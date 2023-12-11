«Мне повезло, что люди верят мне»: биография актера и комика Нила Патрика Харриса

Ранняя жизнь

Нил Патрик Харрис родился в Альбукерке, штат Нью-Мексико, 15 июня 1973 года. Его родители, Шейла Гейл (Скотт) и Рональд Джин Харрис, были юристами и владели рестораном. Он вырос в Руидосо, штат Нью-Мексико, маленьком городке в 120 милях к югу от Альбукерке, где впервые занялся актерским мастерством в четвертом классе.

Играя вместе со своим старшим братом, которому было три года, Харрис получил роль Тотошки в школьной постановке «Волшебника страны Оз» (1989).