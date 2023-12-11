«Мне повезло, что люди верят мне»: биография актера и комика Нила Патрика Харриса

Нил Патрик Харрис — кто он?
Нил Патрик Харрис — американский актер, у которого есть несколько выдающихся черт характера. Харрис произвел неизгладимое впечатление на звезд Голливуда, выиграв несколько премий «Эмми» и «Тони» за свои сценические работы и сценарии. Он также писатель, певец и фокусник, который хотел бы, чтобы люди узнали о его первых днях в Лос-Анджелесе благодаря его книге «Выбери свою собственную автобиографию», которая также была признана бестселлером New York Times. Нил Патрик Харрис наиболее известен благодаря своему участию в ситкоме CBS «Как я встретил вашу маму» в роли Барни Стинсона и культового и любимого доктора медицины Дуги Хаузера. Он также снялся во многих фильмах и неоднократно был ведущим шоу, удостоенных премий «Тони» и «Эмми».
Аманда Сейфрид и Нил Патрик Харрис в фильме 2014 года «Миллион способов умереть на Западе». Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Нил Патрик Харрис родился в Альбукерке, штат Нью-Мексико, 15 июня 1973 года. Его родители, Шейла Гейл (Скотт) и Рональд Джин Харрис, были юристами и владели рестораном. Он вырос в Руидосо, штат Нью-Мексико, маленьком городке в 120 милях к югу от Альбукерке, где впервые занялся актерским мастерством в четвертом классе.
Играя вместе со своим старшим братом, которому было три года, Харрис получил роль Тотошки в школьной постановке «Волшебника страны Оз» (1989).
Нил Патрик Харрис со своей мамой. Фото: Global Look Press
Актерская карьера
В 1988 году Нил снялся в экранизации романа «Сердце Клары» вместе с Вупи Голдберг. Его талант в этом фильме принес ему номинацию на «Золотой глобус» в возрасте 15 лет!
Нил Патрик Харрис и Вупи Голдберг в фильме «Сердце Клары». Фото: кадр из фильма 1988 года
Год спустя, когда Нилу было 16, он получил главную роль в телесериале Стивена Бочко о подростке-вундеркинде, враче местной больницы, «Дуги Хаузер» (1989), которая принесла Харрису множество ровесниц — поклонниц его экранного образа. Сериал длился с 1989 по 1993 год и принес ему премию People's Choice Award как лучшему мужскому исполнителю в новом сериале (1990) и номинацию на «Золотой глобус».
Ник Патрик Харрис в сериале «Дуги Хаузер». Фото: кадр из фильма
«Мне повезло, что люди верят мне, когда я в характере», — так актер охарактеризовал свое отношение к актерству.
В течение следующих нескольких лет Харрис продолжал оставаться занятым, хотя его проекты не достигли такого успеха, как у доктора медицины Дуги Хаузера. Он появлялся в небольших ролях в таких фильмах, как «Звездный десант», «Следующая лучшая вещь» и «Гарольд и Кумар отправляются в Белый замок».
Нил Патрик Харрис в фильме 1997 года «Звездный десант» Фото: Global Look Press
Он также снялся в роли невротичного редактора вместе с Тони Шалхубом в ситкоме NBC «Старк в бешенстве». Харрис также появился на Бродвее в фильмах «Доказательство», «Убийцы» и «Аренда», а также получил признание критиков в роли ведущего в «Кабаре».
На протяжении 1990-х и 2000-х годов Харрис снискала признание благодаря нескольким фильмам, снятым для телевидения, включая «Моя Антония», «Жанна д'Арк» и «Рождественское благословение». Он добился очередного успеха в ситкоме в 2005 году благодаря роли распутника Барни Стинсона в фильме CBS «Как я встретил вашу маму».
Нил Патрик Харрис в восьмом сезоне телешоу «Как я встретил вашу маму». Фото: Global Look Press
Харрис пользовался большим успехом в качестве ведущего крупнейшего бродвейского шоу с вручением наград «Тони». Он был ведущим мероприятия четыре раза — в 2009, 2011, 2012 и 2013 годах, а также получил три премии «Эмми» за свои обязанности ведущего. Он получил номинацию «Выдающийся актер второго плана в комедийном сериале» премии «Эмми» 2008 года. Затем, в 2014 году, Харрис получил первую премию «Тони» в категории «Лучшая мужская роль в мюзикле», сыграв главного героя в остросюжетной рок-постановке «Хедвиг и сердитый дюйм».
В следующем году Харрис провел 87-ю ежегодную церемонию вручения премии «Оскар», сделав все, начиная от вступительного музыкального дани уважения и заканчивая появлением в нижнем белье в пародии, вдохновленной фильмом «Человек-птица».
Нил Патрик Харрис — ведущий 87-й церемонии вручения «Оскара». Фото: соцсети
Состояние и доходы
К 50 годам Харрису удалось пробиться во впечатляющее количество творческих индустрий. Он долгое время является частью актерского мира. Его вклад в некоторые известные телесериалы помог ему сколотить значительное состояние. Чистый капитал Нила Патрика Харриса в 2023 году составил 50 миллионов долларов. Это свидетельствует о том, что доходы этого человека велики, и он не подает никаких признаков того, что собирается останавливаться.