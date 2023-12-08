Юная звезда сериала «Слово пацана» Варвара Куприна снимается в кино с двух лет и проживает на экране настоящие эмоции

Актриса Варвара Куприна. Фото: соцсети Варвары Куприной

Одна из самых юных актрис криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова, повествующая о молодежных группировках Казани конца 80-х, Варвара Куприна снимается в кино с раннего детства. Зрителей поразила яркая игра героини, которая, казалось бы, проживала на площадке настоящую жизнь.

Детство

Варвара появилась на свет 1 июня 2018 года в Москве в семье, далекой от творчества. Отец девочки Артем и мама Юлия поженились за два года до рождения дочери.

Еще с пеленок Варя начала проявлять творческие способности, но ей пророчили карьеру модели. Девочка очень общительная, постоянно в движении и, несмотря на возраст, обладает отличным чувством юмора. 

Варвара Куприна с родителями. Фото: соцсети Варвары Куприной

Сидя в декрете, старшая Куприна возила дочь по кастингам и пробам. Едва малышке исполнился год, она впервые появилась в рекламном ролике. В кино девочка стала сниматься в двухлетнем возрасте.

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Варвара Куприна с мамой Юлией. Фото: соцсети Варвары Куприной

Фильмы с Варварой Куприной

Дебютной работой Варвары стала роль в мелодраме из четырех серий «Незабытая», которая вышла в 2020 году. Затем девочка появилась в продолжение комедии «Триада».

После этого Куприна сыграла младшую сестру главной героини в исполнении Дарьи Мельниковой в «Хочу не могу!» и получила эпизодические роли в «Гид и большие соблазны», второй части «Кулагиных», детективной драмы «Престиж» и третьего сезона сериала «Наша мама — медиум», премьеры которых должны состояться в 2024 году.

Варвара Куприна на съемках сериала «Слово пацана». Фото: соцсети Варвары Куприной

Регулярно юная телезвезда отмечалась в рекламных проектах и музыкальных клипах. Варю можно увидеть в роликах брендов Pigeon, Haus Herz и «ФрутоНяня», рекламе об услугах Ozon Fresh и «Яндекс.Еда». 

Также Куприной довелось работать с состоявшимися артистами. Вместе с Сергеем Шнуровым и Ксенией Руденко она снялась в ролике на песню «Мне бы хлеба» музыкального проекта «Зоя» и в клипе на трек Максима Фадеева «Обязательно вернусь».

Варвара Куприна в музыкальном клипе. Фото: кадр из клипа на песню «Мне бы хлеба»

Увлечения

В своем интервью Варя рассказывала, что папа зовет ее Пирожком и любит сладкое, поэтому такой сильный. А мама очень вкусно готовит, особенно овощной суп со сметаной и кашу с ягодами и бананами.

Юная актриса Варвара Куприна в путешествии. Фото: соцсети Варвары Куприной 

Актриса занимается плаванием и художественной гимнастикой, а также успела заявить о себе, как о юной модели.

Варвара обожает путешествовать с родителями, ездить на рыбалку.

Эльза из «Холодного сердца» и Уэнздей Аддамс из сериала «Уэнздей» — любимые персонажи маленькой Куприной. Также она любит смотреть мультфильм «Тролли».

Варвара Куприна в Сочи. Фото: соцсети Варвары Куприной

Варвара Куприна в настоящее время

Маленькая звезда не сидит без работы. В ноябре 2023 года состоялась премьера драматической ленты «Слово пацана. Кровь на асфальте», где девочка сыграла сестру одного из ключевых персонажей — Андрея, роль которого исполнил Леон Кемстач.

Актриса Варвара Куприна с Леоном Кемстач на премьере сериала «Слово пацана». Фото: соцсети Варвары Куприной

В 2024 году с участием Вари должны выйти на экраны сразу несколько проектов. 

Кроме уже названных, актриса снялась в «Денискиных рассказах», «Дайте шоу!», седьмом сезоне «По законам военного времени», «Найти папу» и других.

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