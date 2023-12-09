Громкая фамилия, стремительный взлет карьеры и чудовищный скандал: биография Арми Хаммера

Арми Хаммер — кто он?
Арми Хаммер известен зрителям по ролям в фильмах «Социальная сеть», «Человек из ООН» и «Белоснежка: месть гномов». Хаммер — представитель американского «преппи», но в то же время он не избалован деньгами. Актер Арми Хаммер является правнуком нефтяного магната Арманда Хаммера.
Несмотря на это, Арми решил двигаться в совершенно другом направлении — как актер телевидения и кино. За свою работу в 2017 года он был номинирован на премию «Золотой глобус».
Ранние годы
Арманд Дуглас Хаммер родился 28 августа 1986 года в Лос-Анджелесе. Его отец Майкл Арманд Хаммер — финансовый магнат, он владелец издательского дома Knoedler Publishing и кинокомпании Armand Hammer Productions. Удивительно, но его мать Дрю Энн происходила из обычной семьи и работала служащей в банке. У Армана есть младший брат по имени Виктор.
У Арми Хаммера русские корни, о чем он неоднократно упоминал в интервью. Он гордится своими предками и происхождением.
Его прадед Арманд Хаммер был известным бизнесменом, он был владельцем нефтяной компании Occidental Petroleum. Он родился в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Несмотря на то, что он жил в США, он был успешен в бизнесе и в России. Прадед основал первый в СССР завод письменных принадлежностей и начал строительство Всемирного торгового центра в Москве.
Таким образом, будущий актер воспитывался в богатой и интеллигентной семье. Когда мальчику исполнилось семь, вся его семья переехала на Каймановы острова. Здесь мальчик учился в Академии Фолкнера и регулярно ходил в христианскую школу. Они прожили здесь пять лет, и когда мальчик вернулся в Лос-Анджелес, он сообщил, что желает стать актером.
Арми Хаммер в молодости. Фото: соцсети
Ранние роли: «Задержка развития», «Вероника Марс», «Сплетница»
Первую роль он получил в 2005 году, когда сыграл молодого студента в американском телесериале «Задержка развития», созданном Митчеллом Гурвицем, с Джейсоном Бейтманом, Майклом Сера и Порцией де Росси в главных ролях, в котором также участвовали такие признанные актеры, как Майкл Сера, Алия Шоукат и Бен Стиллер, среди прочих. В следующем году он присоединился к актерскому составу «Вероники Марс» (2006), сериала, который вращается вокруг расследований частного детектива Вероники Марс, которую сыграла Кристен Белл. В сериале Хаммер сыграл Курта Фенстермахера, игрока в американский футбол, у которого украли учебник игры. Хаммер еще больше зарекомендовал себя в 2009 году, сыграв роль в подростковой драме «Сплетница» в прайм-тайме. Он сыграл Габриэля Эдвардса, любовного увлечения героини Блейк Лайвли, Серены ван дер Вудсен. В том же году вышел сериал «Жнец», в которомХаммер снялся в нескольких эпизодах.
Арми Хаммер и Блейк Лайвли в ситкоме «Сплетница». Фото: кадр из фильма
«Социальная сеть», «Дж. Эдгар», «Белоснежка: месть гномов»
Первым официальным фильмом Хаммера стал краткий эпизод экранного времени в семейном фильме 2006 года «Флика» о девочке, воспитывающей лошадь. В 2010 году он снялся в скандальном фильме о популярной социальной сети Facebook под названием «Социальная сеть» (2010), в фильме показан период, в который Марк Цукерберг и группа друзей создают первую версию Facebook и как для расширения этого бизнеса программист выделил первых пропагандистов идеи; после его выхода Цукерберг отверг то, как он был представлен в фильме. Восторженные отзывы о двойном образе Хаммера привели к появлению новых полнометражных фильмов, включая «Дж. Эдгар» (2011) и Mirror Mirror (2012) — в российском прокате фильм вышел под названием «Белоснежка: месть гномов».
Арми Хаммер в фильме 2010 года «Социальная сеть». Фото: кадр из фильма
«Одинокий рейнджер», «Агенты А.Н.К.Л.»
В 2013 году Хаммер появился в главной роли в фильме «Одинокий рейнджер» с Джонни Деппом в роли Тонто. Летом 2015 года он снялся в фильме «Агенты А.Н.К.Л.» вместе с Генри Кавиллом. Проект режиссера Гая Ричи был вдохновлен популярным телесериалом 1960-х годов о двух секретных агентах.
Джонни Депп и Арми Хаммер в фильме «Одинокий рейнджер». Фото: кадр из фильма 2013 года
«Назови меня своим именем», «По половому признаку»
Доказав, что он не боится браться за противоречивые роли, Хаммер снялся в получившем признание критиков фильме «Назови меня своим именем» (2017) в роли американского аспиранта, преследуемой подростком в Италии. Фильм получил множество номинаций на «Золотой глобус», включая награду за Хаммеру лучшую мужскую роль второго плана». В следующем, 2018 году он сыграл молодого Мартина Гинзбурга, мужа Рут Бадер Гинзбург, в биографическом фильме «По половому признаку».
Тимоти Шаломе и Арми Хаммер в фильме «Назови меня своим именем». Фото: кадр из фильма (2017)
Личная жизнь
Пока его актерская карьера только набирала обороты, Хаммер познакомился со своей будущей женой, моделью и телеведущей Элизабет Чемберс, в 2006 году.
Арми Хаммер и Элизабет Чемберс. Фото: соцсети
1 декабря 2014 года Арми и Элизабет стали родителями. Элизабет родила дочь, которую назвали Харпер Грейс Хаммер. А летом 2016 года пара посетила кинофестиваль в Торонто, где все могли заметить округлившийся животик Элизабет. 15 января 2017 года Элизабет родила их сына Форда Дугласа Арманда Хаммера. Супруги часто публикуют фотографии своих детей и не скрывают их лиц.
«Я думаю, что главная роль мужчины в отношениях — защищать свою женщину» — заявил тогда Хаммер.
Пара открыла пекарню-кондитерскую Bird Bakery в Сан-Антонио, штат Техас в 2012 году. Элизабет, уроженка Сан-Антонио, управляла заведением. И все казалось бы идеально. Но не все оказалось так радужно: после 10 лет брака, в июле 2020 года, пара объявила о разводе.
Скандал
В начале 2021 года грянул скандал. Причиной стали попавшие в Сеть скриншоты якобы личной переписки Хаммера с неизвестными женщинами. В текстовых и голосовых сообщениях актер подробно описывал свои темные фантазии на тему нанесения телесных повреждений своей партнерше.
Однако больше всего взбудоражило общественность признание Арми, что он «стопроцентный каннибал» и не отказался бы испить крови женщины или съесть ее. К этому добавились откровения других женщин. Кортни Вусекович, которая недолго встречалась с Хаммером в 2020 году, заявила журналистам, что актер пытался вовлечь ее в отношения «господин и рабыня».
Скандал вокруг Арми Хаммера. Фото: соцсети
В начале 2022 года Хаммер вновь сошелся с Элизабет Чемберс. Писали о том, что актер умолял бывшую супругу восстановить отношения ради детей — и Арми удалось отыскать ключик к сердцу матери его детей. Хаммер вместе с возлюбленной и сыновьями проживал на Каймановых островах, затем они вместе вернулись в Лос-Анджелес.
Источники сообщили, что актер вместе с семьей проживает в особняке Роберта Дауни – младшего в Малибу, который изначально поддерживал Хаммера, что позитивно отразилось на восстановлении репутации последнего.
Арми Хаммер с женой и детьми. Фото: соцсети
В мае 2023 года дело о сексуальных домогательствах против Хаммера было закрыто в связи со «сложным характером взаимоотношений и невозможностью доказать факт принуждения к половому акту». Однако эти несколько лет тяжелым бременем легли на репутацию актера, так как ему было отказано в новых проектах и участии в рекламных акциях.