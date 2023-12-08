Что связывает Артура Мкртчяна с его знаменитым однофамильцем Фрунзиком Мкртчяном, и на ком он женат

Нередко актера Артура Мкртчяна сравнивают с его знаменитым однофамильцем Фрунзиком Мкртчяном, ушедшим из жизни еще 30 лет назад. Кто-то даже считает, что они родственники. Во всяком случае Артур не подтверждал, но и не опровергал данный факт. Но одно точно — оба артиста талантливы и украшают своим присутствием любой фильм.

Детство и театр

Артур Мкртчян родился 12 августа 1975 года в Ереване. По национальности Артур — армянин. Артист — выходец из многодетной семьи, где помимо него также воспитывались сестры Люся и Лаура, а также брат Ашот.

После окончания школы Артур стал студентом Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, затем перешел в Ереванский государственный институт театрального искусства, учился у самого Соса Саркисяна, снявшегося в «Солярисе» Тарковского. Окончив вуз, талантливый юноша попал в театр — Петербургский государственный академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской. На его подмостках он сыграл в таких спектаклях, как «Один голый, другой во фраке», «Голубая комната», «Карусель любви».

Надо сказать, что Артур не ограничился только театральными ролями, нередко он и выступал в роли композитора, написав музыку к спектаклям «Дон Жуан», «Скелет в шкафу», «Ваал».

Кроме того, того он аранжировал такие постановки, как «Мольер» в Большом драматическом театре Тюмени, «Шесть блюд из одной курицы» в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького, «Палата № 6» в «Русской антрепризе» имени Андрея Миронова.

Также Артур Мкртчян участвует в мероприятиях театра Комиссаржевской, посвященных разным значимым событиям. Так, он принял участие в съемках фильма «Эхо победы» наряду с Татьяной Кузнецовой, Иваном Васильевым, Родионом Приходько, в рамках которого артисты читали стихи Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Арсения Тарковского и Самуила Маршака.