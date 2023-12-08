«Наконец-то избавилась от альфонса!»: как подписчики Африкантовой и звезды «Дома-2» отреагировали на ее развод с Капаклы

Марина Африкантова освободилась от семейных уз теперь не только де факто, но и де юре. Как отреагировали на ее сообщение об официальном разводе в Сети? Часть подписчиков поздравили Марину Африкантову, часть же злорадствует, считая, что той никогда уже не стать счастливой. Ну, это если под счастьем понимать жизнь на одной территории с мужчиной.
Красивое начало
Поклонники «Дома-2» прекрасно помнят, как начинался роман Марины Африкантовой и Ромы Капаклы под камерами, как пара решила пожениться, не взирая на приличную разницу в возрасте – Марина старше Ромы на одиннадцать лет.
Капаклы всем доказывал, что для него возраст избранницы не имеет значения, важно, что они созданы друг для друга. 14 июля 2019 Марина Африкантова и Роман Капаклы расписались в ЗАГСе Красногорска. Это была свадьба на двоих. Никого на свое торжество пара не приглашала.
Марина Африкантова и Рома Капаклы в день свадьбы. Фото: соцсети Марины Африкантовой
От «Дома-2» Марина и Рома получили шикарный свадебный подарок – путевку в Париж, город любви и отправились в путешествие. Все было, как в сказке.
Некрасивый финал
А вот развязка у этой сказочной истории получилась грязноватая. В феврале этого года Марина Африкантова стала свидетелем адюльтера Ромы Капаклы с бывшей участницей «Дома-2», дважды разведенной Таней Мусульбес. Все случилось в Дубае, где проводили прошлую зиму Капаклы и Африкантова.
Рома Капаклы и Таня Мусульбес. Фото: соцсети Тани Мусульбес
Марина тут же отказалась от Капаклы и не простила его. На поверхность вылезли непристойные детали отношений Романа и Тани Мусульбес. Несколько месяцев Сеть гудела по этому поводу, обсуждая измену Романа Капаклы. Марина Африкантова тогда же подала на развод.
Официально свободна
Свидетельство о расторжении брака Марина Африкантова получила только в декабре.
«The End. Сегодня я официально свободна. Вроде формальность, но такое сразу облегчение», - сообщила Марина Африкантова.
Преданные фанаты Марины тут же принялись ее поздравлять с этим событием, которого она ждала почти год.
«Ура! Наконец-то она избавилась от альфонса. Видишь, теперь Рома сидит только в Москве никуда не ездит», - написала altynai_azamatova_altynai.
«У Танюхи денег нет возить его», - поддакнула kozhenok.
«Мариночка, я смотрю на этих двоих, как же они друг другу подходят – быдло», - отреагировала 092608aaa.
«Ура! Марина, поздравляю! Нищеброд теперь пусть превращает чью-то другую жизнь в адский ад! Поздравляю», - высказалась natalia210391.
Сожгла свидетельство о разводе
Сообщение о разводе Марина Африкантова сопроводила видео, которое сделала в зимней Москве. Судя по всему, ради получения документов о расторжении брака Марина прилетела из Дубая в столицу. В кадре она сжигает свидетельство о разводе и выбрасывает обручальное кольцо.
Марина Африкантова сожгла свидетельство о разводе. Фото: скрин видео из соцсети Марины Африкантовой
А вот этой «постановки» подписчики Марине Африкантовой уже не простили. Кольцо они сочли ненастоящим, а бижутерией. И не поняли, почему она сжигает документ о разводе, ведь логично, когда в такие моменты в топку летит свидетельство о заключении брака.
«Свидетельство - копия, кольцо – копия. К чему этот фарс? Уже мерзко смотреть на эту ложь бесконечную», - недовольна подписчица Марины с ником sshastliva.
«Да по ней видно, что она одинока. Она не знает, как заполнить свое одиночество. Рестораны, поездки - это все не то. Душа пустая у нее, одиночество съедает ее, кому нужны эти рестораны, шмотки, когда поговорить-то особо не с кем», - сказала, как отрезала, edina_kseniia.
«Пытается всем видом доказать, что она типа счастлива», - с недоверием отнеслась к Африкантовой an.opmtop.
«Твой сам тебя найдет»
Друзья Марины Африкантовой по «Дому-2» выразили ей безоговорочную поддержку. Надя Ермакова уверена, что у 36-летней Марины Африкантовой лучшее, конечно, впереди.
«Это начало нового крутого этапа в твоей жизни. Я вышла замуж в 38 и не жалею. Просто кайфуй, твой сам тебя найдет», - написала Надя Ермакова.
«Колечко жалко так… А в целом, я поздравляю тебя, моя девочка», - отреагировала Юлия Ефременкова.
«Красава!» – восхитилась Кристина Бухынбалтэ.
«Будь счастлива и не оборачивайся назад. Впереди безусловная любовь и твердое мужское плечо!» - уверен Никита Турчин.
«Все самое лучшее – впереди», - напомнила Дарина Маркина.
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