было всего 16, ей на тот момент исполнилось уже 22 года. Забежав в музыкальную школу, чтобы отдать костюм, он встретился глазами с очаровательной девушкой. Она оказалась преподавательницей народного пения.
Это не смогло оттолкнуть «юного Ромео», он сразу понял, что перед ним родной человек, влюбившись с первого взгляда. Неприятие родителей, осуждение окружающих людей не смогло разрушить чувства Ярослава Дронова.
В 2012 году они узаконили свои отношения, а спустя два года у них появилась дочка Варенька.
Ярослав обеспечивал свою семью, исполняя композиции в ночных клубах, барах и ресторанах. К слову, для него это было делом привычным. С 15 лет он перестал брать деньги у родителей, съехал от них на съемное жилье и стал полностью самостоятельным.
Заработки были неплохими, и кого-то они бы вполне устроили. Однако Ярослав Дронов понимал, чтобы добиться настоящих высот, нужно получить хорошее профессиональное образование. Поэтому уехал из Новомосковска в Москву, учиться в Гнесинке.
Увы, но это разлучило Ярослава и Марину. Дронов перевез жену и дочь в столицу, однако Рощупкина призналась, что не может прижиться в Москве, плохо себя чувствует в столице, чужой.
К тому времени Ярослав Дронов занял второе место в шоу «Голос» и понимал, что его карьера начинает набирать обороты, все бросать на полпути нельзя. Он попытался уговорить жену потерпеть, немного поднять дочь на ноги, отдать ее в детский сад и потом устроиться на работу. Но Марина была непреклонна, заявив, что в Новомосковске ее знают и ценят, а в Москве ей придется начинать жизнь с нуля. Сидеть же на шее мужа – не ее вариант.
В итоге Рощупкина уехала из Москвы в родной Новомосковск, забрав с собой дочку. Однако журналисты KP.RU наши другую причину развода Дронова с женой. По их данным, когда Ярослав Дронов уже стал выступать под псевдонимом SHAMAN и был популярен, у Марины Рощупкиной случился роман с музыкантом Олегом Паламарчуком. Он был старше ее на 18 лет, сейчас его уже нет в живых, он умер от рака.
В настоящий момент Марина Рощупкина все еще работает преподавателем вокала, теперь уже эстрадного, выступает в музыкальном ансамбле «Виноград». Успела побывать замужем и взять фамилию Завитаева. Этот союз длился недолго. По словам SHAMAN, около полугода.
Марина Рощупкина. Фото: vk.com/id163461587
Вторая любовь Дронова и второй брак
Второй избранницей Ярослава Дронова вновь стала девушка старше него – Елена Мартынова, теперь разница в возрасте составляла 14 лет. Она работает топ-менеджером компаний сотовой связи, была замужем за писателем Александром Цыпкиным
Мартынова сама написала электронное письмо Дронову и предложила познакомиться. Такая смелость заинтриговала артиста, он откликнулся и пригласил встретиться. У Елены и Ярослава начался роман, который привел к свадьбе.
Ярослав Дронов с женой. Фото: архив Елены Мартыновой
Дронов и Мартынова в настоящий момент женаты уже 6 лет. Свой союз они не афишировали долгое время и лишь около года назад вскрылась правда.
Отметив 5 лет совместной жизни, Елена Мартынова неожиданно выставила в Сеть совместные фотографии с SHAMAN, немало удивив поклонников.
«Не верится, что она старше, выглядит замечательно», «Очень красивая пара», «Нереально роскошные», «Как они подходят друг другу», восхищаются люди Дроновым и Мартыновой.
У пары пока нет совместных детей, но Ярослав Дронов принимает участие в воспитании дочки Варвары. Не исключено, что она продолжит дело отца и мамы и станет певицей. Сейчас девочка хорошо поет и танцует.
Источники: KP.RU, ютуб-шоу «Алена, блин!», Тeleprogramma.pro.
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