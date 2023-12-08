Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, сделал звездой своего сына, но так и не смог наладить с ним отношения

Детство и юность
Александр Яковлевич появился на свет 12 мая 1960 года в Москве. Мать будущего продюсера Маира Яковлевна, родившаяся в еврейской семье, преподавала иностранный язык. Отца своего Саша не помнил, тот ушел из семьи, когда сын был совсем крохой. Позже Толмацкий нашел сводную сестру по отцу, но общение с ней не наладилось.
Бабушка и мама часто готовили национальные блюда. До сих пор Александр любит мацу, форшмак.
Александр Толмацкий в детстве. Фото: соцсети Александра Толмацкого
Продюсер хорошо учился в школе, поэтому без проблем поступил в Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, а затем продолжил обучение в Институте мясной и молочной промышленности. Но уже тогда Толмацкий тянулся к музыке и во время учебы стал организовывать подпольные концерты, где выступали «Високосное лето» и «Машина времени».
Когда в моду вошли дискотеки, Александр старался не упустить ни один музыкальный проект. В 1982 году он устроился диджеем в Дом культуры, но там платили немного. Тогда Толмацкий, чтобы решить финансовые трудности, нашел применение другому своему таланту. Он начал шить джинсы, сначала только для родственников, а затем и на продажу. В день он отвозил на фарцовочные точки столицы по 10 пар джинсов.
Отец Децла Александр Толмацкий в 2007 году. Фото: Global Look Press
Таким образом будущий продюсер поправил свою материальное состояние. Причем деньги были не только на содержание всей семьи, Толмацкий мог позволить что-то и себе, например, он стал одним из первых, у кого появился видеомагнитофон.
Но бизнес процветал недолго, вскоре его арестовали по статье о нетрудовых доходах и осудили на три года. Отсидел он не весь срок, за хорошее поведение его вскоре освободили условно-досрочно.
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Александр Толмацкий в домашней обстановке. Фото: страница ВК Александра Толмацкого
Карьера и бизнес
Немного позже Толмацкий стал развивать карьеру продюсера. Он сам занимался брейк-дансом и увлекался хип-хопом, поэтому выбрал это направление. В списке сотрудничавших с продюсером звезд значатся Мистер Малой, Лариса Черникова, группа «Восток» и другие исполнители.
Но профессионально продюсировать он стал своего сына Кирилла. Тогда мальчику исполнилось 13 лет, и родитель с помощью своего знакомого Влада Валова помог своему отпрыску, который взял псевдоним Децл, стать одним из самых популярный представителей молодежи. Также Толмацкий продвигал Олега Газманова и его сына Родиона, став совладельцем и гендиректором созданной ранее продюсерской фирмы «Медиастар».
Александр Толмацкий с сыном Кириллом (Децлом). Фото: Global Look Press
Когда в 2001 году продюсера неожиданно уволили и разорвали с ним контракт, он сразу же организовал новую компанию — D&D Records, которой руководил некоторое время. А потом стал трудиться в «Вездеход продакшен». Позже Толмацкий отодвинул продюсерскую деятельность и стал раскручивать ночной клуб Infiniti, который с его легкой руки стал самым популярным R'n'B-заведением Москвы.
В 2005 году Александр опять сменил вид деятельности и открыл радиостанцию Next. Помимо этого, он сотрудничал с промоутерской группой D’Lux Promo Group и принял участие в создании современного молодежного сериала «Клуб», который транслировался на MTV.
Благодаря постоянному неустанному труду, мужчина в это время смог купить себе пентхаус в центре Москвы.
Александр Толмацкий с бывшей женой Ириной и сыном Кириллом. Фото: соцсети Ирины Толмацкой
В 2011 году Толмацкий стал заместителем генерального директора издательства «Спорт-Экспресс». Тогда же его пригласили на должность генерального продюсера телеканала A-One, где он сразу изменил формат с альтернативного рока на хип-хоп. Через четыре года пресса сообщила, что Александр снова занялся продюсирование. Он продвигал на музыкальный олимп рэпера Серегу.
Личная жизнь
Толмацкий женился в 23 года на девушке Ирине. Его избранница работала лаборантом в гематологическом институте, а затем стала секретарем главврача. Их отношения начались в те годы, когда Александр был еще совсем не богат, о нем никто не знал в широких кругах.
Александр и Кирилл Толмацкие. Фото: соцсети Александра Толмацкого
Летом 1983 года в семье появился сын Кирилл. В это время Толмацкий-старший уже неплохо зарабатывал, поэтому маленькому первенцу ни в чем не отказывали.
Учился Кирилл в швейцарской школе, где и начал увлекаться хип-хопом. На 16-летие отпрыска Александр заказал песню «Пятница» и клип на нее, который моментально вошел в топ всех чартов и хит-парадов.
В 2000 году отец Децла познакомился с 17-летней Анной Саркисян, которая работала танцовщицей в клубе. Уже тогда его отношения с женой были не самые хорошие.
Александр увлекся новой знакомой, которая только год, как окончила школу, и оставил семью. После свадьбы Анна родила супругу сына Федора и дочь Анфису.
Александр Толмацкий и его жена Анна. Фото: соцсети Александра Толмацкого
Для Кирилла уход отца стал большим ударом. Он так и не смогу простить его и практически перестал общаться. Даже когда Децл женился и сам стал отцом, то не захотел знакомить сына Антония с дедом.
В начале 2019 года продюсер разместил пост на своей странице в соцсетях с фотографией сына и подписью, где сообщал, что Децл ушел из жизни. Через три недели он написал там же, что очень сожалеет, что не удалось наладить отношения с сыном и помириться.
Хоронили сына продюсера 6 февраля. Супруга Толмацкого-старшего с детьми на траурную церемонию не приехала.
Продюсер Александр Толмацкий с семьей. Фото: соцсети Александра Толмацкого
Позже в Сети постоянно обсуждали конфликт продюсера с женой Децла, его отношения с внуком, которые не складывались долгое время. А в марте 2023 года продюсер даже назвал супругу своего умершего сына Юлию Киселеву виновницей раннего ухода молодого артиста, заявив, что именно жена довела рэпера до такого состояния.
Александр Толмацкий в настоящее время
Толмацкий продолжает работать. В интервью Александр сообщил, что работает над новым проектом Оскара Кучеры: телеведущий решил выпустить сольный альбом с патриотическими песнями.
Александр Толмацкий с детьми — Анфисой и Федором. Фото: соцсети Александра Толмацкого
Осенью 2023 года стало известно, что продюсер помирился с внуком, тот даже познакомил его со своей девушкой. Антоний занялся творчеством, но дедушка не принимает материального участия в развитии его карьеры, помогая лишь советами.
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Отец Децла Александр Толмацкий с внуком Антонием Киселевым. Фото: кадр из шоу НТВ «Звезды сошлись»