Знаменитые перлы Ольги Бузовой

Ольга Бузова - это яркая личность. У нее много поклонников, но также немало и хейтеров. Чтобы о ней не говорили, Оля - неоднозначный человек и никого не оставляет равнодушным. Особенно любят посмеяться над высказываниями певицы, ей можно уже составлять собственный словарь афоризмов.
Teleprogramma.pro собрала в Сети знаменитые фразы Оли Бузовой. Не можем ручаться, что все цитаты принадлежат телеведущей и бывшей участнице «Дома 2», но ей их приписывают.
Ольга Бузова во время участия в реалити-шоу «Дом 2». Фото: Global Look Press
«Вы думаете, если бы я знала, что будет какой-то подноготная».
Здесь Оля, очевидно, хотела сказать «подвох», но упомянула о каких-то скрываемых подробностях.
«Этот вопрос поставил меня врасплох…»
Вопрос может поставить в тупик, ну или застать врасплох.
«Я об стенку горох…»
Без комментариев, так говорят, когда на человека ничего не действует: «Ему говорить, как об стенку горох». Но, видимо, знаменитость не знала об этом, а может слишком самокритичная к себе.
«Я никому в жизни ничего плохого не думала».
Но ведь главное - чистота наших мыслей, тут Бузова чиста, получается.
На конкурсе «Самый умный» был задан вопрос о фамилии мужа Крупской.
Телеведущая смело ответила: «Крупский».
Ответ неверный, но логичный же.
Оля Бузова на презентации своей книги. Фото: Global Look Press
«Скрутил нашим девушкам головы».
Либо речь о жестоком и сильном мужчине, либо Бузова перепутала и парень просто ловелас и вертит девушками, как ему вздумается.
«Я не люблю людей, которые бросают слова в ветер».
А вообще их бросают на ветер те, кто занимается пустословием.
«Ничего задорного и плохого нет».
Тут непонятно, о чем говорила артистка, но важно, что все-таки все хорошо.
«Я привыкла, что мужчина как поступил, так и сделал».
Очевидно, Оля ценит малоговорящих мужчин. Меньше слов, больше дела.
«Берем лопаты и подметаем».
Возможно, речь о новом изобретении, а может, Бузова разработала свой собственный способ обращения с садовый инструментом.
«Плодородное общение».
18 +. Коротко о том, как появляются дети.
В копилке Ольги Бузовой немало разных наград и премий. Фото: Global Look Press
«Милые бранятся — только чешутся».
Ситуация сложилась двоякая. Но если кто-то в паре начинает чесаться, то лучше не оставлять без внимания.
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«Если начнешь там ухаживать за мной, наверное будешь хотеть какой-то отдачи. чувствую, что не смогу тебе дать отдачи…»
Самое главное - отдачи не отдавать, а что это и как понимать ясно только Бузовой.
«Я сначала искренне думаю, а потом другое».
Все-таки Бузова честный и душевный человек. Еще раз о чистоте ее мыслей, ну а что потом - это уже не наша история.
Телеведущая Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
«Настоящие революционисты!»
Ведь произвели революцию, ну и пусть их называют революционеры, такая форма слова певице больше по душе.
«Погода распогаживается».
Вы могли бы подумать, что на улицу лучше не выходить, но Оля рассказывала о моменте, когда в дождливой Москве, наконец, выглянуло солнце.
«Я хочу быть хорошей, а получается боком виноватая».
Одна из самых знаменитых цитат характеризует звезду. Ведь, наверняка, большинство этих высказываний - банальные оговорки. Ходят слухи, что Бузова специально придумывает такие ляпы, чтобы поддерживать имидж «блондинки». Ведь Оля успешно окончила школу с языковым уклоном, а после получила высшее образование в Санкт-Петербургском университете.