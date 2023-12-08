Сама непосредственность и бывшая жена Тома Круза: как Кэти Холмс добилась успеха

«Бухту Доусона» в основном снимали в Уилмингтоне, Северная Каролина, и Холмс ранее отмечала, что ей было трудно покинуть город и свою роль после завершения шоу, говоря: «так много от меня осталось в Джоуи, и мне действительно казалось, что я выросла на телевидении».

Холмс также приписывает свой возраст на момент съемок фильма «Бухта Доусона» потому, что он помог ей легко вписаться в свой экранный образ. «Я все еще была подростком, и было приятно прочитать сценарий, который, казалось, выражал то, что я все еще пытался понять сам», — позже поделился Холмс с Entertainment Weekly.

Но прорывной роли у Холмс не получилось. Изначально сценарист Кевин Уильямсон хотел, чтобы Джоуи Поттер сыграла Сельма Блэр. К счастью для Холмс, ее выступление на прослушивании было настолько хорошим, что убедило Уильямсона, что она идеально подходит на главную роль. Dawson's Creek было одним из самых популярных шоу WB, премьера которого собрала 6,8 миллиона зрителей, что, по данным Vox, стало самым высоким рейтингом для канала. На самом деле, шоу было настолько популярным, что у Холмс даже была эпизодическая роль в комедии 1999 года «Куклы из космоса» в роли ее персонажа из «Бухты Доусона».

Совсем недавно Холмс ненадолго появилась в нескольких проектах, включая «Эли Стоун», «Как я встретил твою маму», «Цыпленок-робот» и «Рэй Донован», в которых она сыграла спортивного агента Пейдж Финни. В 2011 году Холмс получила еще одну главную роль в историческом мини-сериале «Кеннеди», изображая Жаклин Кеннеди.