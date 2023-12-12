Как сложилась судьба приемной дочери Евгения Осина

Больше года после ухода отца, певца Евгения Осина, его приемная дочь Анастасия Годунова находилась в состоянии депрессии. Об этом журналистам однажды рассказывала ее мама Елена Скорнякова.
И действительно, Евгений очень любил свою дочь, мечтал увидеть ее на большой сцене и доверял исполнять свои песни.
Неудивительно, что, потеряв родного человека, Анастасия лишилась и смысла жизни, не хотела петь и заниматься творчеством. Но, как говорится, время лечит, и сейчас все иначе. Teleprogramma.pro рассказывает, как нынче складывается судьба молодой артистки.
«Всеми своими поступками Евгений Осин доказывал, как сильно любит Настю»
Испытания в жизни Анастасии Годуновой начались буквально с первых минут ее появления на свет. Однако судьбе было угодно спасти ее.
«Дело в том, что Настя в первый день жизни перенесла очень тяжелую операцию, а в десять месяцев — повторную, — рассказала Елена Скорнякова Teleprogramma.pro. — Была между жизнью и смертью, находилась 23 дня в реанимации, четверо суток на ИВЛ. Врачи не давали гарантий жизни. Но случилось чудо! В реанимации дочке дали имя Анастасия, что в переводе с греческого языка означает «возвращение к жизни, воскресение, возрождение».
По словам Елены, биологического отца Настя не помнит, поскольку он не был готов тратить свои силы и время на восстановление здоровья ребенка. Поэтому суд лишил мужчину родительских прав, когда Насте исполнился год.
Говорят, что в Новый год исполняются желания. Однажды мама Насти поздравила Евгения Осина с праздником, и в разговоре упомянула и о дочери. После услышанной правды Евгений отреагировал очень эмоционально: он не мог понять, как можно предать собственного ребенка?!
Юная Анастасия с Евгением Осиным. Фото: предоставлено Еленой Скорняковой
«Он сказал так: «У Насти будет отец — это буду я», а многим своим друзьям он стал говорить , что он — ее родной отец. Настя называла его папой, а он ее — дочкой, — рассказала Teleprogramma.pro Елена Скорнякова.
«Вспоминаю один случай. Когда у дочери неделю держалась температура под 40, то Женя поехал в храм и просил Игумена помолиться о здоровье Насти. И днем температура спала.
Всеми своими поступками он доказывал и показывал, как сильно любит Настю. Как говорят: когда мужчина любит женщину, то он любит и ее ребенка».
Творческие успехи Анастасии Годуновой
Талант Анастасии Годуновой развился во многом благодаря ее родителям. Заметив в ребенке творческий потенциал, Елена подала заявку на Всероссийский конкурс обаяния и таланта, где Настя стала призером зрительских симпатий.
А благодаря выходу клипа «Мамины глаза», в котором, кстати, снялась дочь Александра Абдулова, Евгения, Анастасия привлекла внимание своих первых подписчиков, и о ней узнали телезрители.
В раннем детстве Настю заметил основатель журнала «Ералаш» Борис Грачевский и пригласил принять участие в нескольких сериях.
Также девушку можно увидеть в клипе у Люси Чеботиной и в сниппете к клипу певицы Polina.
Настя окончила музыкальную школу и теперь учится на актрису в одном из столичных колледжей. В 2021 году она получила специальный диплом международного фестиваля Stars of the Albion. Grand prix 2021 в Лондоне.
Сейчас Анастасия пишет собственные композиции и пробует себя в разных стилях. Она записывает каверы на хиты и делится ими в социальных сетях. Видео ролики на каверы на Halsey, John Legend, Edith Piaf были с восторгом приняты поклонниками певицы.
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Анастасия Годунова с мамой Еленой Скорняковой. Фото: предоставлено Еленой Скорняковой
Большую узнаваемость юной артистке принесло выступление с песней «Наивные дети» на шоу Андрея Малахова. В исполнении Годуновой композиция стала популярной, и на нее начали записывать каверверсии.
24 ноября вышел релиз ее нового трека в стили инди-рок «Играешь со мной». В песне исполнительница делится эмоциями и чувствами, которые связаны с очередным этапом ее жизни. Композицию поддержали и многие звезды шоу-бизнеса. Например, солистка группы «А-студио» Кети Топурия разместила трек у себя в соцсетях и написала только одну фразу: «Слушать!»
17-летняя Анастасия Годунова активно пробует себя и в актерской профессии, которую сейчас постигает. Так, она снялась в фильмах и сериалах «Саша против», «Ты не стар», «Светотень», к которому также написала и саундтрек.
Несмотря на столь юный возраст, артистка награждена Евразийским знаком почета «За многолетнее усилие в деле сближения стран, культуры народов», в номинации «Общественная деятельность». Так что Евгений Осин мог бы ей гордиться. Кстати, об отце Анастасии напоминает его подарок.
Анастасия Годунова с Мишкой. Фото: предоставлено Еленой Скорняковой
«Накануне Нового года, вспоминаю, как Женя сделал нам сюрприз, — рассказала Teleprogramma.pro Елена Скорнякова.
«Мы вместе выбирали собаку, сначала он предложил йорка, но затем остановились на померанском мини-шпице. Назвали Мишкой, он и сейчас у нас живет».