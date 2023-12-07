Утяшева показала каре с челкой, а Бородина в белом костюме избегала Бузову: как прошла вечеринка ТНТ

С наступлением декабря в Москве почти каждый вечер проходят разные события от концертов до премий. Уже состоялись съемки новогоднего Comedy Club. А вот 6 декабря в ресторане была организована вечеринка для звезд каната ТНТ. Гостей встречала Тина Канделаки.

Она уже больше года является директором канала. Ей удается справляться со всеми обязанностями и выглядеть безупречно. Она также снова ведет передачу «Самый умный».