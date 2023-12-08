Самый узнаваемый рестлер, актер и телеведущий: биография чемпиона WWF Халка Хогана

Ранняя жизнь

Халк Хоган, которого на самом деле зовут Терри Юджин Боллеа, родился 11 августа 1953 года в Огасте, штат Джорджия. Он стал младшим ребенком строителя Пита Боллеа и его жены, преподавателя хореографии Рут Боллеа.

Когда юный Боллеа учился в старших классах средней школы, он заинтересовался борьбой. После школы он пошел учиться в Общественный колледж Хиллсборо, а затем - в Университет Южной Флориды. Во время учебы парень не оставил свои занятия на ринге, именно поэтому получить ученую степень ему не удалось. Вместо этого он много тренировался в спортзале, которым владели два спортсмена - Джек Бриско и Джерри Бриско. Эти братья-борцы вдохновили Боллеа на выступления на рингах на Юго-востоке.

В 1979 году талант Боллеа привлек внимание Винсента Макмахона, легендарного промоутера и владельца WWE, самой известной лиги рестлинга на Северо-востоке. Макмахон дал Боллеа возможность присоединиться к WWE - и создать новый образ. Из-за его массивного телосложения (он был ростом 6 футов 8 дюймов и весил 303 фунта) и его сверхъестественного сходства с героем комиксов, Невероятным Халком, Макмахон предложил Терри взять сценический псевдоним «Халк Хоган».

В 1980 году Халк провел свой дебютный поединок против еще более крупного Андре Гиганта. Хоган выиграл матч, завоевав уважение и поддержку поклонников рестлинга по всей стране. Он также обратил на себя внимание актера Сильвестра Сталлоне, который пригласил его сыграть роль «Тандерлипса - непревзойденного мужчины» в своем фильме 1982 года «Рокки III».