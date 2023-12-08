Неравный брак, роман со звездой «Кадетства», трое детей: как Екатерина Гордон искала свой путь к счастью и строила карьеру

Заинтересовавшись психологией, она стала студенткой МПГУ. Правда, по специальности работать не стала. Когда в 2002 году она получила диплом психолога, то у нее было уже другое увлечение – кино. И Екатерина поступила на Высшие режиссерские курсы к Петру Тодоровскому. В 2005 году дипломный фильм выпускницы «Море волнуется раз» получил гран-при международного фестиваля «Новое кино. 21 век».

Журналистика

Будучи студенткой, Екатерина познакомилась с журналистом Александром Гордоном. Эта встреча повлияла на ее карьерные амбиции. Она стала чаще появляться на телевидении, была ведущей программ «Разговор без правил» (О2ТВ), «Городские пижоны» (Первый канал), «Другая сторона Легенды» (Звезда), «Времечко» (ТВЦ). А также радиоведущей на станциях «Маяк», «Национальная служба новостей», «Мегаполис», «Культура», «Говорит Москва».

Музыка

Еще одним серьезным увлечением Екатерины Гордон стала музыка. В 2009 году она назвалась КаГор и основала группу Blondrock, записала сингл «Светлые люди», в следующем году выпустила альбом «Любовь и Свобода», через два года – еще один, «Надоело бояться!». В 2012 году свет увидел сольный альбом исполнительницы «Ничего лишнего», а в 2016 году — еще один Sex&Drama.