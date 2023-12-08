Отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, сделал звездой своего сына, но так и не смог наладить с ним отношения

Детство и юность

Александр Яковлевич появился на свет 12 мая 1960 года в Москве. Мать будущего продюсера Маира Яковлевна, родившаяся в еврейской семье, преподавала иностранный язык. Отца своего Саша не помнил, тот ушел из семьи, когда сын был совсем крохой. Позже Толмацкий нашел сводную сестру по отцу, но общение с ней не наладилось.

Бабушка и мама часто готовили национальные блюда. До сих пор Александр любит мацу, форшмак.