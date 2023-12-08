Неравный брак, роман со звездой «Кадетства», трое детей: как Екатерина Гордон искала свой путь к счастью и строила карьеру

Екатерина Гордон родилась в Москве 19 октября 1980 года. Отец Виктор Юрьевич Подлипчук по образованию физик, мать Марина Евгеньевна Прокофьева – математик. С детства Екатерина носила фамилию матери, впоследствии поменяла ее, выйдя замуж.
Екатерина Гордон в детстве. Фото: соцсети Е.Гордон
В детстве Катя писала рассказы и стихи, участвовала в школьных спектаклях, а также посещала музыкальную школу по классу фортепиано. Родители хотели, чтобы она училась в МГУ, к тому же, выпускница выиграла грант на обучение на экономическом факультете. Но у дочери оказались другие планы.
Екатерина Гордон с братом Иваном в юности. Фото: соцсети Е.Гордон
Заинтересовавшись психологией, она стала студенткой МПГУ. Правда, по специальности работать не стала. Когда в 2002 году она получила диплом психолога, то у нее было уже другое увлечение – кино. И Екатерина поступила на Высшие режиссерские курсы к Петру Тодоровскому. В 2005 году дипломный фильм выпускницы «Море волнуется раз» получил гран-при международного фестиваля «Новое кино. 21 век».
Журналистика
Будучи студенткой, Екатерина познакомилась с журналистом Александром Гордоном. Эта встреча повлияла на ее карьерные амбиции. Она стала чаще появляться на телевидении, была ведущей программ «Разговор без правил» (О2ТВ), «Городские пижоны» (Первый канал), «Другая сторона Легенды» (Звезда), «Времечко» (ТВЦ). А также радиоведущей на станциях «Маяк», «Национальная служба новостей», «Мегаполис», «Культура», «Говорит Москва».
Музыка
Еще одним серьезным увлечением Екатерины Гордон стала музыка. В 2009 году она назвалась КаГор и основала группу Blondrock, записала сингл «Светлые люди», в следующем году выпустила альбом «Любовь и Свобода», через два года – еще один, «Надоело бояться!». В 2012 году свет увидел сольный альбом исполнительницы «Ничего лишнего», а в 2016 году — еще один Sex&Drama.
Екатерина Гордон в студии звукозаписи. Фото: соцсети Е.Гордон
Поучаствовала Гордон в популярном вокальном шоу «Голос». На слепых прослушиваниях она исполнила песню «Забирай раз», и попала в команду Димы Билана. Но уже на втором испытании уступила сопернице и покинула проект.
Екатерина Гордон на шоу "Голос". Фото: соцсети Е.Гордон
Также Екатерина стала автором песен для многих звезд эстрады: Ани Лорак, Григория Лепса, Михаила Галустяна, Дмитрия Колдуна, Анжелики Агурбаш и др. За композицию «Забирай рай», которую исполнила Лорак, и хит «Уходи по-английски» дуэта Лепс-Лорак в 2013 году Гордон стала обладательницей двух статуэток «Золотой граммофон». А в 2016 году победила в номинации «Лучший дуэт» на «Премии Муз-ТВ».
Ани Лорак с наградой. Фото: соцсети Е.Гордон
В 2023 году вместе с подругой Лерой Кудрявцевой Гордон записала песню «Дамы за 30», с которой выступили на фестивале «Песня года».
Юридическая деятельность и политика
В 2013 году Екатерина Гордон открыла свою службу SAFEROOM, оказывающую юридическую и психологическую помощь. Через два года юрист основала «Агентство оптимальных юридических решений», занимающуюся громкими делами известных людей. к ней за помощью обращались Екатерина Сафронова (экс-жена Александра Кержакова, Анна Грачевская, Екатерина Архарова (бывшая супруга Марата Башарова).
С 2017 года компания стала работать под брендом «Гордон и сыновья», за время деятельности Екатерина защищала интересы Виктора Дробыша, Розы Сябитовой, Анфисы Чеховой, Риты Дакоты, Анастасии Костенко и других известных людей.
Екатерина Гордон после судебного заседания с Виктором Дробышем. Фото: Е.Гордон
Участвовала в выборах президента России как кандидат от партии «Добрых дел» в 2017 году, но через некоторое время сняла кандидатуру. В 2021 году Гордон вновь выдвинулась на выборы президента, уже от партии «Справедливая Россия». Но и в этой кампании не дошла до дня выборов, а снялась с гонки.
В настоящее время использует ник «Президент Гордон» для канала в Telegram, в котором освещает события из юридической практики, а также реагирует на громкие социальные и политические события.
Другие проекты
Екатерина после развода с Гордоном оставила себе фамилию и известна под ней до сих пор. Она написала книги рассказов и романов «Состояние», «Конченые», «Убить интернет!!!», пьесы «А счастлива ли жена президента?», а также выпустила несколько сборников стихотворений #стихикатигордон (2014), «Я тебя люблю?» (2018), «Вольфрамовая нить».
Екатерина Гордон пишет стихи и выпускает книги. Фото: Е.Гордон
Шоу
Гордон приняла участие во многих развлекательных шоу. Поклонники следили за ее игрой на выживание в реалити-шоу «Остров» в 2013 году. Звезды на проекте голодали, а Екатерина сговорилась с певцом Мией Фоминым, чтобы ради еды устроить псевдороман. Телезрителей, ничего не подозревавших о договоренности, эта сюжетная линия увлекла, а артисты делали вид, что между ними настоящие чувства. Позже они признались, что только друзья.
Екатерина Гордон и Митя ФОмин на шоу "Остров". Фото: Е.Гордон
Как эксперт Гордон побывала на шоу Первого канала «Мужское/женское» в 2017 году. Неоднократно она посещала программу «На самом деле». А на передаче «Секрет на миллион» поведала на всю страну о своей женской судьбе – после вторых родов у нее была клиническая смерть, отец ребенка был против наследника и даже поднимал на нее руку.
Неравные отношения
В 2000 году Екатерина вышла замуж за журналиста Александра Гордона. Их брак продлился 6 лет, в 2006 году они развелись без скандалов и судов.
Екатерина Гордон и Александр Гордон. Фото: соцсети Е.Гордон
В 2009 году журналистка привлекла внимание публики тем, что закрутила роман с актером из «Кадетства» Кириллом Емельяновым. Ему едва исполнилось 18 лет, ей – 29, за это на нее обрушилась волна хейта: мол, слишком велика разница в возрасте. Сама девушка сильно удивлялась этому и вопрошала: где были осуждающие, когда она выбрала в мужья Александра Гордона, ведь он был старше на 17 лет.
Кирилл Емельянов. Кадр из сериала "Кадетство"
Скандальный брак
С известным адвокатом Сергеем Жориным Екатерина Гордон познакомилась в суде – она была ответчиком, а он – адвокат истца. Отношения переросли в роман, в 2011 году они сыграли свадьбу. Но штиль в семье был недолгим, через месяц молодая жена обвинила мужа в рукоприкладстве. По ее словам, он нанес ей сотрясение мозга и ушибы, из-за чего даже потребовалась госпитализация.
Сергей Жорин. Фото: личный архив С.Жорина
После публичных обвинений, обсуждений на ток-шоу пара помирилась и снова сыграла свадьбу. Гордон забеременела, но за период, пока она носила ребенка под сердцем, произошла масса ситуаций, вынудивших ее снова подать на развод. По словам журналистки, муж ей изменял с известными артистками. Появление на свет сына Даниила в 2012 году не спасло их семью от распада.
Второй ребенок
Второго сына Серафима Екатерина родила в отношениях с бизнесменом Игорем Мацанюком в 2017 году. В тот же период счастливый мужчина сделал возлюбленной предложение. Однако, свадьба так и не состоялась. Они расстались, и свою личную жизнь Гордон стала прятать от публики.
Екатерина Гордон и Виктор Хархалис. Фото: соцсети Е.Гордон
Третий брак, третий сын
В 2021 году Екатерина рассекретила отношения с бизнесменом Виктором Хархалисом, который вскоре стал ее третьим мужем. Они стали общаться на сайте знакомств, и мужчина даже не имел представления, кто такая Катя Гордон, поскольку был далек от шоу-бизнеса. В ноябре 2022 года она стала мамой третьего сына, которого назвали Теодором, крестной согласилась быть подруга Кати, Лера Кудрявцева.
Сыновья Екатерины Гордон Даниил, Серафим и Теодор. Фото: соцсети Е.Гордон
Внешность
Екатерина Гордон довольно быстро пришла в форму после третьих родов. Ее рост 165 см, и весит она сегодня 57 кг. Она тщательно следит за фигурой и благодаря этому выглядит моложе своего возраста.
Екатерина Гордон до пластики. Фото: Е.Гордон
Эффектная внешность досталась девушке от родителей, но то и дело в Сети обсуждаются слухи про пластические операции Гордон. Сама она не молчит, и отрицает, что, например, делала грудь или подтяжку лица. А вот уколы красоты типа гиалуронки и ботокса использует, поскольку возрастные изменения у нее начались преждевременно.
Екатерина Гордон после пластики. Фото: Е.Гордон
Также Гордон афишировала пластику носа, объясняя, что ей такое вмешательство было необходимо – искривленная перегородка требовала исправления.
Карьера сегодня
Сегодня Екатерина Гордон продолжает оказывать юридические услуги, занимается благотворительностью, ведет блоги и не забывает про творчество. В 2023 году она выпустила еще один сольный альбом «Новое солнце», регулярно выступает с концертами, а также посещает шоу и не отказывается от интервью.
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Екатерина Гордон на сцене. Фото: соцсети Е.Гордон