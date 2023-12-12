Как сложилась судьба приемной дочери Евгения Осина

Больше года после ухода отца, певца Евгения Осина, его приемная дочь Анастасия Годунова находилась в состоянии депрессии. Об этом журналистам однажды рассказывала ее мама Елена Скорнякова.

И действительно, Евгений очень любил свою дочь, мечтал увидеть ее на большой сцене и доверял исполнять свои песни.

Неудивительно, что, потеряв родного человека, Анастасия лишилась и смысла жизни, не хотела петь и заниматься творчеством. Но, как говорится, время лечит, и сейчас все иначе. Teleprogramma.pro рассказывает, как нынче складывается судьба молодой артистки.

«Всеми своими поступками Евгений Осин доказывал, как сильно любит Настю»

Испытания в жизни Анастасии Годуновой начались буквально с первых минут ее появления на свет. Однако судьбе было угодно спасти ее.

«Дело в том, что Настя в первый день жизни перенесла очень тяжелую операцию, а в десять месяцев — повторную, — рассказала Елена Скорнякова Teleprogramma.pro. — Была между жизнью и смертью, находилась 23 дня в реанимации, четверо суток на ИВЛ. Врачи не давали гарантий жизни. Но случилось чудо! В реанимации дочке дали имя Анастасия, что в переводе с греческого языка означает «возвращение к жизни, воскресение, возрождение».

По словам Елены, биологического отца Настя не помнит, поскольку он не был готов тратить свои силы и время на восстановление здоровья ребенка. Поэтому суд лишил мужчину родительских прав, когда Насте исполнился год.

Говорят, что в Новый год исполняются желания. Однажды мама Насти поздравила Евгения Осина с праздником, и в разговоре упомянула и о дочери. После услышанной правды Евгений отреагировал очень эмоционально: он не мог понять, как можно предать собственного ребенка?!