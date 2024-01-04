От Светличной до Прокловой: 10 самых красивых блондинок советского кино

Впервые она появилась в роли сестры главного героя в фильме «Я шагаю по Москве» — и сразу очаровала зрителей. Потом было много других работ, среди которых хочется выделить роль мамы влюбленной школьницы Кати в драме «Вам и не снилось…», а еще — роль жены Вадима в продолжениях культовой картины «Зимняя вишня».

Невероятно тонкие черты лица и какой-то европейский шарм позволили Мирошниченко выделиться среди остальных актрис, привлекли к ней огромное количество поклонников.

Елена Кондулайнен