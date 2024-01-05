От Быстрицкой до Самохиной: 10 самых красивых брюнеток советского кино

«Очи черные, очи жгучие…» Нет, недаром именно брюнеткам посвящали самые страстные романсы!
Жанна Прохоренко
Жанна Прохоренко. Фото: кадр из фильма «А если это любовь?»
Юной девушкой Жанно Прохоренко снялась в фильмах «А если это любовь?» и «Баллада о солдате». Ее широко распахнутые глаза, строгое выражение лица и роскошная длинная коса завоевали сердца всех зрителей. Героини Жанны отличались такими же чертами, которые были свойственны самой актрисе: женственностью, обаянием, искренностью.
Татьяна Самойлова
Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. Фото: кадр из фильма «Летят журавли»
Это имя известно всем, кто хотя бы раз смотрел картины «Летят журавли» и «Анна Каренина». Это был настоящий триумф — Татьяну Самойлову полюбили не только в нашей стране, но и за рубежом. Известными и популярными стали и другие фильмы с ее участием: «Неотправленное письмо», «Двадцать четыре»…
И все же любимая героиня Самойловой для многих и сегодня остается нежная и хрупкая Белка, с которой герою «Летят журавли» так и не довелось пойти под венец.
Элина Быстрицкая
Элина Быстрицкая. Фото: кадр из фильма «Тихий Дон»
Мало найдется на свете женщин, обладающих такой утонченной красотой, как у Элины Быстрицкой. Идеальные черты лица актрисы буквально завораживают, глубокие темно-карие глаза притягивают внимание на экране, кого бы она ни играла. Самая известная роль Элины Быстрицкой — Аксинья в киноэпопее «Тихий Дон».
Актриса при жизни обладала таким же твердым и бескомпромиссным характером, как и ее героиня.
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская. Фото: кадр из фильма «Человек-амфибия»
Удивительно аристократичная внешность в сочетании с наивными глазами позволили юной Анастасии сыграть Ассоль в «Алых парусах» и Гуттиэре в «Человеке-амфибии», после чего в нее немедленно влюбились все мужчины Советского Союза. Актриса не раз меняла цвет волос — становилась то блондинкой, то рыжей. Но для большинства она так и осталась тоненькой темноволосой девочкой, ждущей на берегу своего Грэя.
Наталья Варлей
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
Огромная популярность пришла к Наталье Варлей после выхода на экраны комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» в 1967 году. До этого Наталья работала гимнасткой в цирке, так что ничего удивительного, что зрители были покорены ее идеальной стройной фигурой. Кроме того, молодая актриса запомнилась «фирменным» каре с челкой и огромными карими глазами.
Любовь Полищук
Любовь Полищук и Андрей Миронов. Фото: кадр из фильма «Двенадцать стульев»
Ее внешность называли «не советской» — уж очень много в ней было от западных звезд. Любовь Полищук сравнивали с Софи Лорен и другими знаменитостями. Одна из первых ее работ в кино — роль красавицы, с которой танцевал танго герой Андрея Миронова, Остап Бендер, в фильме «Двенадцать стульев».
Запомнилась актриса и по множеству других ролей — например, в «Интердевочке». А последней ее работой стала роль в сериале «Моя прекрасная няня».
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева. Фото: кадр из фильма «Жестокий романс»
Она и сегодня привлекательна и харизматична — любимая миллионами ведущая шоу «Давай поженимся!» А уж в молодости от ее красоты и обаяния мужчины теряли головы. Одна из самых ярких ролей Ларисы Гузеевой — Лариса Огудалова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».
Анна Самохина
Анна Самохина. Фото: кадр из фильма «Узник замка Иф»
На излете существования Советского Союза, в конце 80-х, на киноэкраны ворвалась новая сногсшибательная красавица — Анна Самохина. Яркая брюнетка с выразительными глазами выглядела ослепительно, в ее героинь нельзя было не влюбиться. Зрители запомнили Анну Самохину по ролям в картинах «Узник замка Иф», «Воры в законе», «Царская охота»…
Продолжала она сниматься и после распада СССР. И могла бы еще долго радовать поклонников интересными работами, но, к сожалению, в 2010 году жизнь актрисы оборвалась. Ей было всего 47 лет.
Наталья Фатеева
Наталья Фатеева. Фото: кадр из фильма «Три плюс два»
Не только красивая, но еще и смелая, решительная, с твердым характером — именно такие героини удавались Наталье Фатеевой лучше всего. Среди самых запоминающихся ее ролей — работы в фильмах «Три плюс два», «Джентльмены удачи», «Дети Дон Кихота», «Место встречи изменить нельзя».
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Елена Цыплакова
Фото: кадр из фильма «Школьный вальс»
Елена Цыплакова начала сниматься еще школьницей — в фильмах «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», затем последовал смелый для того времени «Школьный вальс». Зрители наверняка помнят героинь Цыплаковой в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Мы из джаза», «Адам женится на Еве»…
После перенесенной малярии, которая протекала в тяжелой форме, актриса быстро набрала вес и стала сниматься намного меньше. Она получила режиссерское образование и начала сама снимать кино. Например, именно Елена Октябревна поставила популярный сериал «Кармелита. Цыганская страсть».