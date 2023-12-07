Утяшева показала каре с челкой, а Бородина в белом костюме избегала Бузову: как прошла вечеринка ТНТ

С наступлением декабря в Москве почти каждый вечер проходят разные события от концертов до премий. Уже состоялись съемки новогоднего Comedy Club. А вот 6 декабря в ресторане была организована вечеринка для звезд каната ТНТ. Гостей встречала Тина Канделаки.
Она уже больше года является директором канала. Ей удается справляться со всеми обязанностями и выглядеть безупречно. Она также снова ведет передачу «Самый умный».
На этот раз Тина облачилась в броский лук. На ней была белая блузка с бантом, черная юбака в пол с разрезом, модный жакет оверсайз в полоску и алые лодочки. Свой аутфит она дополнила темными колготками. У телеведущей также было алое пальто, которое она сняла перед ужином.
«Началась пора корпоративов. Готовы? Я новогодний сезон провожу без алкоголя. Только так сохраняется энергия. Иду на ужин с дорогими рекламодателями», – заявила Канделаки.
На этот раз в центре внимания такж была Ляйсан Утяшева. Она пришла без мужа Павла Воли. Однако ее образ многих впечатлил. Телеведущая была в черном бархатном мини-платье с драпировкой и ботильонах на платформе.
Она решила предстать с новой прической Ляйсан продемонстрировала удлиненное каре с густой челкой. Макияж с акцентом на глаза дополнил ее образ. Она общалась со всеми гостями. К ней подсела Ксения Бородина, которая загрузила ее своими размышлениями.
Ксения Бородина, Ляйсан Утяшева и Гарик Мартиросян. Фото: соцсети Ксении Бородиной
Ведущая «Дома-2» выбрала белоснежный костюм для такого случая. Ее лук тоже дополнили алые лодочки. Она сделала лакончиную укладку с гладким хвостом. Телеведущая также пообщалась с Гариком Мартиросяном. А вот Ольгу Бузову она словно избегала. После того, как певица покинула телестройку, между колегами словно пробежла черная кошка.
Бородина порой критикует вкус звезды на наряды. А Ляйсан тем временем подловила Бузову, которая общалась с Тимуром Батрутдиновым. Ляйсан заявила, что она сваха.
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Так как Ольга часто оказывается в центре внимания, она облачилась в мини-платье с пайетками и бахромой. Дерзкий аутфит дополнили кожаные ботфорты. В этом году телеведущая не перестает бороться с лишним весом.
Еще летом ее подозревали в беременности, но 37-летняя артистка заверила, что просто поправилась и ей сложно согнать вес даже с помощью спортзала. Поклонники отмечают, что она только стала краше и привлекательнее. В этот вечер было много веселья. Но Ляйсан и Бородина пили воду с лимоном. Они стараются не упореблять алкоголь. А Бузова флиртовала с Батрутдиновым, так как недавно уже публично заявила, что у нее не будет продолжения романа с Давой, хоть ее с ним и пытались снова свести.