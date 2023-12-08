Сама непосредственность и бывшая жена Тома Круза: как Кэти Холмс добилась успеха

Кто такая Кэти Холмс?
Актриса Кэти Холмс наиболее известна по своим ролям в популярных телесериалах «Бухта Доусона» и «Бэтмен: начало». В сериале «Бухта Доусона», который шел с 1998 по 2003 год, Холмс снялась в роли любимой соседской девушки фанатов Джоуи Поттер. Затем уроженка Огайо обратилась к кино, появившись в фильме «Бэтмен: начало» — первой части трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь». За кадром Холмс попала в заголовки газет о своем браке и последующем разводе с коллегой-актером Томом Крузом. Совсем недавно она стала исполнительным продюсером и режиссером фильма 2022 года «Одиноки вместе».
Постер фильма «Одиноки вместе» (2022)
Ранняя жизнь
Кейт Ноэль Холмс родилась 18 декабря 1978 года в Толедо, штат Огайо. Ее родители — адвокат Мартин Джозеф Холмс – старший и домохозяйка Кэтлин Стозерс-Холмс. У Кэти также есть три сестры и брат.
Холмс посещала Академию Нотр-Дам в Толедо, частную католическую школу для девочек, где была отличницей. Она была принята в Колумбийский университет в Нью-Йорке, но вместо этого решила начать свою актерскую карьеру. Она начала сниматься в 1997 году, когда ей было 19 лет, и с тех пор снялась в нескольких фильмах, телесериалах и пьесах.
Кэти Холмс в юности. Фото: соцсети
«Бухта Доусона» и другие роли на телевидении
Хотя у Холмс были и более ранние роли в кино, ее прорывной ролью стала Джоуи Поттер в сериале «Бухта Доусона». На протяжении шести сезонов подросток растет в вымышленном городке Кейпсайд, штат Массачусетс, и встречается с разными любовными увлечениями. Фанаты в конечном счете разрывались между тем, с кем должна была остаться Джоуи: с Доусоном, которого сыграл Джеймс Ван Дер Бик, или с Пэйси, которого сыграл Джошуа Джексон. Выступление Холмс в роли Джоуи принесло ей несколько номинаций на премию Teen Choice Award за все время сериала, который шел пять лет — с 1998 по 2003 год.
Кэти Холмс и Джошуа Джексон в сериале «Бухта Доусона». Фото: кадр из фильма
«Бухту Доусона» в основном снимали в Уилмингтоне, Северная Каролина, и Холмс ранее отмечала, что ей было трудно покинуть город и свою роль после завершения шоу, говоря: «так много от меня осталось в Джоуи, и мне действительно казалось, что я выросла на телевидении».
Холмс также приписывает свой возраст на момент съемок фильма «Бухта Доусона» потому, что он помог ей легко вписаться в свой экранный образ. «Я все еще была подростком, и было приятно прочитать сценарий, который, казалось, выражал то, что я все еще пытался понять сам», — позже поделился Холмс с Entertainment Weekly.
Но прорывной роли у Холмс не получилось. Изначально сценарист Кевин Уильямсон хотел, чтобы Джоуи Поттер сыграла Сельма Блэр. К счастью для Холмс, ее выступление на прослушивании было настолько хорошим, что убедило Уильямсона, что она идеально подходит на главную роль. Dawson's Creek было одним из самых популярных шоу WB, премьера которого собрала 6,8 миллиона зрителей, что, по данным Vox, стало самым высоким рейтингом для канала. На самом деле, шоу было настолько популярным, что у Холмс даже была эпизодическая роль в комедии 1999 года «Куклы из космоса» в роли ее персонажа из «Бухты Доусона».
Совсем недавно Холмс ненадолго появилась в нескольких проектах, включая «Эли Стоун», «Как я встретил твою маму», «Цыпленок-робот» и «Рэй Донован», в которых она сыграла спортивного агента Пейдж Финни. В 2011 году Холмс получила еще одну главную роль в историческом мини-сериале «Кеннеди», изображая Жаклин Кеннеди.
Кэти Холмс в роли Жаклин Кеннеди в сериале «Кеннеди» 2011 года. Фото: кадр из фильма
Она вернулась в семью Кеннеди в качестве бывшей первой леди после Камелота в 2017 году вместе с Тедом Кеннеди Мэтью Перри. Холмс выступила исполнительным продюсером мини-сериала, а также срежиссировала эпизод.
Фильмы: «Бэтмен: начало» и другие
Холмс не из тех, кого можно привязать к какой-либо конкретной роли, в ее фильмах представлены драмы, комедии, триллеры и фильмы ужасов. И хотя Холмс любит актерскую игру и работает над ней большую часть своей жизни, она по-прежнему находит новые проекты «ужасающими». Холмс сказала Variety, что это связано с «совершенно новым началом творческого процесса».
Кэти Холмс и Мэгги Джилленхол в фильме «Бэтмен: начало». Фото: кадр из фильма
Некоторые из ее наиболее известных ролей — в фильмах «Бэтмен: начало» (2005), «Джек и Джилл» (2011) и «Дающий» (2014). Среди ее последних ролей — главные роли в фильмах, которые она также снимала. Когда дело доходит до режиссуры, Холмс нисколько не сожалеет о том, что не начала свою карьеру раньше. «Я чувствую, что пришла к этому, когда это было правильно для меня, и я рада продолжить этот путь», — сказала она IndieWire в апреле 2023 года.
«Ледяной ветер»
Холмс дебютировала в кино в фильме «Ледяной ветер» (1997), драме о двух богатых семьях, которым наскучила жизнь и которые ищут спасения от скуки в форме злоупотребления веществами и тайных связей. Холмс сыграла Либбетс Кейси, ученицу школы-интерната, вместе с актерским составом, в который входили Кристина Риччи, Тоби Магуайр и Сигурни Уивер.
Кэти Холмс в фильме 1997 года «Ледяной ветер». Фото: кадр из фильма
С 1998 по 2000 год Холмс появилась в фильмах «Непристойное поведение», «Экстази», «Убить миссис Тингл», «Вундеркинды» и «Дар».
«Первая дочь»
В 2004 году Холмс снялась в фильме «Первая дочь» в роли Саманты Маккензи. В ромкоме Холмс изображена первокурсницей колледжа, которая не хочет ничего, кроме как дружить со своими однокурсниками, и эта задача осложняется толпой агентов секретной службы, охраняющих каждое ее движение.
Кэти Холмс и Марк Блукас в фильме «Первая дочь». Фото: кадр из фильма 2004 года
«Бэтмен: начало» и «Шальные деньги»
Один из самых известных фильмов Холмс — «Бэтмен: начало» 2005 года, в котором она сыграла Рэйчел Доус, возлюбленную детства Брюса Уэйна (Кристиан Бэйл). У Холмс также есть опыт озвучки: она озвучила персонажа Рэйчел в видеоигре «Бэтмен: начало», вышедшей в том же году, что и фильм.
В продолжении «Темного рыцаря» 2008 года Холмс должна была повторить свою роль Рэйчел, но отказалась от участия, чтобы поработать над криминальной комедией «Шальные деньги», которая также была выпущена в том же году. Вместо этого Мэгги Джилленхол исполнила роль Рэйчел вместе со звездным актерским составом, который видел, как Кристиан Бэйл вернулся в роли Бэтмена, а также включал покойного Хита Леджера (в одной из его последних ролей), Гэри Олдмана, Моргана Фримена и Майкла Кейна.
«Не бойся темноты»
Холмс снялась в ремейке фантастического фильма ужасов 2010 года «Не бойся темноты» в роли Ким Рафаэль, которая реставрирует старое поместье вместе со своим парнем и его дочерью. Без ведома Ким и компании, в доме обитают злобные существа, жаждущие крови и зубов.
Кэти Холмс в фильме «Не бойся темноты» (2010). Фото: кадр из фильма
«Такие разные близнецы»
Затем Холмс появилась в фильме Адама Сэндлера «Такие разные близнецы» 2011 года в роли Эрин, жены Джека. Фильм подвергся резкой критике как критиков, так и рецензентов, хотя в мировом прокате он собрал почти 150 миллионов долларов при своем бюджете в 79 миллионов долларов.
Кэти Холмс и Адам Сэндлер в фильме «Такие разные близнецы» (2011). Фото: Global Look Press
«Посвященный»
В 2014 году Холмс снялась в фильме-антиутопии «Посвященный» по одноименному роману Лоис Лоури 1993 года. В фильме Холмс играет судью и мать главного героя Джонаса. В то время как Джонас стремится внести изменения в стойкое общество, в котором он вырос, характер Холмс является противоположным, оно предпочитает подавляющий закон и порядок. В фильме также участвуют голливудские тяжеловесы Мерил Стрип, Джефф Бриджес и Александр Скарсгард.
«Все, что у нас было»
Фильм «Все, что у нас было» (2016), действие которого происходит на фоне финансового кризиса 2008 года, стал режиссерским дебютом Холмс. В фильме, в котором Холмс также играет главную роль Риты Кармайкл, показаны трудности, с которыми сталкиваются Рита и ее дочь-подросток, пытаясь выбраться из бедности, безысходности и алкоголизма Риты. Фильм основан на одноименном романе Энни Уэзервакс 2014 года. Холмс посвятила фильм своей дочери Сури.
Кэти Холмс и Стефания Оуэн в фильме 2016 года «Все, что у нас было». Фото: кадр из фильма
«Одиноки вместе»
«Одиноки вместе», написанный Холмс и срежиссированный ею в главной роли, представляет собой романтическую драму эпохи пандемии. В фильме 2022 года Холмс играет Джун, одного из двух человек, которым дважды забронировали жилье на Airbnb в начале пандемии CoViD-19. Начинаются шутки, и вскоре Джун и Чарли, которых играет Джим Стерджесс, испытывают чувства друг к другу. Их многообещающие отношения осложняются тем фактом, что Джун уже состоит в отношениях с кем-то еще.
Театральные представления
В дополнение к своим ролям на телевидении и в кино, Холмс также демонстрировала свои актерские способности на Бродвее и за его пределами. В 2008 году она появилась в сценической адаптации «Всех моих сыновей» Артура Миллера, за которой в 2012 году последовала еще одна бродвейская пьеса — «Мертвые счета». С января по апрель 2023 года Холмс появлялся в внебродвейской пьесе под названием «Странники».
Отношения: Том Круз и Джейми Фокс
18 ноября 2006 года Холмс вышла замуж за актера Тома Круза на саентологической церемонии в Браччано, Италия. Как сообщает The Hollywood Reporter, бурный роман между двумя актерами начался вскоре после того, как Холмс познакомилась с Крузом в апреле 2005 года под предлогом обсуждения роли в фильме «Миссия невыполнима – 3».
К концу месяца они дебютировали на публике как супружеская пара, а в середине мая 2005 года Круз незабываемо подпрыгивал на диване во время интервью с Опрой, рассказывая о своих отношениях с Холмс. В следующем месяце Холмс и Круз были помолвлены.
Кэти Холмс и Том Круз. Фото: Global Look Press
После почти шести лет брака Холмс подала на развод в июне 2012 года. Широко разрекламированный раскол попал в заголовки газет по всей стране, а некоторые издания сообщили, что Холмс застала Круза врасплох. Было также много спекуляций вокруг причины развода, и многие полагали, что крайняя преданность Круза саентологии — и его желание, чтобы их дочь выросла в саентологической церкви — вбили клин между парой. Тем не менее обе стороны по-прежнему хранят молчание о причине своего расставания.
В течение нескольких лет после развода Холмс встречалась с актером Джейми Фоксом. Слухи об их романтической связи возникли в августе 2013 года, когда их заметили танцующими на вечеринке в Хэмптонсе. Они прекратили свои очень личные отношения в мае 2019 года.
Дочь
Том Круз, Кэти Холмс и их дочь Сури 15 августа 2008 г. Фото: Global Look Press
В апреле 2006 года Холмс родила первого и единственного ребенка — дочь по имени Сури. Во время совместной жизни пара была печально известна своей скрытностью в отношении нее. Когда пара рассталась в 2012 году, Холмсу была предоставлена единоличная опека над Сури, а Крузу было разрешено посещать ее. По состоянию на отчет за июль 2023 года, Круз по-прежнему отдален от 17-летней Сури, которая продолжает жить с Холмс полный рабочий день.
Сури также пробовала себя в киноиндустрии, особенно в фильмах своей мамы, в качестве певицы. Она исполнила кавер-версию песни Blue Moon во вступительных титрах фильма «Наедине».
Чистый капитал
Актерские, писательские и продюсерские роли Холмс принесли ей около 25 миллионов долларов. Сообщается, что Холмс заработала 1 миллион долларов за свою роль в 2005 году в фильме «Бэтмен: начало», а ранее заработала более 13 миллионов долларов за главную роль в сериале «Бухта Доусона» на протяжении всего сериала.