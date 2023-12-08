Что связывает Артура Мкртчяна с его знаменитым однофамильцем Фрунзиком Мкртчяном, и на ком он женат

Нередко актера Артура Мкртчяна сравнивают с его знаменитым однофамильцем Фрунзиком Мкртчяном, ушедшим из жизни еще 30 лет назад. Кто-то даже считает, что они родственники. Во всяком случае Артур не подтверждал, но и не опровергал данный факт. Но одно точно — оба артиста талантливы и украшают своим присутствием любой фильм.
Детство и театр
Артур Мкртчян родился 12 августа 1975 года в Ереване. По национальности Артур — армянин. Артист — выходец из многодетной семьи, где помимо него также воспитывались сестры Люся и Лаура, а также брат Ашот.
После окончания школы Артур стал студентом Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, затем перешел в Ереванский государственный институт театрального искусства, учился у самого Соса Саркисяна, снявшегося в «Солярисе» Тарковского. Окончив вуз, талантливый юноша попал в театр — Петербургский государственный академический драматический театр имени Веры Комиссаржевской. На его подмостках он сыграл в таких спектаклях, как «Один голый, другой во фраке», «Голубая комната», «Карусель любви».
Надо сказать, что Артур не ограничился только театральными ролями, нередко он и выступал в роли композитора, написав музыку к спектаклям «Дон Жуан», «Скелет в шкафу», «Ваал».
Кроме того, того он аранжировал такие постановки, как «Мольер» в Большом драматическом театре Тюмени, «Шесть блюд из одной курицы» в Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького, «Палата № 6» в «Русской антрепризе» имени Андрея Миронова.
Также Артур Мкртчян участвует в мероприятиях театра Комиссаржевской, посвященных разным значимым событиям. Так, он принял участие в съемках фильма «Эхо победы» наряду с Татьяной Кузнецовой, Иваном Васильевым, Родионом Приходько, в рамках которого артисты читали стихи Александра Твардовского, Ольги Берггольц, Арсения Тарковского и Самуила Маршака.
Артур Мкртчян в сериале «Дознаватель». Фото: кадр из сериала
Кино
На сегодняшний день на счету Артура Мкртчяна более 70 ролей в кино. Его киношная деятельность стартовала с начала нулевых. В начале своей кинокарьеры Артур появился в таких фильмах и сериалах, как «Черный ворон», «Шпильки», «Дознаватель», четвертом сезоне сериала «Литейный».
В фильмографии актера немало работ в детективных кинокартинах: «Тайны следствия», «Подсудимый», «Мельник», знаменитом телесериале «Улицы разбитых фонарей».
Нельзя не отметить роль Артура в сериале «Лихач», где он сыграл довольно колоритного персонажа — начальника полиции Сочи Вазгена Карапетяна, которого сотрудники с иронией и одновременно с любовью называют Сосиковичем. По сюжету кинокартины он иногда немного льстит московскому начальству, что выглядит весьма и весьма комично.
Артур Мкртчян в сериале «Лихач». Фото: кадр из сериала
Кстати, один из самых больших начальников Москвы по сюжету сериала — полковник по фамилии Пригожин. Зрителям он запомнился благодаря своей любви к тому, чтобы пропустить стаканчик-другой. Главный герой сериала Сергей Сотников (Никита Панфилов) — основной конкурент Пригожина.
Однако вернемся к актерской судьбе Артура Мкртчяна. Нередко он появляется и в комедиях, например, в фильме «Развод по собственному желанию», снятому в лучших традициях доброго советского кино, рассказывающем о семейном конфликте, который оборачивается чередой невероятных приключений. Артист сыграл в этой ленте квартиросъемщика.
А недавно Артур снялся в российском историческом сериале «Янычар», съемки которого проходили в турецкой киностудии TIMS & B Hadımkoy Film Studio, где раньше создавались некоторые проекты Netflix.
Жена и сын
Артур Мкртчян женат на актрисе Марии Сандлер. Зрители знают ее по ролям в фильмах и сериалах «Ментовские войны – 6», «Улицы разбитых фонарей – 13», «Великолепная пятерка – 2».
Также артистка занята в Большом драматическом театре им. Товстоногова и преподает в школе речи «Глаголь», соучредителем которой также является. 16 мая 2055 года у пары родился сын Александр.
Рост и вес
Рост Артура — 173 сантиметра, вес — 95 килограммов.
Мария Сандлер. Фото: соцсети Марии Сандлер
Артур Мкртчян сейчас
Хобби Артура Мкртчяна — это музыка. Он талантливый композитор, который неоднократно писал музыкальное сопровождение к спектаклям. Также в свободное время Артур выступает с дуэтом «Арт-каша».
В 2023 году Артур Мкртчян снялся уже в 23-м (!) сезоне сериала «Тайны следствия».
В следующем году на экраны должен выйти уже третий сезон сериала «Лихач», по сюжету которого в Сочи завелся опасный маньяк, убивающий местных девушек.
Артур Мкртчян в сериале «Чужой район». Фото: кадр из сериала
И команда Сергея Сотникова расследует это преступление. По информации сайта kino-teatr.ru, в производстве также находится четвертый сезон сериала «Лихач». Так что зрителям скучать не придется!
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