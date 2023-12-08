Не только дочь известных родителей, но и харизматичная актриса: кто такая Майя Хоук

Хоук вернулась к роли в четвертом сезоне, получив номинацию за лучшую женскую роль второго плана в драматическом сериале на телевизионную премию Ассоциации голливудских критиков 2022 года. Она собирается снова сняться в последнем сезоне шоу, съемки которого, как сообщается, начнутся до конца 2023 года.

В интервью Yahoo! Entertainment, Хоук сказала, что она не была бы закрыта от идеи, что у Робин, которая является лесбиянкой, есть девушка, которая войдет в финал сериала, но хочет избежать навязывания отношений ради простого включения этого в повествование.

«Я также люблю персонажей, у которых личная жизнь не является центром их существования», — объяснил Хоук.

Хоук также упомянула, что ей комфортно, когда ее героиня получает пресловутый (и, возможно, буквальный) топор в пятом сезоне.

«Это последний сезон, так что люди, вероятно, умрут, — сказала Хоук Variety в 2022 году. — Я бы хотела умереть и заслужить момент своего героя. Я бы хотела умереть с честью».

Фильмы и телешоу

Самые ранние роли Хоук были на телевидении, но она быстро набрала несколько титров на большом экране. Только в 2023 году она появилась в фильмах Уэса Андерсона «Город астероидов», «Дикая кошка» и «Комната убийств». Режиссером «Дикой кошки» выступил ее отец, а в «Комнате убийств» главную роль сыграла ее мама. Хоук во всеуслышание рассказала о том, как ей нравится сниматься вместе со своими родителями, сказав:

«Мне нравится работать с ними обоими. Они действительно потрясающие, и они просто потрясающе справляются со своей работой».

Ее следующий фильм — «Маэстро», который вышел в кинотеатрах в ноябре 2023 года.

Хоук появлялась в следующих фильмах и телешоу на протяжении своей карьеры:

«Маленькие женщины»

В 2017 году Хоук дебютировала в трехсерийной телеадаптации BBC «Маленькие женщины», основанной на знаменитом романе Луизы Мэй Олкотт. Хоук сыграла Джо Марч в роли, которую она назвала «очень особенной» и хотела так многого, что ради нее бросила Джульярд. Она почувствовала влечение к этой роли и позже сказала, что «готовилась к этому персонажу всю свою жизнь».