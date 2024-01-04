От Светличной до Прокловой: 10 самых красивых блондинок советского кино

В Советском Союзе джентльмены тоже «предпочитали блондинок». И многие наши актрисы вполне могли поспорить красотой с легендарной Мэрилин Монро!
Наталья Кустинская
Наталья Кустинская. Фото: кадр из фильма «Три плюс два»
После фильмов «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию» Наталья Кустинская стала настоящим секс-символом нашего кино. И в других странах признали ее красоту и очарование: даже французский журнал Candide опубликовал рейтинг самых красивых актрис мира, включив Кустинскую в первую десятку.
Светлана Светличная
Светлана Светличная. Фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Эффектная блондинка прославилась ролью Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Вряд ли найдется человек, не видевший ее соблазнительного танца перед ошеломленным Семеном Семеновичем Горбунковым! Были в фильмографии Светличной и другие запоминающиеся роли — например, в картинах «Семнадцать мгновений весны» и «Стряпуха».
Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова. Фото: кадр из фильма «Рожденная революцией»
Эта актриса — натуральная блондинка, хотя многие запомнили ее по роли жгучей брюнетки Полины в фильме «Большая перемена». Впрочем, более наблюдательные зрители знают: Наталья Гвоздикова — не только Полина, но и Маша из фильма «Рожденная революцией»: нежная блондинка с глазами-озерами.
Татьяна Доронина
Татьяна Доронина и Олег Ефремов. Фото: кадр из фильма «Еще раз про любовь»
Женственная, так похожая и одновременно непохожая на простых деревенских женщин Татьяна Доронина играла очень эмоционально, чем покорила сердца зрителей. Хотя некоторых раздражала ее манерность, все же нельзя не согласиться: героини Дорониной — прекрасны и величавы.
Ирина Мирошниченко
Ирина Мирошниченко. Фото: кадр из фильма «Вам и не снилось...»
Впервые она появилась в роли сестры главного героя в фильме «Я шагаю по Москве» — и сразу очаровала зрителей. Потом было много других работ, среди которых хочется выделить роль мамы влюбленной школьницы Кати в драме «Вам и не снилось…», а еще — роль жены Вадима в продолжениях культовой картины «Зимняя вишня».
Невероятно тонкие черты лица и какой-то европейский шарм позволили Мирошниченко выделиться среди остальных актрис, привлекли к ней огромное количество поклонников.
Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен. Фото: кадр из фильма «Зверобой»
Елена Кондулайнен в свои лучшие годы вполне могла бы соперничать с самыми известными красотками западного кино. Во всяком случае прекрасная Джудит в фильме «Зверобой» в исполнении Елены никого не оставила равнодушным — невозможно забыть этот водопад золотых локонов и эти бездонные глаза.
Александра Яковлева
Александра Яковлева. Фото: кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов»
В комедийном вестерне «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева воплотила образ голливудской дивы — соблазнительной артистки кабаре, исполняющей канкан и кружащей головы ковбоев. К тому времени советские зрители уже успели полюбить Александру — она исполнила яркие роли в фильмах «Экипаж» и «Чародеи».
Актриса запомнилась ролями не просто блондинок-красавиц — все ее героини отличались решительностью и отвагой.
Маргарита Терехова
Маргарита Терехова. Фото: кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»
Андрей Тарковский сравнивал Маргариту Терехову с красавицами на картинах эпохи Возрождения. А для широкого зрителя Терехова прежде всего — роковая Миледи в «Трех мушкетерах», Диана в «Собаке на сене» и главная героиня «Благочестивой Марты».
Костюмированные музыкальные картины как нельзя лучше подходили этой удивительной актрисе — она воплощала на экране образы, которые невозможно забыть.
Наталья Богунова
Наталья Богунова. Фото: кадр из фильма «Весенняя сказка»
Зрители запомнили Наталью Богунову по ее роли строгой учительницы в фильме «Большая перемена». А еще она сыграла Снегурочку в «Весенней сказке». У Богуновой не такой уж длинный список работ — всего полтора десятка ролей. К сожалению, душевная болезнь не позволила актрисе продолжать свою карьеру, и она довольно рано исчезла с экрана.
Елена Проклова
Фото: кадр из фильма «Мимино»
Неуловимая прелесть светловолосой и светлоглазой Елены Прокловой быстро сделали ее одной из любимых актрис — как у зрителей, так и у режиссеров. Она начала сниматься еще в детстве, сыграла Герду в сказке «Снежная королева», а потом ее красота только расцветала год от года — как и талант.
Среди самых заметных работ Елены Прокловой — роли в фильмах «Единственная», «Будьте моим мужем», «Мимино», «Ключ без права передачи».
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Конечно, наш рейтинг — субъективен. Просто невозможно в одном материале вспомнить всех наших актрис-блондинок — их очень много, и все они по-настоящему прекрасны.