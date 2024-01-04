Знаменитые перлы Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro собрала для вас самые веселые высказывания Ольги Бузовой.

Ольга Бузова - это яркая личность. У нее много поклонников, но также немало и хейтеров. Чтобы о ней не говорили, Оля - неоднозначный человек и никого не оставляет равнодушным. Особенно любят посмеяться над высказываниями певицы, ей можно уже составлять собственный словарь афоризмов.

Teleprogramma.pro собрала в Сети знаменитые фразы Оли Бузовой. Не можем ручаться, что все цитаты принадлежат телеведущей и бывшей участнице «Дома 2», но ей их приписывают.

Ольга Бузова во время участия в реалити-шоу «Дом 2». Фото: Global Look Press

«Вы думаете, если бы я знала, что будет какой-то подноготная».

Здесь Оля, очевидно, хотела сказать «подвох», но упомянула о каких-то скрываемых подробностях.

«Этот вопрос поставил меня врасплох…»

Вопрос может поставить в тупик, ну или застать врасплох.

«Я об стенку горох…»

Без комментариев, так говорят, когда на человека ничего не действует: «Ему говорить, как об стенку горох». Но, видимо, знаменитость не знала об этом, а может слишком самокритичная к себе.

«Я никому в жизни ничего плохого не думала».

Но ведь главное - чистота наших мыслей, тут Бузова чиста, получается.

На конкурсе «Самый умный» был задан вопрос о фамилии мужа Крупской. 

Телеведущая смело ответила: «Крупский». 

Ответ неверный, но логичный же.

Оля Бузова на презентации своей книги. Фото: Global Look Press

«Скрутил нашим девушкам головы». 

Либо речь о жестоком и сильном мужчине, либо Бузова перепутала и парень просто ловелас и вертит девушками, как ему вздумается.

«Я не люблю людей, которые бросают слова в ветер».

А вообще их бросают на ветер те, кто занимается пустословием.

«Ничего задорного и плохого нет».

Тут непонятно, о чем говорила артистка, но важно, что все-таки все хорошо.

«Я привыкла, что мужчина как поступил, так и сделал».

Очевидно, Оля ценит малоговорящих мужчин. Меньше слов, больше дела.

«Берем лопаты и подметаем».

Возможно, речь о новом изобретении, а может, Бузова разработала свой собственный способ обращения с садовый инструментом.

«Плодородное общение». 

18 +. Коротко о том, как появляются дети.

В копилке Ольги Бузовой немало разных наград и премий. Фото: Global Look Press

«Милые бранятся — только чешутся».

Ситуация сложилась двоякая. Но если кто-то в паре начинает чесаться, то лучше не оставлять без внимания.

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«Если начнешь там ухаживать за мной, наверное будешь хотеть какой-то отдачи. чувствую, что не смогу тебе дать отдачи…»

Самое главное - отдачи не отдавать, а что это и как понимать ясно только Бузовой.

«Я сначала искренне думаю, а потом другое».

Все-таки Бузова честный и душевный человек. Еще раз о чистоте ее мыслей, ну а что потом - это уже не наша история.

Телеведущая Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

«Настоящие революционисты!»

Ведь произвели революцию, ну и пусть их называют революционеры, такая форма слова певице больше по душе.

«Погода распогаживается».

Вы могли бы подумать, что на улицу лучше не выходить, но Оля рассказывала о моменте, когда в дождливой Москве, наконец, выглянуло солнце.

«Я хочу быть хорошей, а получается боком виноватая».

Одна из самых знаменитых цитат характеризует звезду. Ведь, наверняка, большинство этих высказываний - банальные оговорки. Ходят слухи, что Бузова специально придумывает такие ляпы, чтобы поддерживать имидж «блондинки». Ведь Оля успешно окончила школу с языковым уклоном, а после получила высшее образование в Санкт-Петербургском университете.

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