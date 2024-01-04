Знаменитые перлы Ольги Бузовой

Ольга Бузова - это яркая личность. У нее много поклонников, но также немало и хейтеров. Чтобы о ней не говорили, Оля - неоднозначный человек и никого не оставляет равнодушным. Особенно любят посмеяться над высказываниями певицы, ей можно уже составлять собственный словарь афоризмов.

Teleprogramma.pro собрала в Сети знаменитые фразы Оли Бузовой. Не можем ручаться, что все цитаты принадлежат телеведущей и бывшей участнице «Дома 2», но ей их приписывают.