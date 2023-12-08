Не только дочь известных родителей, но и харизматичная актриса: кто такая Майя Хоук

Кто такая Майя Хоук?
Майя Хоук (полное имя Майя Рэй Турман Хоук) — дочь звезд Голливуда Умы Турман и Итана Хоука, актриса и музыкант, наиболее известная по своей роли в фильме Netflix «Очень странные дела». Кроме того, снялась в нескольких эпизодических ролях в таких фильмах, как «Однажды в... Голливуде». Это отрыло ей дорогу и к более крупным ролям в фильмах «Месть», «Город астероидов», «Дикая кошка» и «Комната убийств». В качестве музыканта выпустила два альбома собственного производства, последний из которых — Moss 2022.
Ранняя жизнь и родители
Майя Рэй Турман Хоук — старшая из двух детей Умы Турман и Итана Хоука. Родители познакомились в 1996 году на съемках научно-фантастического триллера «Гаттака» и поприветствовали Майю 8 июля 1998 года, через несколько месяцев после их свадьбы в мае того же года. Она родилась в Нью-Йорке.
Младший брат Майи, Левон, родился в январе 2002 года. У нее также есть три младшие сводные сестры, одна — со стороны матери и две со стороны отца. После семи лет брака, в августе 2005 года, Ума Турман и Итан Хоук развелись.
Майя Хоук с отцом Итаном Хоуком. Фото: Global look Press
В детстве Майе поставили диагноз: дислексия — и, по ее словам, даже отчислили из школы за неумения читать. Затем она поступила в школу для детей с ограниченными возможностями в обучении и в конце концов научилась читать, хотя в интервью NPR в 2020 году сказала, что она все еще «ограничена».
Хоук выросла в Бруклине, где посещала школу Святой Анны. Став старше, она занялась модельным бизнесом и с тех пор появлялась в рекламных кампаниях AllSaints, Calvin Klein, а также украшала страницы журнала Vogue. Но ее настоящей страстью было актерское мастерство. Хоук играла в школьных спектаклях и посещала летние актерские лагеря.
Но только в старших классах она начала всерьез задумываться о том, чтобы стать профессиональной актрисой. После окончания средней школы она поступила в Джульярдский университет. Однако всего через год она бросила учебу, чтобы начать собственную карьеру.
Майя Хоук в юности. Фото: соцсети
«Очень странные дела»
Хоук рассказала The Guardian, что ее родители изначально были против того, чтобы она пошла по их профессиональным стопам.
«Они с опаской относились к общественной стороне актерской деятельности и трудностям, связанным с ней, — сказала она. — Они также пытались защитить меня от увлечения актерством. Они хотели убедиться, что у меня достаточно сильный характер, моя собственная страсть к этому делу и трудовая этика. Они не хотели возить меня по каждой красной дорожке или заставлять играть эпизодические роли в их фильмах. Когда я стала достаточно взрослой и стало ясно, что это был мой выбор, они поддержали меня».
Хоук дебютировала в качестве актрисы в телевизионной адаптации «Маленьких женщин» BBC в 2017 году. Ее первым фильмом стал «Женский мир» (2018) — триллер, основанный на романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух».
Но ее первый большой прорыв произошел в 2019 году, когда она присоединилась к актерскому составу популярного шоу Netflix «Очень странные дела», затем в его третьем сезоне. Ее исполнение роли Робин Бакли быстро завоевало признание, а Хоук в том же году получила премию «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана в телевизионной презентации. Затем в 2020 году Хоук и ее коллеги по актерскому составу были номинированы на премию Гильдии киноактеров за выдающуюся игру ансамбля в драматическом сериале.
Майя Хоук и Джо Кири в сериале «Очень странные дела». Фото: кадр из фильма
Хоук вернулась к роли в четвертом сезоне, получив номинацию за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале на телевизионную премию Ассоциации голливудских критиков 2022 года. Она собирается снова сняться в последнем сезоне шоу, съемки которого, как сообщается, начнутся до конца 2023 года.
В интервью Yahoo! Entertainment, Хоук сказала, что она не была бы закрыта от идеи, что у Робин, которая является лесбиянкой, есть девушка, которая войдет в финал сериала, но хочет избежать навязывания отношений ради простого включения этого в повествование.
«Я также люблю персонажей, у которых личная жизнь не является центром их существования», — объяснил Хоук.
Хоук также упомянула, что ей комфортно, когда ее героиня получает пресловутый (и, возможно, буквальный) топор в пятом сезоне.
«Это последний сезон, так что люди, вероятно, умрут, — сказала Хоук Variety в 2022 году. — Я бы хотела умереть и заслужить момент своего героя. Я бы хотела умереть с честью».
Фильмы и телешоу
Самые ранние роли Хоук были на телевидении, но она быстро набрала несколько титров на большом экране. Только в 2023 году она появилась в фильмах Уэса Андерсона «Город астероидов», «Дикая кошка» и «Комната убийств». Режиссером «Дикой кошки» выступил ее отец, а в «Комнате убийств» главную роль сыграла ее мама. Хоук во всеуслышание рассказала о том, как ей нравится сниматься вместе со своими родителями, сказав:
«Мне нравится работать с ними обоими. Они действительно потрясающие, и они просто потрясающе справляются со своей работой».
Ее следующий фильм — «Маэстро», который вышел в кинотеатрах в ноябре 2023 года.
Хоук появлялась в следующих фильмах и телешоу на протяжении своей карьеры:
«Маленькие женщины»
В 2017 году Хоук дебютировала в трехсерийной телеадаптации BBC «Маленькие женщины», основанной на знаменитом романе Луизы Мэй Олкотт. Хоук сыграла Джо Марч в роли, которую она назвала «очень особенной» и хотела так многого, что ради нее бросила Джульярд. Она почувствовала влечение к этой роли и позже сказала, что «готовилась к этому персонажу всю свою жизнь».
Майя Хоук в фильме «Маленькие женщины». Фото: кадр из фильма 2017 года
Роман Олкотт особенный для Хоук, страдающей дислексией, потому что это была одна из первых книг, которые она прочитала самостоятельно.
«Однажды в... Голливуде»
В блокбастере Квентина Тарантино 2019 года «Однажды… в Голливуде» собрался звездный актерский состав. Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби были лишь некоторыми из тяжеловесов в фильме, получившем «Оскар». У Хоука была гораздо меньшая роль: он ненадолго появился в роли одного из членов семьи Чарльза Мэнсона. Для своего прослушивания она сняла сцену с отцом в своей спальне, после чего ей перезвонили и в конечном итоге дали роль.
«Человеческий капитал»
В «Человеческом капитале» (2019) Хоук сыграла Шеннон, мятежную дочь персонажа Лива Шрайбера, Дрю Хегеля. Пока Шеннон пытается справиться с непростыми отношениями, дополнительные факторы, в том числе жадность и отсутствие сочувствия со стороны большей части главных героев, угрожают динамике ее семьи, а также благополучию и жизни других персонажей.
«Дикая кошка»
В фильме «Дикая кошка» Хоук играет американскую писательницу Фланнери О’Коннор. Биографический фильм, снятый отцом Хоука, Итаном, основан на произведениях О'Коннор и рассказывает историю жизни писательницы, включая ее борьбу с волчанкой. В интервью Variety Итан благодарит свою дочь за идею создания фильма, говоря: «Проще говоря, я непо-папа!» переворачивая сценарий печально известной концепции «непо-ребенка».
«Во время съемок фильма у меня были моменты неуверенности в себе, — сказала Майя о работе над Wildcat вместе с Итаном. — Мой отец был для меня большим учителем, и мы хотим работать вместе. Нам нравится быть друг с другом».
Итан Хоук и Майя Хоук на презентации фильма «Дикая кошка». Стокгольм, Швеция,10 ноября 2023 года. Фото: Global Look Press
«Комната убийств»
Появившись вместе со своей матерью Умой Турман и Сэмюэлем Л. Джексоном, Хоук сыграла второстепенную роль в комедийном триллере «Комната убийств». Фильм, рассказывающий о схеме отмывания денег в художественной галерее, вышел в сентябре 2023 года и получил скромные похвалы.
Ума Турман и Майя Хоук на премьере фильма «Комната убийств» (2023). Фото: соцсети
«Маэстро»
Хоук появится в «Маэстро» в роли Джейми Бернштейн, одной из троих детей легендарного композитора Леонарда Бернстайна. В фильме, снятом Брэдли Купером в главной роли, основное внимание уделяется бурным отношениям Леонарда с его женой, актрисой Фелицией Монтеалегре, а также тому, как его многочисленные романы повлияли на его брак, работу и семейную жизнь.
Чистый капитал
Состояние Хоук оценивается примерно в 3 миллиона долларов благодаря ее ролям модели и актрисы. Согласно Seventeen, Хоук «вероятно» заработала от 200 000 до 250 000 долларов за эпизод в сериале «Очень странные дела».
Майя Хоук на Каннском кинофестивале. 24 мая 2023 года, Канны, Франция: Фото: Global Look Press
Музыкальная карьера
В дополнение к своим творческим занятиям в качестве актера и модели, Хоук также является инди-фолк-певицей и автором песен. Хоук выпустила свой дебютный альбом Blush в августе 2020 года, за ним последовал еще один альбом Moss в сентябре 2022 года. Она исполнила свою песню Thérèse на The Tonight Show с Джимми Фэллоном в марте 2023 года.
Хоук не говорила, что ее интересует полноценная музыкальная карьера. В 2019 году она рассказала Vogue, что рассматривает музыку как способ донести свою поэзию.
«С тех пор как я была маленькой девочкой, я всегда писала стихи и пыталась положить их на музыку, сидя на диване с моим отцом и распевая старые народные песни, такие как Хэнк Уильямс, Таунс Ван Зандт и Джонни Кэш, — сказала Хоук. — Мне кажется, в наше время лучший способ донести поэзию и перевести ее — это музыка».
Майя Хоук. Фото: соцсети
Личная жизнь
Появившись в июне 2023 года в эпизоде «Смотрите, что происходит в прямом эфире» с Энди Коэном, Хоук поделилась забавным анекдотом о самых больших неприятностях, в которые она когда-либо попадала, когда лгала своим родителям.
«Я сказала, что иду на терапию, и я действительно пошла, чтобы потерять девственность», — сказала Хоук, добавив, что ее отец был «очень, очень расстроен».
В 2019 году появились слухи, что она встречается с исполнительным директором Rolling Stone Гасом Веннером, а также была связана с музыкантом Спенсером Барнеттом и актером Томом Старриджем.
Том Старридж и Майя Хоук. Фото: соцсети