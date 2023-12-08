«Наконец-то избавилась от альфонса!»: как подписчики Африкантовой и звезды «Дома-2» отреагировали на ее развод с Капаклы

Марина Африкантова освободилась от семейных уз теперь не только де факто, но и де юре. Как отреагировали на ее сообщение об официальном разводе в Сети? Часть подписчиков поздравили Марину Африкантову, часть же злорадствует, считая, что той никогда уже не стать счастливой. Ну, это если под счастьем понимать жизнь на одной территории с мужчиной.

Красивое начало

Поклонники «Дома-2» прекрасно помнят, как начинался роман Марины Африкантовой и Ромы Капаклы под камерами, как пара решила пожениться, не взирая на приличную разницу в возрасте – Марина старше Ромы на одиннадцать лет.

Капаклы всем доказывал, что для него возраст избранницы не имеет значения, важно, что они созданы друг для друга. 14 июля 2019 Марина Африкантова и Роман Капаклы расписались в ЗАГСе Красногорска. Это была свадьба на двоих. Никого на свое торжество пара не приглашала.