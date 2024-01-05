От Быстрицкой до Самохиной: 10 самых красивых брюнеток советского кино

Это имя известно всем, кто хотя бы раз смотрел картины «Летят журавли» и «Анна Каренина». Это был настоящий триумф — Татьяну Самойлову полюбили не только в нашей стране, но и за рубежом. Известными и популярными стали и другие фильмы с ее участием: «Неотправленное письмо», «Двадцать четыре»…

И все же любимая героиня Самойловой для многих и сегодня остается нежная и хрупкая Белка, с которой герою «Летят журавли» так и не довелось пойти под венец.

Элина Быстрицкая