Самый узнаваемый рестлер, актер и телеведущий: биография чемпиона WWF Халка Хогана

Кто такой Халк Хоган?
Американского рестлера Халка Хогана открыл владелец WWE Винс Макмахон-старший в 1979 году. Тогда же Хоган провел свой дебютный матч против Андре Гиганта, в котором победил. С этого момента началась его популярность среди фанатов - Халкамания. Приняв новый «голливудский» образ в 1996 году, Хоган вернулся и исполнял главную роль в собственном телешоу вместе со своей семьей «Хоган знает лучше» с 2005 по 2009 годы.
Халк Хоган на премьере фильма «Андре Гигант» в Лос-Анджелесе, 29 марта 2018 г. – Голливуд, Калифорния – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Халк Хоган, которого на самом деле зовут Терри Юджин Боллеа, родился 11 августа 1953 года в Огасте, штат Джорджия. Он стал младшим ребенком строителя Пита Боллеа и его жены, преподавателя хореографии Рут Боллеа.
Когда юный Боллеа учился в старших классах средней школы, он заинтересовался борьбой. После школы он пошел учиться в Общественный колледж Хиллсборо, а затем - в Университет Южной Флориды. Во время учебы парень не оставил свои занятия на ринге, именно поэтому получить ученую степень ему не удалось. Вместо этого он много тренировался в спортзале, которым владели два спортсмена - Джек Бриско и Джерри Бриско. Эти братья-борцы вдохновили Боллеа на выступления на рингах на Юго-востоке.
В 1979 году талант Боллеа привлек внимание Винсента Макмахона, легендарного промоутера и владельца WWE, самой известной лиги рестлинга на Северо-востоке. Макмахон дал Боллеа возможность присоединиться к WWE - и создать новый образ. Из-за его массивного телосложения (он был ростом 6 футов 8 дюймов и весил 303 фунта) и его сверхъестественного сходства с героем комиксов, Невероятным Халком, Макмахон предложил Терри взять сценический псевдоним «Халк Хоган».
В 1980 году Халк провел свой дебютный поединок против еще более крупного Андре Гиганта. Хоган выиграл матч, завоевав уважение и поддержку поклонников рестлинга по всей стране. Он также обратил на себя внимание актера Сильвестра Сталлоне, который пригласил его сыграть роль «Тандерлипса - непревзойденного мужчины» в своем фильме 1982 года «Рокки III».
Халк Хоган в фильме с Сильвестром Сталлоне «Рокки III» 1982 г. Фото: кадр из к/ф
Звезда WWE
В 1984 году Хоган был награжден чемпионским поясом WWE за свою запоминающуюся победу над Железным Шейхом. Он быстро поднялся до суперзвезды, и возникшее в результате фанатское безумие, получившее название Халкамания, стало легендарным. На фоне успехов Хогана увлечение публики профессиональным реслингом только усилилось. В общей сложности он стал бы 12-кратным чемпионом мира; шесть раз с WWE и еще шесть с WCW (World Championship Wrestling).
К 1985 году Хоган стал невероятно популярным среди американцев. Его имидж использовался для продажи множества товаров, и он начал соглашаться исполнять главные роли в ряде фильмов. В 1989 году Хоган снялся в фильме про рестлинг «Без правил». Этот фильм имел умеренный успех, но за ним последовало несколько малоэффективных кинопроектов, включая «Мистер Няня» (1993) и «Силач Санта-Клаус» (1996).
Успех, которым Хоган пользовался в 1980-х годах, в начале 1990-х пошел на убыль . Обвиненная в распространении анаболических стероидов среди своих рестлеров, WWE подверглась бурному судебному разбирательству, в ходе которого Хоган был вызван для дачи показаний против своего бывшего босса Макмахона. Признание Хогана в злоупотреблении запрещенными препаратами вынудило его прекратить карьеру как в рестлинге, так и в кино.
Халк Хоган. Фото: постер кинофильма «Силач Санта-Клаус» 1996 г.
Возвращение: телешоу и книга
Хоган удивил фанатов и не только их, своим неожиданным возвращением на арену рестлинга в 1996 году. И снова представив себя «Голливудским Хоганом», Хоган зарекомендовал себя как злодей и в очередной раз обеспечил себе популярность среди поклонников рестлинга. Он присоединился к WCW медиамагната Теда Тернера (World Championship Wrestling) в составе рестлинг-команды New World Order, в которой Хоган выступал в паре с двумя другими рестлерами, Кевином Нэшем и Скоттом Холлом. Этот союз заручился огромной поддержкой поклонников рестлинга и, в конечном счете, вернул Хогану успех не уступающий прошлому.
В 2002 году он поделился своим опытом профессионального рестлера в своей автобиографической книге «Голливудский Халк Хоган». Он также помог телезрителям взглянуть на свою семейную жизнь изнутри в реалити-шоу «Хоган знает лучше», которое впервые вышло в эфир летом 2005 года. Сериал рассказывал о повседневной жизни семьи Хогана: его жены Линды, и детей-подростков, дочери Брук и сына Ника.
Вначале шоу подверглось сравнению с популярным реалити-шоу ветерана рок-музыки Оззи Осборна The Osbourns. В ответ Хоган назвал свою семью «анти-Осборнами». В том же году Хоган был включен в Зал славы World Wrestling Entertainment. Эту честь ему оказал его друг Сильвестр Сталлоне.
В течение четырех сезонов Хоганы делали свое телевизионное шоу популярным. Зрители настроились на то, чтобы увидеть, как семья знаменитого рестлера сталкивается с множеством личных и родительских проблем, в том числе получает консультацию по вопросам брака и как Хоган реагирует на то, что его дочь ходит на свидания. Однако за кадром возникли большие неприятности. В августе 2007 года сын Хогана, Ник, попал в автомобильную аварию, в результате которой сильно пострадал и был тяжело ранен друг Джон Грациано.
Полиция арестовала Ника через три месяца после аварии за его участие в дорожном происшествии. В мае 2008 года Ник отказался оспаривать обвинение в неосторожном вождении и получил восемь месяцев отбывания наказания в тюрьме. Примерно в это же время супруга Хогана Линда подала на развод, стремясь расторгнуть их 24-летний брак. Первоначально Хоган сказал прессе, что надеется на примирение, но позже Линда опровергла возможность воссоединения.
Халк Хоган c женой Линдой на MTV Video Music Awards, 28 августа 2005 г. – Майами, Флорида – Фото: Global Look Press
Другие проекты
Несмотря на личные трудности, Хоган продолжал преуспевать в профессиональном плане. В январе 2008 года его пригласили стать соведущим реалити-шоу «Американские гладиаторы» вместе с Лайлой Али, профессиональным боксером. Шоу выходило в эфир в течение двух сезонов.
В июле 2008 года Хоган и его дочь Брук вместе снялись в недолговечном реалити-сериале «Брук лучше знать». Осенью того же года Хоган стал ведущим и исполнительным продюсером шоу Халка Хогана Celebrity Championship Wrestling. Шоу сталкивает знаменитостей друг с другом в соревновании, чтобы выяснить, кто лучший знаменитый рестлер. Среди конкурентов были Дэнни Бонадьюс, Тодд Бриджес и Деннис Родман.
Халк Хоган на шоу WRESTLEMANIA, 2014 г. Фото: Global Look Press
Скандалы
Весной 2012 года в Сеть проникла откровенная видеозапись Хогана и Хизер Клем - на тот момент жены радиоведущего Бубба Любовная Губка. И Хоган, и Клем утверждали, что были не в курсе того, что их снимают. Осенью того же года Хоган подал на чету Клем в суд за вторжение в частную жизнь, и вскоре последовало мировое соглашение.
Но проблемы Хогана только усилились, когда Gawker опубликовал короткий клип с записью в октябре 2012 года. Последствия скандала продолжились, когда вскоре выяснилось, что запись содержала расистские тирады рестлера. Хоган быстро признал, что был не прав и что его расовые оскорбления достойны сожаления. В июле 2015 года WWE расторгла свой контракт с Хоганом.
Radar Online добавил ему проблем, когда сообщил, что он также допускал расистские комментарии во время записанного телефонного разговора с заключенным сыном в 2008 году.
В результате этих скандалов большинство спонсоров отказались от ведения бизнеса с Хоганом и тогда Хоган, который использовал в суде свое официальное имя Терри Боллеа, подал в суд на Gawker за клевету, вторжение в частную жизнь и эмоциональную боль. В марте 2016 года присяжные Флориды присудили ему компенсацию в размере 140 миллионов долларов. Питер Тиль, миллиардер из Силиконовой долины, соучредитель PayPal, помогал финансировать судебный процесс о вторжении в частную жизнь, а также другие дела, возбужденные против медиакомпании.
Финансовый удар, понесенный Gawker в результате вердикта, способствовал тому, что компания объявила о банкротстве в июне, и была продана через аукцион Univision за 135 миллионов долларов в августе 2016 года. Осенью 2016 года Gawker договорился с Хоганом о выплате 31 миллиона долларов наличными, что также предусматривало получение им выручки от возможной будущей продажи Gawker.
Терри Боллеа, он же Халк Хоган, дает показания во время судебного процесса против Gawker Media, 7 марта 2016 г. – Санкт-Петербург, Флорида, США. - Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Халк Хоган живет в штате Флорида в городе Клируотере. С 2008 года он встречался Дженнифер Макдэниел, а в 2010 году они поженились.
Халк Хоган и его жена Дженнифер позируют на музыкальном фестивале Sunset. 23 мая 2015 г. — Тампа, Флорида, США. - Фото: Global Look Press