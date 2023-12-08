Юная звезда сериала «Слово пацана» Варвара Куприна снимается в кино с двух лет и проживает на экране настоящие эмоции

Детство

Варвара появилась на свет 1 июня 2018 года в Москве в семье, далекой от творчества. Отец девочки Артем и мама Юлия поженились за два года до рождения дочери.

Еще с пеленок Варя начала проявлять творческие способности, но ей пророчили карьеру модели. Девочка очень общительная, постоянно в движении и, несмотря на возраст, обладает отличным чувством юмора.