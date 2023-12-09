Громкая фамилия, стремительный взлет карьеры и чудовищный скандал: биография Арми Хаммера

Арми Хаммер — кто он?

Арми Хаммер известен зрителям по ролям в фильмах «Социальная сеть», «Человек из ООН» и «Белоснежка: месть гномов». Хаммер — представитель американского «преппи», но в то же время он не избалован деньгами. Актер Арми Хаммер является правнуком нефтяного магната Арманда Хаммера.

Несмотря на это, Арми решил двигаться в совершенно другом направлении — как актер телевидения и кино. За свою работу в 2017 года он был номинирован на премию «Золотой глобус».

Ранние годы

Арманд Дуглас Хаммер родился 28 августа 1986 года в Лос-Анджелесе. Его отец Майкл Арманд Хаммер — финансовый магнат, он владелец издательского дома Knoedler Publishing и кинокомпании Armand Hammer Productions. Удивительно, но его мать Дрю Энн происходила из обычной семьи и работала служащей в банке. У Армана есть младший брат по имени Виктор.

У Арми Хаммера русские корни, о чем он неоднократно упоминал в интервью. Он гордится своими предками и происхождением.

Его прадед Арманд Хаммер был известным бизнесменом, он был владельцем нефтяной компании Occidental Petroleum. Он родился в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Несмотря на то, что он жил в США, он был успешен в бизнесе и в России. Прадед основал первый в СССР завод письменных принадлежностей и начал строительство Всемирного торгового центра в Москве.

Таким образом, будущий актер воспитывался в богатой и интеллигентной семье. Когда мальчику исполнилось семь, вся его семья переехала на Каймановы острова. Здесь мальчик учился в Академии Фолкнера и регулярно ходил в христианскую школу. Они прожили здесь пять лет, и когда мальчик вернулся в Лос-Анджелес, он сообщил, что желает стать актером.